Екіпаж затриманого танкера Bella-1, на якому були росіяни, судитимуть в США, - Білий дім
Сполучені Штати планують судити співробітників танкера Marinera/Bella-1, захопленого у Північній Атлантиці, яке йшло з Венесуели під російським прапором. На борту перебували громадяни РФ.
Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, інформує Цензор.НЕТ.
Суд над екіпажем
Вона нагадала, що це було судно венесуельського "тіньового флоту", яке перевозило нафту, що підпадає під санкції.
"Щодо судна — було видано судовий ордер на арешт, який поширюється і на екіпаж, а отже, тепер екіпаж підлягає судовому переслідуванню за будь-які відповідні порушення федерального законодавства. За необхідності їх доправлять до США для судового переслідування", - пояснила речниця Білого Дому.
Левітт додала, що США "не бояться" ескалації відносин з Росією після захоплення танкера під російським прапором та що американський президент Трамп "виконуватиме федеральне законодавство США попри що".
Що передувало
- Раніше стало відомо що 7 січня США захопили у Північній Атлантиці танкер під російським прапором Bella-1/Marinera. Танкер йшов з Венесуели до Росії.
- МЗС РФ підтвердило, що на танкері перебували громадяни Росії. Там вимагали від США забезпечити "гуманне та гідне поводження" з їх громадянами на судні, поважати їхні права та інтереси, а також не перешкоджати якнайшвидшому поверненню росіян з судна на Батьківщину.
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