РФ заявила, що США не мали права затримувати танкер Bella-1 під російським прапором

У Міністерстві транспорту Росії заявили, що США не мали права затримувати танкер Marinera, також відомий як Bella-1, що пливло в Атлантичному океані під російським прапором.

Про це йдеться у заяві міністерства, передає Цензор.НЕТ.

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Реакція росіян

"Жодна держава не має права застосовувати силу щодо суден, належним чином зареєстрованих у юрисдикціях інших держав", - заявили у російському міністерстві.

Там уточнили, що військовослужбовці США 7 січня у відкритому морі висадилися на судно Marinera і зв'язок з ним втрачено.

У РФ нагадали, що 24 грудня 2025 року судно Marinera отримало тимчасовий дозвіл на плавання під державним прапором Російської Федерації, а відповідно до норм Конвенції ООН з морського права 1982 року у водах, у відкритому морі діє режим свободи судноплавства.

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Що передувало

Нагадаємо, 7 січня Сполучені Штати захопили нафтовий танкер Marinera, пов'язаний з Венесуелою.

30 грудня стало відомо, що на борту судна недбало намалювали російський прапор, очевидно, намагаючись вимагати захисту від Москви. А вже 31-го танкер був офіційно перейменований з Bella 1 на Marinera та зареєстрований у росії. Його порт приписки — Сочі.

Уряд Росії направив офіційну дипломатичну ноту з проханням до США припинити переслідування нафтового танкера Bella 1, який прямував до Венесуели й зараз втікає від американської берегової охорони в Атлантичному океані. Москва заявила, що судно зараз плаває під російським прапором.

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