Мін’юст США відстежує інші судна після захоплення танкера Marinera, - генпрокурор Бонді

Генеральний прокурор США Пем Бонді заявила, що американський Мін’юст відстежує ще кілька суден після захоплення береговою охороною танкера Marinera.

Про це вона написала у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

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За словами Бонді, будь-яка особа на будь-якому судні, яка не виконує законні накази Берегової охорони або інших федеральних службовців, "буде піддана переслідуванню в повній відповідності із законом".

Вона уточнила, що через "невиконання наказів Берегової охорони" щодо екіпажу танкера Marinera вже розпочато розслідування, а в подальшому "будуть пред’явлені кримінальні звинувачення".

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Як повідомлялося, у середу американська берегова охорона захопила танкер Marinera під російським прапором у Північній Атлантиці. Європейське командування ЗС США (EUCOM) підтвердило проведення операції із затримання судна.

За даними Mirror і Daily Mail, наразі танкер прямує до територіальних вод Великої Британії. Білий дім також повідомив, що екіпаж судна постане перед федеральним судом США.

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Представниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що судно було заарештоване на підставі ордера федерального суду, а його екіпаж є суб’єктом судового переслідування за порушення застосовного федерального законодавства і за потреби буде доставлений до США.

За її словами, танкер захопили у зв’язку з порушенням американських санкцій. У Білому домі назвали Marinera судном "тіньового флоту Венесуели", яке під колишньою назвою Bella 1 нібито перевозило підсанкційні нафтопродукти.

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Що передувало?

Раніше стало відомо що 7 січня США захопили у Північній Атлантиці танкер під російським прапором Bella-1/Marinera. Танкер йшов з Венесуели до Росії.

МЗС РФ підтвердило, що на танкері перебували громадяни Росії. Там вимагали від США забезпечити "гуманне та гідне поводження" з їх громадянами на судні, поважати їхні права та інтереси, а також не перешкоджати якнайшвидшому поверненню росіян з судна на Батьківщину.

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