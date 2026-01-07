США затримали ще один нафтовий танкер "тіньового флоту" Sophia у Карибському морі

Окрім нафтового танкера Marinera в Атлантичному морі, Сполучені Штати захопили в Карибському морі ще одне судно з підсанкційного "тіньового флоту" РФ –– танкер Sophia.

Про це повідомляє Південне командування ЗС США, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Сьогодні вранці, під час передсвітанкової операції, Міністерство оборони США, у координації з Міністерством внутрішньої безпеки, без інцидентів затримало моторний танкер, який не має приналежності до держави та перебуває під санкціями", - йдеться у дописі.

Зазначається, що судно повʼязане з Венесуелою. США звинуватили танкер у "незаконній діяльності" у Карибському морі.

Дані свідчать, що воно вийшло з Венесуели на початку січня у складі флоту суден, що перевозили венесуельську нафту до Китаю в "темному режимі" або з вимкненим транспондером.

"Завдяки операції "Південний спис" Міністерство оборони США непохитне у своїй місії щодо припинення незаконної діяльності у Західній півкулі. Ми захистимо нашу Батьківщину та відновимо безпеку та могутність по всій Америці", - наголосили американські військові.

"Злочинці світу, будьте насторожі. Ви можете втекти, але не можете сховатися. Ми ніколи не відступимо від нашої місії захищати американський народ і перешкоджати фінансуванню наркотероризму, де б ми його не знайшли, і крапка", - заявила міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.

Що передувало