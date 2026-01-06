Ціни на золото активно зростають на тлі кризи у Венесуелі

Ціни на золото у вівторок піднялися, наблизившись до тижневого максимуму.

Підтримку цінам забезпечив підвищений попит на безпечні активи на тлі загострення геополітичної ситуації після затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро, а також очікування подальшого зниження ставок у США, повідомляє Reuters.

Зокрема, спотова ціна на золото зросла на 0,4% ‒ до $4 463,63 за унцію, продовживши зростання після майже 3% підйому під час попередньої сесії. Наприкінці року метал досяг рекордного значення ‒ $4 549,71 (26 грудня) і показав найкращий річний результат із 1979 року, піднявшись торік на 64%.

Лютневі ф’ючерси на золото у США зросли на 0,5% ‒ до $4 473,90 за унцію.

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"Підтримку золоту забезпечує спрямування інвесторів у безпечні активи на тлі підвищеної геополітичної невизначеності після подій у Венесуелі, а також зміцнення очікувань щодо зниження ставки ФРС після слабких даних виробничого PMI у США", ‒ зазначив аналітик ActivTrades Рікардо Євангеліста.

Спотове срібло подорожчало на 1,9%, до $77,97 за унцію ‒ це максимум за останній тиждень після встановлення історичного рекорду 29 грудня на рівні $83,62. У 2025 році срібло продемонструвало найпотужніше річне зростання ‒ 147%, що пояснюється високим промисловим та інвестиційним попитом.

Платина на спотовому ринку додала 1,4% і піднялася до $2303,90 за унцію після рекорду $2478,50, зафіксованого минулого понеділка. Паладій зріс на 0,2%, до $1710,25 за унцію.

Як повідомлялося, ціни на нафту 6 січня знизилися, оскільки ринок відреагував на ймовірне зростання видобутку у Венесуелі після затримання США Ніколаса Мадуро. Це підсилює прогнози щодо збільшення глобальної пропозиції нафти в умовах слабкого попиту. Фʼючерси на Brent втратили 0,2%, подешевшавши до $61,62 за барель, тоді як WTI знизилася на 0,3% ‒ до $58,15 за барель.