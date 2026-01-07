США захватили танкер Bella-1, рядом были российские корабли и подводная лодка, - Reuters. ФОТОРЕПОРТАЖ

Соединенные Штаты захватили нефтяной танкер Marinera, связанный с Венесуэлой.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Издание отмечает, что это может усилить напряженность в отношениях США и России. Танкер Bella-1 проскользнул через морскую "блокаду".

Чиновники, которые говорили на условиях анонимности, сообщили, что операцию проводят Береговая охрана и американские военные.

Они добавили, что во время операции поблизости находились российские военные корабли, в частности российская подводная лодка.

Танкер позже переименовали в Marinera и зарегистрировали под российским флагом.

Отдельно, как сообщили агентству Reuters официальные лица США, Береговая охрана США перехватила еще один танкер, связанный с Венесуэлой, в водах Латинской Америки.

Российские пропагандистские СМИ также обнародовали фото во время операции.





Также в СМИ обнародовали фото военных кораблей РФ и подводной лодки, которые находились возле танкера во время операции.

Что предшествовало?

30 декабря стало известно, что на борту судна небрежно нарисовали российский флаг, очевидно, пытаясь требовать защиты от Москвы. А уже 31-го танкер был официально переименован с Bella 1 на Marinera и зарегистрирован в России. Его порт приписки — Сочи.

Правительство России направило официальную дипломатическую ноту с просьбой к США прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1, который направлялся в Венесуэлу и сейчас скрывается от американской береговой охраны в Атлантическом океане. Москва заявила, что судно сейчас ходит под российским флагом.

