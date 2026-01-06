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США планують перехоплення підсанкційного нафтового танкера Bella 1, - CNN

танкер,танкери

США планують спробувати перехопити нафтовий танкер Marinera, який раніше називався Bella 1, і який прямував до Венесуели. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

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Екіпаж танкера під час переслідування намалював на корпусі російський прапор і заявив, що судно перебуває під захистом Росії. Незабаром Marinera було внесено до офіційного реєстру суден РФ. Росія також направила США дипломатичну ноту з вимогою припинити переслідування судна.

За даними джерел CNN, 11 грудня США вже задіяли сили спеціальних операцій і літаки для допомоги береговій охороні у перехопленні підсанкційного танкера біля Венесуели. Наразі планується повторна операція у північній частині Атлантичного океану, що ускладнюється погодними умовами та заявами Росії про права на судно.

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Для підготовки операції відбулося масштабне перекидання військових і техніки до Великої Британії. Зокрема, літак-розвідник P-8 вів спостереження за танкером, на авіабазах Фейрфорд і Лейкенхіт приземлилися щонайменше 12 літаків C-17, на базі Мілденхолл помічено два бойові літаки AC-130, а два літаки-заправники KC-135 здійснювали польоти над Північною Атлантикою.

  • 30 грудня стало відомо, що на борту судна недбало намалювали російський прапор, очевидно, намагаючись вимагати захисту від Москви. А вже 31-го танкер був офіційно перейменований з Bella 1 на Marinera та зареєстрований у росії. Його порт приписки — Сочі.

  • Уряд Росії направив офіційну дипломатичну ноту з проханням до США припинити переслідування нафтового танкера Bella 1, який прямував до Венесуели й зараз втікає від американської берегової охорони в Атлантичному океані. Москва заявила, що судно зараз плаває під російським прапором.

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росія (70897) США (26961) танкер (600)
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Топ коментарі
+13
пів авіації підняли, щоб захопити лоханку стару..... Покличте Малюка!
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06.01.2026 15:24 Відповісти
+12
Пєрвий подход - смєна пампєрсов - второй подход - ????
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06.01.2026 15:23 Відповісти
+6
Трампові і карти в руки
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06.01.2026 15:24 Відповісти

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