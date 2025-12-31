РУС
1 702 9

Финляндия взяла под контроль судно из-за повреждения телеком-кабеля в Балтийском море, - Bloomberg

Кабель

Финская пограничная служба перехватила судно, подозреваемое в повреждении кабеля между Хельсинки и Таллинном, и начала уголовное расследование инцидента.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на полицию, передает Цензор.НЕТ.

В ходе проверки было установлено, что якорная цепь судна опущена в море, что могло привести к повреждению.

Балтийское море стало ареной ряда инцидентов с повреждением телекоммуникационных кабелей, электросетей и газопроводов. Многие случаи связаны с судами, которые тянули свои якоря по морскому дну.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО ищет способы защитить инфраструктуру в Балтийском море

Причастность России

Региональные эксперты подозревают возможную причастность России, которая использует так называемый "теневой флот" для транспортировки подсанкционной нефти, но официально власти не подтверждают саботаж.

Генеральный прокурор Финляндии издал приказ об уголовном преследовании. Инцидент расследуется как умышленное причинение ущерба имуществу и вмешательство в работу телекоммуникаций при отягчающих обстоятельствах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия увеличивает количество гибридных атак в Европе, цели – энергетика, транспорт и связь, – разведка

Что предшествовало?

Компания Elisa Oyj сообщила, что в Финском заливе поврежден один из подводных телекоммуникационных кабелей, соединяющий Финляндию и Эстонию. По данным телекоммуникационной компании Elisa, инцидент не повлиял на стабильность связи благодаря резервным сетям.

І до ворожки не ходи...
31.12.2025 15:22 Ответить
31.12.2025 15:22 Ответить
Зараз на цьому судні намалюють російський прапор і його відпустять з вибаченнями.
31.12.2025 15:22 Ответить
31.12.2025 15:22 Ответить
Трамп особисто проконтролює, щоб це відбулося...
31.12.2025 15:45 Ответить
31.12.2025 15:45 Ответить
Финны не такие сцикуны как амеры
31.12.2025 16:21 Ответить
31.12.2025 16:21 Ответить
саме пора почати радитися
31.12.2025 15:23 Ответить
31.12.2025 15:23 Ответить
Не встигли намалювати власівський аквафреш перед захопленням? А з іншого боку, тепер не доведуть належність до ************, доведеться відпустити, як завжди.
31.12.2025 15:23 Ответить
31.12.2025 15:23 Ответить
От "проблема"... Катер з двома буями і котушкою стального троса. Скинули буй попереду судна, і пішли поперек курсуТрос вийшов - скинули другий буй... А далі - чиста фізика: буї підтримують тро у верхніх шарах води,, інерція судна несе його на трос, гвинти судна намотують трос, самі на себе...
31.12.2025 15:30 Ответить
31.12.2025 15:30 Ответить
Покі капітани уіх суден та їх старпоми не почнуть отримувати величезін терміни ув'язнення а склад команд по червонцу доті буде таке твориться на морях та океанах.
31.12.2025 15:31 Ответить
31.12.2025 15:31 Ответить
Мля, світ жує соплі!!!
Залучити наші дрони та топити цапів за будь яку підозру у диверсіях!!
Також топити комуняцькі кораблі які зараз блокують о.Тайвань ( Китайську Республіку з законним урядом Китайців )
31.12.2025 16:15 Ответить
31.12.2025 16:15 Ответить
 
 