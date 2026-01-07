США задержали еще один нефтяной танкер "теневого флота" Sophia в Карибском море

Кроме нефтяного танкера Marinera в Атлантическом море, Соединенные Штаты захватили в Карибском море еще одно судно из подсанкционного "теневого флота" РФ –– танкер Sophia.

Об этом сообщает Южное командование ВС США.

Что известно

"Сегодня утром, во время предрассветной операции, Министерство обороны США, в координации с Министерством внутренней безопасности, без инцидентов задержало моторный танкер, который не принадлежит государству и находится под санкциями", – говорится в сообщении.

Отмечается, что судно связано с Венесуэлой. США обвинили танкер в "незаконной деятельности" в Карибском море.

Данные свидетельствуют, что он вышел из Венесуэлы в начале января в составе флота судов, перевозивших венесуэльскую нефть в Китай в "темном режиме" или с выключенным транспондером.

"Благодаря операции "Южный копье" Министерство обороны США непоколебимо в своей миссии по пресечению незаконной деятельности в Западном полушарии. Мы защитим нашу Родину и восстановим безопасность и мощь по всей Америке", - подчеркнули американские военные.

"Преступники мира, будьте начеку. Вы можете убежать, но не можете спрятаться. Мы никогда не отступим от нашей миссии защищать американский народ и препятствовать финансированию наркотерроризма, где бы мы его ни нашли, и точка", - заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноем.

