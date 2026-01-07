РУС
Теневой флот России
3 928 29

США захватили танкер Bella-1, рядом были российские корабли и подводная лодка, - Reuters. ФОТОРЕПОРТАЖ

Соединенные Штаты захватили нефтяной танкер Marinera, связанный с Венесуэлой.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Издание отмечает, что это может усилить напряженность в отношениях США и России. Танкер Bella-1 проскользнул через морскую "блокаду". 

Чиновники, которые говорили на условиях анонимности, сообщили, что операцию проводят Береговая охрана и американские военные.

Они добавили, что во время операции поблизости находились российские военные корабли, в частности российская подводная лодка.

Танкер позже переименовали в Marinera и зарегистрировали под российским флагом.

Отдельно, как сообщили агентству Reuters официальные лица США, Береговая охрана США перехватила еще один танкер, связанный с Венесуэлой, в водах Латинской Америки.

Российские пропагандистские СМИ также обнародовали фото во время операции.

США захватили танкер Bella (Marinera), пол'язаний з РФ
США захватили танкер Bella (Marinera), пол'язаний з РФ

Также в СМИ обнародовали фото военных кораблей РФ и подводной лодки, которые находились возле танкера во время операции.

США захватили танкер Bella (Marinera), связанный с РФ

Что предшествовало?

  • 30 декабря стало известно, что на борту судна небрежно нарисовали российский флаг, очевидно, пытаясь требовать защиты от Москвы. А уже 31-го танкер был официально переименован с Bella 1 на Marinera и зарегистрирован в России. Его порт приписки — Сочи.

  • Правительство России направило официальную дипломатическую ноту с просьбой к США прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1, который направлялся в Венесуэлу и сейчас скрывается от американской береговой охраны в Атлантическом океане. Москва заявила, что судно сейчас ходит под российским флагом.

Топ комментарии
+4
Астанавітєсь❗❗❗Чемодани в раіси нє рєзіновиє 😸😸😸
показать весь комментарий
07.01.2026 15:20 Ответить
+1
все правильно ,нафта вже продана Трампу !
показать весь комментарий
07.01.2026 15:21 Ответить
+1
3 райх теж з СРСР ділив сфери впливу спочатку, а потім зчепилися як скажені пси. Сьогодні інші держави, але принцип в чомусь схожий.
показать весь комментарий
07.01.2026 15:21 Ответить
Астанавітєсь❗❗❗Чемодани в раіси нє рєзіновиє 😸😸😸
показать весь комментарий
07.01.2026 15:20 Ответить
Який сенс підводного човна у даній ситуації? Абсолютно безпорадна бойова одиниця проти береговорі охорони і гелікоптерів. Зручна здоровезна безпомічна мішень. Ти навіть з нього не висадиш десант з вагнерами на танкер нормально. Але хіба кацапи цього не розуміли? Розуміли, але чому обрали саме підводний човен? - бо їм страшно, вони хотіли якомога непомітніше пробратися до заданої акваторії. ну і виглядає, на їхню думку, значно більш вражаюче - щоб усі боялися і не насміхалися. Але на їх зусилля ВМС США, схоже, не звернули уваги.
показать весь комментарий
07.01.2026 15:33 Ответить
дешеві кацапські понти
показать весь комментарий
07.01.2026 15:34 Ответить
Понты - главная духовная скрепа кацапов. На случай, если понты не сработают, плана не было
показать весь комментарий
07.01.2026 15:36 Ответить
Паперовий тигр
показать весь комментарий
07.01.2026 15:35 Ответить
все правильно ,нафта вже продана Трампу !
показать весь комментарий
07.01.2026 15:21 Ответить
3 райх теж з СРСР ділив сфери впливу спочатку, а потім зчепилися як скажені пси. Сьогодні інші держави, але принцип в чомусь схожий.
показать весь комментарий
07.01.2026 15:21 Ответить
***** цілується з Сі...як сталін з гітлером....ото буде цирк...а потім Амєріка памагі..але буде пізно
показать весь комментарий
07.01.2026 15:32 Ответить
Ну що ***** покажи свою мощь і силу американцям. Але є один нюанс. Сцикотно.
показать весь комментарий
07.01.2026 15:22 Ответить
Все ж багато сил в Україні зав'язло. А скільки вже втрачено в тому числі і тих, якими думали Європі і США погрожувати.
показать весь комментарий
07.01.2026 15:24 Ответить
зараз вилізе алкодімон та одним махом з усією жорстокістю знищить дві Фінляндії, по 0,5
щоправда, якшо зможе
показать весь комментарий
07.01.2026 15:25 Ответить
Дрючьба дрючьбой а нєфтя врось!
показать весь комментарий
07.01.2026 15:22 Ответить
Трамп закусив вудила
показать весь комментарий
07.01.2026 15:22 Ответить
А коли Мадуро викрали 75 людей постраждало і не тільки солдат, а й цивільних. Не знаю була тут новина чи ні.
показать весь комментарий
07.01.2026 15:23 Ответить
Це вже FAFO, чи ще ні?
показать весь комментарий
07.01.2026 15:23 Ответить
Це FUFLO. Кацапідарське
Скоріше б уже свинопідари вдарили і піндосах, і нарешті отримали у відповідь з головних калібрів Золотих Лінкорів, які будує іржавий довбойоб.
показать весь комментарий
07.01.2026 15:27 Ответить
сруться кацапи по Штатах лупити
до рідкого кацапи сруться навіть від однієї думки за таке
показать весь комментарий
07.01.2026 15:35 Ответить
У заголовку: США захопили танкер Bella-1
В тексті: Танкер Bella-1 прослизнув крізь морську "блокаду".
показать весь комментарий
07.01.2026 15:24 Ответить
Прослизнув і захопили мабуть.
показать весь комментарий
07.01.2026 15:25 Ответить
буває
показать весь комментарий
07.01.2026 15:31 Ответить
аквафреш не встигли підняти ))
показать весь комментарий
07.01.2026 15:24 Ответить
І треба було гнати стільки "спостерігачів" через океан?
Напевно, це буде "дуже велике занепокоєння" від лавро-коняки?
У медведки печінка може не витримати таке...
показать весь комментарий
07.01.2026 15:25 Ответить
"Сверхдержавіє" на россії знову дало тріщину.
показать весь комментарий
07.01.2026 15:27 Ответить
Погода, хвилі... Це ілюстративне фото з якогось параду?
показать весь комментарий
07.01.2026 15:31 Ответить
парад ганьби
показать весь комментарий
07.01.2026 15:33 Ответить
Апетитна подлодочка. Взяти б її іззаду, як Варшавянку.
показать весь комментарий
07.01.2026 15:35 Ответить
❗️ Просто зараз, справжній виклик росії від НАТО: Сили Британії також задіяні в захопленні російського танкеру

В районі спецоперації проти російського підсанкційного танкера працюють:
- паливозаправник KC-135T Stratotanker,
- патрульні літаки P-8A Poseidon ВПС США,
- британський Poseidon MRA1,
- декілька американських літаків спецпризначення Pilatus U-28A Draco.
показать весь комментарий
07.01.2026 15:38 Ответить
показать весь комментарий
07.01.2026 15:39 Ответить
 
 