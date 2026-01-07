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Новини Тіньовий флот Росії
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США затримали ще один нафтовий танкер "тіньового флоту" Sophia у Карибському морі

США затримали ще один танкер тіньового флоту Sophia у Карибському морі

Окрім нафтового танкера Marinera в Атлантичному морі, Сполучені Штати захопили в Карибському морі ще одне судно з підсанкційного "тіньового флоту" РФ –– танкер Sophia.

Про це повідомляє Південне командування ЗС США, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Сьогодні вранці, під час передсвітанкової операції, Міністерство оборони США, у координації з Міністерством внутрішньої безпеки, без інцидентів затримало моторний танкер, який не має приналежності до держави та перебуває під санкціями", - йдеться у дописі.

Зазначається, що судно повʼязане з Венесуелою. США звинуватили танкер у "незаконній діяльності" у Карибському морі. 

  • Дані свідчать, що воно вийшло з Венесуели на початку січня у складі флоту суден, що перевозили венесуельську нафту до Китаю в "темному режимі" або з вимкненим транспондером.

"Завдяки операції "Південний спис" Міністерство оборони США непохитне у своїй місії щодо припинення незаконної діяльності у Західній півкулі. Ми захистимо нашу Батьківщину та відновимо безпеку та могутність по всій Америці", - наголосили американські військові.

"Злочинці світу, будьте насторожі. Ви можете втекти, але не можете сховатися. Ми ніколи не відступимо від нашої місії захищати американський народ і перешкоджати фінансуванню наркотероризму, де б ми його не знайшли, і крапка", - заявила міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.

Що передувало

  • Нагадаємо, раніше Сполучені Штати захопили нафтовий танкер Marinera, пов'язаний з Венесуелою.
  • 30 грудня стало відомо, що на борту судна недбало намалювали російський прапор, очевидно, намагаючись вимагати захисту від Москви. А вже 31-го танкер був офіційно перейменований з Bella 1 на Marinera та зареєстрований у росії. Його порт приписки — Сочі.

  • Уряд Росії направив офіційну дипломатичну ноту з проханням до США припинити переслідування нафтового танкера Bella 1, який прямував до Венесуели й зараз втікає від американської берегової охорони в Атлантичному океані. Москва заявила, що судно зараз плаває під російським прапором.

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США (26964) танкер (602) Карибське море (9)
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Топ коментарі
+18
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07.01.2026 17:48 Відповісти
+16
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07.01.2026 17:47 Відповісти
+9
Схоже , комусь , сьогодні чумаданів не вистачить .......
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07.01.2026 17:36 Відповісти

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