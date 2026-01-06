США планируют перехват подсанкционного нефтяного танкера Bella 1, - CNN

США планируют попытаться перехватить нефтяной танкер Marinera, который ранее назывался Bella 1 и направлялся в Венесуэлу.

Экипаж танкера во время преследования нарисовал на корпусе российский флаг и заявил, что судно находится под защитой России. Вскоре Marinera был внесен в официальный реестр судов РФ. Россия также направила США дипломатическую ноту с требованием прекратить преследование судна.

По данным источников CNN, 11 декабря США уже задействовали силы специальных операций и самолеты для помощи береговой охране в перехвате подсанкционного танкера у Венесуэлы. Сейчас планируется повторная операция в северной части Атлантического океана, что осложняется погодными условиями и заявлениями России о правах на судно.

Для подготовки операции произошла масштабная переброска военных и техники в Великобританию. В частности, самолет-разведчик P-8 вел наблюдение за танкером, на авиабазах Фейрфорд и Лейкенхит приземлились не менее 12 самолетов C-17, на базе Милденхолл замечены два боевых самолета AC-130, а два самолета-заправщика KC-135 совершали полеты над Северной Атлантикой.

30 декабря стало известно, что на борту судна небрежно нарисовали российский флаг, очевидно, пытаясь требовать защиты от Москвы. А уже 31-го танкер был официально переименован с Bella 1 на Marinera и зарегистрирован в России. Его порт приписки — Сочи.

Правительство России направило официальную дипломатическую ноту с просьбой к США прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1, который направлялся в Венесуэлу и сейчас скрывается от американской береговой охраны в Атлантическом океане. Москва заявила, что судно сейчас плавает под российским флагом.

