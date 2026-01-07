США захватили танкер Bella-1, рядом были российские корабли и подводная лодка, - Reuters. ФОТОРЕПОРТАЖ
Соединенные Штаты захватили нефтяной танкер Marinera, связанный с Венесуэлой.
Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Издание отмечает, что это может усилить напряженность в отношениях США и России. Танкер Bella-1 проскользнул через морскую "блокаду".
Чиновники, которые говорили на условиях анонимности, сообщили, что операцию проводят Береговая охрана и американские военные.
Они добавили, что во время операции поблизости находились российские военные корабли, в частности российская подводная лодка.
Танкер позже переименовали в Marinera и зарегистрировали под российским флагом.
Отдельно, как сообщили агентству Reuters официальные лица США, Береговая охрана США перехватила еще один танкер, связанный с Венесуэлой, в водах Латинской Америки.
Российские пропагандистские СМИ также обнародовали фото во время операции.
Также в СМИ обнародовали фото военных кораблей РФ и подводной лодки, которые находились возле танкера во время операции.
Что предшествовало?
- 30 декабря стало известно, что на борту судна небрежно нарисовали российский флаг, очевидно, пытаясь требовать защиты от Москвы. А уже 31-го танкер был официально переименован с Bella 1 на Marinera и зарегистрирован в России. Его порт приписки — Сочи.
-
Правительство России направило официальную дипломатическую ноту с просьбой к США прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1, который направлялся в Венесуэлу и сейчас скрывается от американской береговой охраны в Атлантическом океане. Москва заявила, что судно сейчас ходит под российским флагом.
щоправда, якшо зможе
Скоріше б уже свинопідари вдарили і піндосах, і нарешті отримали у відповідь з головних калібрів Золотих Лінкорів, які будує іржавий довбойоб.
до рідкого кацапи сруться навіть від однієї думки за таке
В тексті: Танкер Bella-1 прослизнув крізь морську "блокаду".
Напевно, це буде "дуже велике занепокоєння" від лавро-коняки?
У медведки печінка може не витримати таке...
В районі спецоперації проти російського підсанкційного танкера працюють:
- паливозаправник KC-135T Stratotanker,
- патрульні літаки P-8A Poseidon ВПС США,
- британський Poseidon MRA1,
- декілька американських літаків спецпризначення Pilatus U-28A Draco.