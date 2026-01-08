Танкером Marinera, який захопили США, володіє бізнесмен із окупованого Криму, - ЗМІ

Захоплений США нафтовий танкер Marinera (минула назва Bella 1) належить російській компанії "Буревестмарин". Її директор та єдиний власник - підприємець із окупованого Криму Ілля Бугай.

Про це пише "Новая газета", передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Видання посилається на дані Глобальної інтегрованої системи судноплавної інформації Міжнародної морської організації (ІМО) та ЄДРЮО.

Його компанію було зареєстровано в Рязані лише пів року тому.

"З 2018 року Бугай також обіймає посаду гендиректора у компанії "Руснефтехімторг", яка займається торгівлею нафтопродуктами. У 2020 році компанія заробила 4 млрд рублів, потім виторг сильно скоротився, і в 2024 році (останні доступні дані) компанія зазнала збитків", - пише ЗМІ.

Згідно з інформацією його соцмереж, у 2008 році Бугай закінчив Кримський федеральний університет, а зараз проживає в Москві.

Читайте: Мін’юст США відстежує інші судна після захоплення танкера Marinera, - генпрокурор Бонді

Що передувало?

Раніше стало відомо що 7 січня США захопили у Північній Атлантиці танкер під російським прапором Bella-1/Marinera. Танкер йшов з Венесуели до Росії.

МЗС РФ підтвердило, що на танкері перебували громадяни Росії. Там вимагали від США забезпечити "гуманне та гідне поводження" з їх громадянами на судні, поважати їхні права та інтереси, а також не перешкоджати якнайшвидшому поверненню росіян з судна на Батьківщину.

Читайте також: Венс: Затриманий нафтовий танкер Bella 1 намагався видати себе за російський, щоб уникнути санкцій