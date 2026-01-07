РФ направила підводний човен, щоб супроводжувати танкер "тіньового флоту", який тікає від США, - WSJ

Росія направила підводний човен та інші військово-морські засоби для супроводу порожнього нафтового танкера, що намагається втекти від американської берегової охорони в Атлантичному океані.

Про це пише видання The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Видання зазначає, що йдеться про танкери, який раніше називався Bella 1.

Судно не змогло знайти в порти Венесуели для завантаження нафти, тому наразі є порожнім.

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Берегова охорона США розпочала переслідування судна в Атлантичному океані, намагаючись арештувати "тіньовий флот", що транспортує нелегальну нафту по всьому світу, зокрема нафту з РФ.

У грудні екіпаж відбив спробу США піднятися на борт і вийшов у відкритий океан, екіпаж намалював прапор РФ на борту, змінив реєстрацію на російську та ходить під назвою Marinera.

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Експерти розповіли про стурбованість РФ тим, що США затримують танкери, які перевозять її контрабандну нафту по всьому світу й живлять її економіку. Москва зробила незвичайний крок, дозволивши танкерам зареєструватися в Росії без перевірки чи інших формальностей.

Росія звернулася до США з проханням припинити переслідування судна, повідомили троє інших американських чиновників. У вівторок Міністерство закордонних справ Росії заявило, що "із занепокоєнням" стежить за ситуацією навколо танкер.

Дані системи автоматичної ідентифікації суден (AIS) свідчать, що Берегова охорона продовжує стежити за кораблем у східній Атлантиці, де він зараз пливе приблизно за 300 миль на південь від Ісландії у напрямку Північного моря до російського порту Мурманська.

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Що передувало?

30 грудня стало відомо, що на борту судна недбало намалювали російський прапор, очевидно, намагаючись вимагати захисту від Москви. А вже 31-го танкер був офіційно перейменований з Bella 1 на Marinera та зареєстрований у росії. Його порт приписки — Сочі.

Уряд Росії направив офіційну дипломатичну ноту з проханням до США припинити переслідування нафтового танкера Bella 1, який прямував до Венесуели й зараз втікає від американської берегової охорони в Атлантичному океані. Москва заявила, що судно зараз плаває під російським прапором.

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