США затримали ще один нафтовий танкер "тіньового флоту" Sophia у Карибському морі
Окрім нафтового танкера Marinera в Атлантичному морі, Сполучені Штати захопили в Карибському морі ще одне судно з підсанкційного "тіньового флоту" РФ –– танкер Sophia.
Про це повідомляє Південне командування ЗС США, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Сьогодні вранці, під час передсвітанкової операції, Міністерство оборони США, у координації з Міністерством внутрішньої безпеки, без інцидентів затримало моторний танкер, який не має приналежності до держави та перебуває під санкціями", - йдеться у дописі.
Зазначається, що судно повʼязане з Венесуелою. США звинуватили танкер у "незаконній діяльності" у Карибському морі.
- Дані свідчать, що воно вийшло з Венесуели на початку січня у складі флоту суден, що перевозили венесуельську нафту до Китаю в "темному режимі" або з вимкненим транспондером.
"Завдяки операції "Південний спис" Міністерство оборони США непохитне у своїй місії щодо припинення незаконної діяльності у Західній півкулі. Ми захистимо нашу Батьківщину та відновимо безпеку та могутність по всій Америці", - наголосили американські військові.
"Злочинці світу, будьте насторожі. Ви можете втекти, але не можете сховатися. Ми ніколи не відступимо від нашої місії захищати американський народ і перешкоджати фінансуванню наркотероризму, де б ми його не знайшли, і крапка", - заявила міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.
Що передувало
- Нагадаємо, раніше Сполучені Штати захопили нафтовий танкер Marinera, пов'язаний з Венесуелою.
- 30 грудня стало відомо, що на борту судна недбало намалювали російський прапор, очевидно, намагаючись вимагати захисту від Москви. А вже 31-го танкер був офіційно перейменований з Bella 1 на Marinera та зареєстрований у росії. Його порт приписки — Сочі.
-
Уряд Росії направив офіційну дипломатичну ноту з проханням до США припинити переслідування нафтового танкера Bella 1, який прямував до Венесуели й зараз втікає від американської берегової охорони в Атлантичному океані. Москва заявила, що судно зараз плаває під російським прапором.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль