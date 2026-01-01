РУС
Евросоюз будет инвестировать в новые кабели и усилит противодействие "теневому флоту" РФ, - Каллас

Каллас

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС усилит защиту своей критической инфраструктуры и будет противодействовать "теневому флоту" России.

Об этом Каллас написала в соцсети X после повреждения телекоммуникационного кабеля в Финском заливе, информирует Цензор.НЕТ.

Реакция ЕС

Она заявила, что с начала войны России против Украины в Балтийском море наблюдается "четкая тенденция" к нарушению работы критической инфраструктуры Европы, появился высокий риск саботажа.

Каллас поблагодарила Финляндию за быстрые и решительные действия по задержанию судна и экипажа, которых подозревают в повреждении подводных кабелей вчера.

Европа остается бдительной и поддерживает тесный контакт с Финляндией и Эстонией, отметила дипломат ЕС.

"ЕС будет продолжать укреплять свою критически важную инфраструктуру, в частности путем инвестирования в новые кабели, усиления наблюдения, обеспечения больших ремонтных мощностей и противодействия "теневому флоту" Москвы, который также выступает плацдармом для гибридных атак", - добавила Каллас.

Что предшествовало?

  • Компания Elisa Oyj сообщила, что в Финском заливе поврежден один из подводных телекоммуникационных кабелей, соединяющий Финляндию и Эстонию. 
  • Финские власти из-за этого задержали судно Fitburg, которое плыло из российского порта Санкт-Петербург в Израиль, и членами экипажа которого являются граждане России, Грузии, Азербайджана и Казахстана. Финская полиция уже опросила экипаж грузового судна.

Евросоюз (18026) кабель (40) Каллас Кая (342) Балтийское море (26)
