США планують перехоплення підсанкційного нафтового танкера Bella 1, - CNN

США планують спробувати перехопити нафтовий танкер Marinera, який раніше називався Bella 1, і який прямував до Венесуели.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

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Екіпаж танкера під час переслідування намалював на корпусі російський прапор і заявив, що судно перебуває під захистом Росії. Незабаром Marinera було внесено до офіційного реєстру суден РФ. Росія також направила США дипломатичну ноту з вимогою припинити переслідування судна.

За даними джерел CNN, 11 грудня США вже задіяли сили спеціальних операцій і літаки для допомоги береговій охороні у перехопленні підсанкційного танкера біля Венесуели. Наразі планується повторна операція у північній частині Атлантичного океану, що ускладнюється погодними умовами та заявами Росії про права на судно.

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Для підготовки операції відбулося масштабне перекидання військових і техніки до Великої Британії. Зокрема, літак-розвідник P-8 вів спостереження за танкером, на авіабазах Фейрфорд і Лейкенхіт приземлилися щонайменше 12 літаків C-17, на базі Мілденхолл помічено два бойові літаки AC-130, а два літаки-заправники KC-135 здійснювали польоти над Північною Атлантикою.

30 грудня стало відомо, що на борту судна недбало намалювали російський прапор, очевидно, намагаючись вимагати захисту від Москви. А вже 31-го танкер був офіційно перейменований з Bella 1 на Marinera та зареєстрований у росії. Його порт приписки — Сочі.

Уряд Росії направив офіційну дипломатичну ноту з проханням до США припинити переслідування нафтового танкера Bella 1, який прямував до Венесуели й зараз втікає від американської берегової охорони в Атлантичному океані. Москва заявила, що судно зараз плаває під російським прапором.

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