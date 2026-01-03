Сенатор-демократ Кунс закликав Трампа перехоплювати "тіньові" танкери РФ за прикладом венесуельських

Сенатор від Демократичної партії США Кріс Кунс закликав президента США Дональда Трампа до перехоплення танкерів "тіньового флоту" РФ.

Про це він сказав в інтерв’ю MSNBC, повідомляє Цензор.НЕТ.

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За прикладом венесуельських

Кунс зазначив, що адміністрація Трампа вже використовує збройні сили США для перехоплення нафтових танкерів "тіньового флоту", які слугують для підтримання венесуельського режиму.

Сенатор вважає, що такі ж інструменти слід застосувати й до "флоту, який допомагає фінансувати жорстоку військову машину Росії, підтримує іранський режим і сприяє Північній Кореї".

Законодавець переконаний, що такий крок підтримали б у Конгресі.

"Трамп отримав би двопартійну підтримку для більш жорстких дій щодо Путіна і для того, щоб почати сповільнювати приплив грошей у військову путінську машину вбивств, спрямовану проти України",- заявив Кунс.

Водночас Кунс розкритикував зовнішню політику Трампа, зазначивши, що президент ішов на вибори з обіцянкою "уникати дурних нових війн за кордоном", однак без чіткої політичної позиції фактично втягнувся у протистояння з одним із найсильніших авторитарних режимів у Західній півкулі, маючи на увазі Венесуелу.

Він додав, що очільнику США варто зосередитися на війні РФ проти України та інших напрямах зовнішньої політики, "де він не використав інструменти, які має у своєму розпорядженні".

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Захоплення танкерів біля Венесуели

Нагадаємо, 10 грудня повідомлялося, що Сполучені Штати перехопили великий нафтовий танкер біля берегів Венесуели.

Судно Skipper перебувало під пильною увагою Вашингтона через зв’язки з іранськими енергетичними операціями.

У суботу, 20 грудня, США захопили ще один нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели.

Згодом повідомлялося про захоплення ще одного - третього танкера.

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