Мін’юст США відстежує інші судна після захоплення танкера Marinera, - генпрокурор Бонді
Генеральний прокурор США Пем Бонді заявила, що американський Мін’юст відстежує ще кілька суден після захоплення береговою охороною танкера Marinera.
Про це вона написала у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
За словами Бонді, будь-яка особа на будь-якому судні, яка не виконує законні накази Берегової охорони або інших федеральних службовців, "буде піддана переслідуванню в повній відповідності із законом".
Вона уточнила, що через "невиконання наказів Берегової охорони" щодо екіпажу танкера Marinera вже розпочато розслідування, а в подальшому "будуть пред’явлені кримінальні звинувачення".
Як повідомлялося, у середу американська берегова охорона захопила танкер Marinera під російським прапором у Північній Атлантиці. Європейське командування ЗС США (EUCOM) підтвердило проведення операції із затримання судна.
За даними Mirror і Daily Mail, наразі танкер прямує до територіальних вод Великої Британії. Білий дім також повідомив, що екіпаж судна постане перед федеральним судом США.
Представниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що судно було заарештоване на підставі ордера федерального суду, а його екіпаж є суб’єктом судового переслідування за порушення застосовного федерального законодавства і за потреби буде доставлений до США.
За її словами, танкер захопили у зв’язку з порушенням американських санкцій. У Білому домі назвали Marinera судном "тіньового флоту Венесуели", яке під колишньою назвою Bella 1 нібито перевозило підсанкційні нафтопродукти.
Що передувало?
- Раніше стало відомо що 7 січня США захопили у Північній Атлантиці танкер під російським прапором Bella-1/Marinera. Танкер йшов з Венесуели до Росії.
- МЗС РФ підтвердило, що на танкері перебували громадяни Росії. Там вимагали від США забезпечити "гуманне та гідне поводження" з їх громадянами на судні, поважати їхні права та інтереси, а також не перешкоджати якнайшвидшому поверненню росіян з судна на Батьківщину.
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