Екіпаж затриманого танкера Bella-1, на якому були росіяни, судитимуть в США, - Білий дім

Сполучені Штати планують судити співробітників танкера Marinera/Bella-1, захопленого у Північній Атлантиці, яке йшло з Венесуели під російським прапором. На борту перебували громадяни РФ.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, інформує Цензор.НЕТ.

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Суд над екіпажем

Вона нагадала, що це було судно венесуельського "тіньового флоту", яке перевозило нафту, що підпадає під санкції.

"Щодо судна — було видано судовий ордер на арешт, який поширюється і на екіпаж, а отже, тепер екіпаж підлягає судовому переслідуванню за будь-які відповідні порушення федерального законодавства. За необхідності їх доправлять до США для судового переслідування", - пояснила речниця Білого Дому.

Левітт додала, що США "не бояться" ескалації відносин з Росією після захоплення танкера під російським прапором та що американський президент Трамп "виконуватиме федеральне законодавство США попри що".

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Що передувало

Раніше стало відомо що 7 січня США захопили у Північній Атлантиці танкер під російським прапором Bella-1/Marinera. Танкер йшов з Венесуели до Росії.

МЗС РФ підтвердило, що на танкері перебували громадяни Росії. Там вимагали від США забезпечити "гуманне та гідне поводження" з їх громадянами на судні, поважати їхні права та інтереси, а також не перешкоджати якнайшвидшому поверненню росіян з судна на Батьківщину.

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