Новости Теневой флот России
2 081 19

США задержали еще один нефтяной танкер "теневого флота" Sophia в Карибском море

США задержали еще один танкер теневого флота Sophia в Карибском море

Кроме нефтяного танкера Marinera в Атлантическом море, Соединенные Штаты захватили в Карибском море еще одно судно из подсанкционного "теневого флота" РФ –– танкер Sophia.

Об этом сообщает Южное командование ВС США, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

"Сегодня утром, во время предрассветной операции, Министерство обороны США, в координации с Министерством внутренней безопасности, без инцидентов задержало моторный танкер, который не принадлежит государству и находится под санкциями", – говорится в сообщении.

Отмечается, что судно связано с Венесуэлой. США обвинили танкер в "незаконной деятельности" в Карибском море. 

  • Данные свидетельствуют, что он вышел из Венесуэлы в начале января в составе флота судов, перевозивших венесуэльскую нефть в Китай в "темном режиме" или с выключенным транспондером.

"Благодаря операции "Южный копье" Министерство обороны США непоколебимо в своей миссии по пресечению незаконной деятельности в Западном полушарии. Мы защитим нашу Родину и восстановим безопасность и мощь по всей Америке", - подчеркнули американские военные.

"Преступники мира, будьте начеку. Вы можете убежать, но не можете спрятаться. Мы никогда не отступим от нашей миссии защищать американский народ и препятствовать финансированию наркотерроризма, где бы мы его ни нашли, и точка", - заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноем.

Что предшествовало

  • Напомним, ранее Соединенные Штаты захватили нефтяной танкер Marinera, связанный с Венесуэлой.
  • 30 декабря стало известно, что на борту судна небрежно нарисовали российский флаг, очевидно, пытаясь требовать защиты от Москвы. А уже 31-го танкер был официально переименован с Bella 1 на Marinera и зарегистрирован в России. Его порт приписки — Сочи.

  • Правительство России направило официальную дипломатическую ноту с просьбой к США прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1, который направлялся в Венесуэлу и сейчас убегает от американской береговой охраны в Атлантическом океане. Москва заявила, что судно сейчас плавает под российским флагом.

+9
07.01.2026 17:48 Ответить
07.01.2026 17:48 Ответить
+6
Схоже , комусь , сьогодні чумаданів не вистачить .......
07.01.2026 17:36 Ответить
07.01.2026 17:36 Ответить
+6
07.01.2026 17:47 Ответить
07.01.2026 17:47 Ответить
Схоже , комусь , сьогодні чумаданів не вистачить .......
07.01.2026 17:36 Ответить
07.01.2026 17:36 Ответить
Шоб неповадно було гуляти на чужій території
07.01.2026 17:37 Ответить
07.01.2026 17:37 Ответить
Рядом с танкером была подводная лодка оркокомандующего, но она утонула от стыда!

Она утонула! (С)
07.01.2026 17:38 Ответить
07.01.2026 17:38 Ответить
ні х* не зрозуміло. Так то "тіньовий флот" РФ чи венесуельський? по кому б'є дзвін?
07.01.2026 17:38 Ответить
07.01.2026 17:38 Ответить
у будь-якому разі, у цього корита посиленого кацапського ескорту не було - звичайна тіньова наливайка *********/китай/венесуела
07.01.2026 17:50 Ответить
07.01.2026 17:50 Ответить
трамповську нафту хотіли вкрасти
07.01.2026 17:43 Ответить
07.01.2026 17:43 Ответить
Треба знімати шосту частину "Піратів Карибського Моря". Сценарій вже готовий.
07.01.2026 17:44 Ответить
07.01.2026 17:44 Ответить
"Піратів Трампівського Моря"...
(це поряд з Мексиканською американською затокою)
07.01.2026 18:23 Ответить
07.01.2026 18:23 Ответить
Трамп, зупинись! У кацапів підводних човнів не вистачить.
07.01.2026 17:46 Ответить
07.01.2026 17:46 Ответить
07.01.2026 17:47 Ответить
07.01.2026 17:47 Ответить
07.01.2026 17:48 Ответить
07.01.2026 17:48 Ответить
Це вже ******* новим сценарієм нової Карібської кризи.
Максимальна ескалація для подальшого мирного вирішення справ у світі.
07.01.2026 17:49 Ответить
07.01.2026 17:49 Ответить
це була нова криза ,кацапи обісрались
07.01.2026 17:54 Ответить
07.01.2026 17:54 Ответить
було багато кацапських кораблів і підводний човен і шо ?
07.01.2026 17:56 Ответить
07.01.2026 17:56 Ответить
пока нічого. Так московити зі своєї варшавянки ********** подивились на американські Delta Force з Navy Seal team six/devgdru і вирішили шо якось погано видно і краще просто наблюдати за професіоналами
07.01.2026 18:06 Ответить
07.01.2026 18:06 Ответить
👀Щось несеться: РФ терміново вивозить працівників російського посольства з сім'ями з Ізраїлю - це вже третій рейс за останні 24 години, пише DIN

Є деякі новини, про які росію, ймовірно, повідомили.
07.01.2026 17:59 Ответить
07.01.2026 17:59 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Армада из американских заправщиков и транспортных самолетов летит на Ближний Восток. Заправщики - понятно для чего, транспортники могут перебрасывать спецназ и технику, например. Хоть ту же "Дельту", так отличившуюся при захвате Мадуро.

Это не факт, что прямо сегодня ночью начнется война, такое уже бывало, скажем в конце сентября 25 года, когда перебросили на Бл. Восток целый флот заправщиков. Но тогда ничего не случилось, сами американцы объясняли это "необходимостью усиления", есть у них такие дежурные формулировки.

Но! Авианосных групп в регионе сейчас нет, значит широкого участия армии США, видимо, не планируется. Хотя у Центрального командования есть свои возможности.

А удар все одно будет. Не сегодня, так завтра (это я образно, а не про конкретные даты).
07.01.2026 18:38 Ответить
07.01.2026 18:38 Ответить
Господи бережі Ізраель ,там наші люди , окрім міндічів !!! ...
07.01.2026 18:07 Ответить
07.01.2026 18:07 Ответить
Оце старий розійшовся😅 Головне, щоб потім "режим ТАСО" не увімкнувся...
07.01.2026 18:12 Ответить
07.01.2026 18:12 Ответить
 
 