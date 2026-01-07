РФ направила підводний човен, щоб супроводжувати танкер "тіньового флоту", який тікає від США, - WSJ
Росія направила підводний човен та інші військово-морські засоби для супроводу порожнього нафтового танкера, що намагається втекти від американської берегової охорони в Атлантичному океані.
Про це пише видання The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Видання зазначає, що йдеться про танкери, який раніше називався Bella 1.
Судно не змогло знайти в порти Венесуели для завантаження нафти, тому наразі є порожнім.
Берегова охорона США розпочала переслідування судна в Атлантичному океані, намагаючись арештувати "тіньовий флот", що транспортує нелегальну нафту по всьому світу, зокрема нафту з РФ.
У грудні екіпаж відбив спробу США піднятися на борт і вийшов у відкритий океан, екіпаж намалював прапор РФ на борту, змінив реєстрацію на російську та ходить під назвою Marinera.
Експерти розповіли про стурбованість РФ тим, що США затримують танкери, які перевозять її контрабандну нафту по всьому світу й живлять її економіку. Москва зробила незвичайний крок, дозволивши танкерам зареєструватися в Росії без перевірки чи інших формальностей.
Росія звернулася до США з проханням припинити переслідування судна, повідомили троє інших американських чиновників. У вівторок Міністерство закордонних справ Росії заявило, що "із занепокоєнням" стежить за ситуацією навколо танкер.
Дані системи автоматичної ідентифікації суден (AIS) свідчать, що Берегова охорона продовжує стежити за кораблем у східній Атлантиці, де він зараз пливе приблизно за 300 миль на південь від Ісландії у напрямку Північного моря до російського порту Мурманська.
Що передувало?
- 30 грудня стало відомо, що на борту судна недбало намалювали російський прапор, очевидно, намагаючись вимагати захисту від Москви. А вже 31-го танкер був офіційно перейменований з Bella 1 на Marinera та зареєстрований у росії. Його порт приписки — Сочі.
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Уряд Росії направив офіційну дипломатичну ноту з проханням до США припинити переслідування нафтового танкера Bella 1, який прямував до Венесуели й зараз втікає від американської берегової охорони в Атлантичному океані. Москва заявила, що судно зараз плаває під російським прапором.
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