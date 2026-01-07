Британія долучилася до операції США проти танкера Bella I під російським прапором

Велика Британія надала підтримку Сполученим Штатам у проведенні операції з перехоплення підсанкційного нафтового танкера Bella I (також відомого як Marinera), який прямував у бік Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Sky News.

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За офіційною інформацією, участь Лондона полягала у заздалегідь спланованій військовій допомозі, що включала надання інфраструктури та підтримку американських сил. Операція стала частиною міжнародних зусиль із протидії обходу санкцій проти Росії та пов’язаних з нею мереж постачання.

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Яку роль відіграла Велика Британія

Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що сприяло успішному захопленню судна. Зокрема, США отримали можливість використовувати британські бази для розміщення своїх військових засобів.

Морська фаза операції відбувалася за участі танкера забезпечення Королівського флоту RFA Tideforce, а Королівські військово-повітряні сили здійснювали повітряне спостереження та розвідку в районі проведення дій.

"Наші збройні сили продемонстрували високий професіоналізм, підтримавши успішне перехоплення США судна Bella I на шляху до Росії", – заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

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Чому танкер Bella I став об’єктом операції

За словами очільника британського Міноборони, судно мало проблемну репутацію та раніше використовувалося в схемах обходу міжнародних санкцій. Він наголосив, що Bella I була частиною мережі, пов’язаної з російсько-іранською співпрацею, яка, за оцінками Заходу, сприяє фінансуванню конфліктів і дестабілізації в різних регіонах світу, зокрема в Україні.

У США повідомили, що Берегова охорона провела дві окремі операції, унаслідок яких були затримані підсанкційні танкери Bella I та Sophia. Обидва судна або прямували до Венесуели, або нещодавно відвідували її порти.

Напередодні стало відомо, що Bella I був офіційно внесений до державного реєстру суден Російської Федерації. Танкер почав ходити під російським прапором, а портом його приписки зазначено Сочі. Також повідомлялося, що Росія залучала військово-морські сили, включно з підводним човном, для супроводу судна.

Раніше російська сторона направила до США дипломатичну ноту з проханням припинити переслідування танкера, який намагався уникнути затримання в Атлантичному океані поблизу Венесуели.

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