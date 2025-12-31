Финляндия взяла под контроль судно из-за повреждения телеком-кабеля в Балтийском море, - Bloomberg
Финская пограничная служба перехватила судно, подозреваемое в повреждении кабеля между Хельсинки и Таллинном, и начала уголовное расследование инцидента.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на полицию, передает Цензор.НЕТ.
В ходе проверки было установлено, что якорная цепь судна опущена в море, что могло привести к повреждению.
Балтийское море стало ареной ряда инцидентов с повреждением телекоммуникационных кабелей, электросетей и газопроводов. Многие случаи связаны с судами, которые тянули свои якоря по морскому дну.
Причастность России
Региональные эксперты подозревают возможную причастность России, которая использует так называемый "теневой флот" для транспортировки подсанкционной нефти, но официально власти не подтверждают саботаж.
Генеральный прокурор Финляндии издал приказ об уголовном преследовании. Инцидент расследуется как умышленное причинение ущерба имуществу и вмешательство в работу телекоммуникаций при отягчающих обстоятельствах.
Что предшествовало?
Компания Elisa Oyj сообщила, что в Финском заливе поврежден один из подводных телекоммуникационных кабелей, соединяющий Финляндию и Эстонию. По данным телекоммуникационной компании Elisa, инцидент не повлиял на стабильность связи благодаря резервным сетям.
