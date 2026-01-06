РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13017 посетителей онлайн
Новости Теневой флот России
2 681 20

США планируют перехват подсанкционного нефтяного танкера Bella 1, - CNN

танкер,танкеры

США планируют попытаться перехватить нефтяной танкер Marinera, который ранее назывался Bella 1 и направлялся в Венесуэлу. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Экипаж танкера во время преследования нарисовал на корпусе российский флаг и заявил, что судно находится под защитой России. Вскоре Marinera был внесен в официальный реестр судов РФ. Россия также направила США дипломатическую ноту с требованием прекратить преследование судна.

По данным источников CNN, 11 декабря США уже задействовали силы специальных операций и самолеты для помощи береговой охране в перехвате подсанкционного танкера у Венесуэлы. Сейчас планируется повторная операция в северной части Атлантического океана, что осложняется погодными условиями и заявлениями России о правах на судно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лидеры Европы обнародовали заявление по Гренландии: Она принадлежит ее народу

Для подготовки операции произошла масштабная переброска военных и техники в Великобританию. В частности, самолет-разведчик P-8 вел наблюдение за танкером, на авиабазах Фейрфорд и Лейкенхит приземлились не менее 12 самолетов C-17, на базе Милденхолл замечены два боевых самолета AC-130, а два самолета-заправщика KC-135 совершали полеты над Северной Атлантикой.

  • 30 декабря стало известно, что на борту судна небрежно нарисовали российский флаг, очевидно, пытаясь требовать защиты от Москвы. А уже 31-го танкер был официально переименован с Bella 1 на Marinera и зарегистрирован в России. Его порт приписки — Сочи.

  • Правительство России направило официальную дипломатическую ноту с просьбой к США прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1, который направлялся в Венесуэлу и сейчас скрывается от американской береговой охраны в Атлантическом океане. Москва заявила, что судно сейчас плавает под российским флагом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цены на золото активно растут на фоне кризиса в Венесуэле

Автор: 

россия (98598) США (28865) танкер (192)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Пєрвий подход - смєна пампєрсов - второй подход - ????
показать весь комментарий
06.01.2026 15:23 Ответить
+8
пів авіації підняли, щоб захопити лоханку стару..... Покличте Малюка!
показать весь комментарий
06.01.2026 15:24 Ответить
+5
Трампові і карти в руки
показать весь комментарий
06.01.2026 15:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пєрвий подход - смєна пампєрсов - второй подход - ????
показать весь комментарий
06.01.2026 15:23 Ответить
пів авіації підняли, щоб захопити лоханку стару..... Покличте Малюка!
показать весь комментарий
06.01.2026 15:24 Ответить
без телефонних теревенів рудого із своїм любим другом ****** там не обійшлося
показать весь комментарий
06.01.2026 15:31 Ответить
У Трампа, тоді були критичні дні, голова боліла…. ПМС….
А тут ще і ****** намалювали, лайном на корпусі танкера…
показать весь комментарий
06.01.2026 15:43 Ответить
Трампові і карти в руки
показать весь комментарий
06.01.2026 15:24 Ответить
Як в тому анекдоті - "Ну не шмагла я, не шмагла"!
показать весь комментарий
06.01.2026 15:25 Ответить
Ну.., ну... подивимось, чи вистачить у сша ,,відваги"! Це не у без"ядерній країни президента викрадати, яким би він не був!
показать весь комментарий
06.01.2026 15:27 Ответить
на цьому кориті браві обісрані кацапи драпали з Каракасу, покинувшу мадуру
цікаво, шо кацапи із собою прихопили?
показать весь комментарий
06.01.2026 15:27 Ответить
показать весь комментарий
06.01.2026 15:30 Ответить
Ще треба авіаносну групу підігнати.
показать весь комментарий
06.01.2026 15:29 Ответить
щось мені підказує, що в трюмах ніфіга не нафта!!!!
золото?
кокаїн?
награбоване?
показать весь комментарий
06.01.2026 15:33 Ответить
Это точно...
показать весь комментарий
06.01.2026 16:12 Ответить
Дави, его с.ука дави !!!

як колись вигукували кацапи
показать весь комментарий
06.01.2026 15:33 Ответить
А може там зовсім не нафта чи не тільки нафта?
показать весь комментарий
06.01.2026 15:34 Ответить
на цьому кориті нафти давно було
панцирі, тори, буки, с-300, дрони, смерчі, гради та інша кацапська лабуда для масових вбивств
показать весь комментарий
06.01.2026 15:38 Ответить
Де мої чипси? Після Венесуели Трамп вообще без тормозов) Слідкую за розвитком подій з цікавістью, як він відреагує на писк росії що це їхній, коли таки відстежить цей танкер.
показать весь комментарий
06.01.2026 15:38 Ответить
до речі, за даними декількох Західних розвідок, саме на цьому кориті ***** планував доставити арєшнік до Венесуели
а від Каракаса до Маямі рукою подати
показать весь комментарий
06.01.2026 15:45 Ответить
да полюбому там какой-то важный груз контрабандой плыл, вон недавно потопили грушное офицерское кобло вышестоящее на таком же корыте. То что рашка так засуетилась и что такие усилия ради танкера этому прямое подтверждение
показать весь комментарий
06.01.2026 15:52 Ответить
пора кацапье в загон, дави Трамп!
показать весь комментарий
06.01.2026 15:51 Ответить
 
 