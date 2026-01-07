РУС
Теневой флот России Отношения РФ и США
3 151 37

РФ заявила, что США не имели права задерживать танкер Bella-1 под российским флагом

США захватили танкер Bella-1, который связывают с Венесуэлой

В Министерстве транспорта России заявили, что США не имели права задерживать танкер Marinera, также известный как Bella-1, который плыл в Атлантическом океане под российским флагом.

Об этом говорится в заявлении министерства, передает Цензор.НЕТ.

Реакция россиян

"Ни одно государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях других государств", - заявили в российском министерстве.

Там уточнили, что военнослужащие США 7 января в открытом море высадились на судно Marinera и связь с ним потеряна.

В РФ напомнили, что 24 декабря 2025 года судно Marinera получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации, а в соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах открытого моря действует режим свободы судоходства.

Что предшествовало

  • Напомним, 7 января Соединенные Штаты захватили нефтяной танкер Marinera, связанный с Венесуэлой.
  • 30 декабря стало известно, что на борту судна небрежно нарисовали российский флаг, очевидно, пытаясь требовать защиты от Москвы. А уже 31-го танкер был официально переименован с Bella 1 на Marinera и зарегистрирован в России. Его порт приписки - Сочи.

  • Правительство России направило официальную дипломатическую ноту с просьбой к США прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1, который направлялся в Венесуэлу и сейчас убегает от американской береговой охраны в Атлантическом океане. Москва заявила, что судно сейчас плавает под российским флагом.

Топ комментарии
+22
Ну то подавайте в Басманний суд...
показать весь комментарий
07.01.2026 17:54 Ответить
+17
Ая як. А як же право сильного,на яке спирається більшість підарів у відносинах з Україною? Це вами ще Китай не зайнявся.
показать весь комментарий
07.01.2026 17:55 Ответить
+13
Козломорді згадують про права тільки тоді, коли отримують в рило.
показать весь комментарий
07.01.2026 18:02 Ответить
Ну то подавайте в Басманний суд...
показать весь комментарий
07.01.2026 17:54 Ответить
" Жодна держава не має права застосовувати силу..." ХА-ХА-ХА, параша знає таке слово: "право".
показать весь комментарий
07.01.2026 18:06 Ответить
Це не застосування сили. Це спеціальна морська операція, все законно, все в правових межах...
показать весь комментарий
07.01.2026 18:29 Ответить
Це добре - США показали зуби
показать весь комментарий
07.01.2026 17:54 Ответить
Головне щоб вони його показували рашкі і Ірану, в не Европі.
показать весь комментарий
07.01.2026 18:26 Ответить
І шо ж тепер робити? Може якесь глибоке занепокоєння заспокоїть кацапів ... ну і 0.5 Фінляндії Дімону видати 🤔
показать весь комментарий
07.01.2026 17:55 Ответить
Ая як. А як же право сильного,на яке спирається більшість підарів у відносинах з Україною? Це вами ще Китай не зайнявся.
показать весь комментарий
07.01.2026 17:55 Ответить
китай натягує ********* вже давно та дуже системно
просто кацапи мовчки зглатують
показать весь комментарий
07.01.2026 17:56 Ответить
за курсом хрейсера мацква, кацапи!
показать весь комментарий
07.01.2026 17:55 Ответить
і так, засуньте собі той тимчасовий дозвіл саме туди
показать весь комментарий
07.01.2026 17:59 Ответить
а чому ви його не відбили?
показать весь комментарий
07.01.2026 17:55 Ответить
заявила кацапія і заявила.
і шо?
показать весь комментарий
07.01.2026 17:58 Ответить
зараз перекладу з дипломатичної (рашистський діалєкт) на людську мову

зайвохромосомні дуже просять наступного разу не затримувати їхні танкери, 🚫⛔❌

а топити разом з командою і капітаном, 👎👎👎

бо якщо морячки розпатякають звідки і кому вони підсанкційну нафту перли і хтось отримає санкцій замість нафти,😱😨😰

то це погано відіб'ється на міжнародній репутації рашистів у світі доведеться виплачувати компенсації в обсягах на порядок більше, ніж той танкер, нафта і команда коштує
показать весь комментарий
07.01.2026 18:37 Ответить
капцем по нахабному кацапському рилу 2.
показать весь комментарий
07.01.2026 17:59 Ответить
Пох..й на думку к@ц@пів!
Напишіть скаргу в ООН!😂
показать весь комментарий
07.01.2026 18:02 Ответить
У своє "Спортлото" нехай пишуть, там більш відповідальні та впливові люди працюють 🤣
показать весь комментарий
07.01.2026 18:13 Ответить
Козломорді згадують про права тільки тоді, коли отримують в рило.
показать весь комментарий
07.01.2026 18:02 Ответить
Ну, заявила і що? Мало що вони там "заявляють"...
показать весь комментарий
07.01.2026 18:08 Ответить
На хитрую жопу ..
показать весь комментарий
07.01.2026 18:08 Ответить
т.з. мінтрахс параші це ніачом. ось проспляться машка та медвєдь, от тоді й почують в світі- "гаварит мацква! разгаваріваєт расєя!"
показать весь комментарий
07.01.2026 18:10 Ответить
и подлодку послали..а зачем??что бы она утонула???Задроты убогие
показать весь комментарий
07.01.2026 18:13 Ответить
Що там за писк з-під шконаря?
показать весь комментарий
07.01.2026 18:16 Ответить
Цікаво, що вони вчора звизділи в ООН...
А, може, ще будуть? Є привід.
показать весь комментарий
07.01.2026 18:20 Ответить
По -перше,америкоси розберуться,як на ходу "перевзуваються"міняючи власників.По-друге,американці провірять що там в трюмах.По-третє,так повинні працювати санкції проти паРаши.Четверте,як же паскуди з болота заверещали,що не мали права затримувати і Конвенцію морського права про вільне судоходство тут же вспомнили.А яке право було чи є в ***** недодержави,бомбити портову інфраструктуру України,вражати іноземні суда які перебувають в пунктах загрузки-розгрузки?Ну що ж,респект америкосами!Тільки так з козлами поступати.
показать весь комментарий
07.01.2026 18:20 Ответить
гнати підлодку , військовий корабель і потім ба бах ......... міністерство Транспорту заявляє .....)))
показать весь комментарий
07.01.2026 18:20 Ответить
Ну шо *****?
ввєді вайска в США чи ти мінєччік?
показать весь комментарий
07.01.2026 18:22 Ответить
Нагадую, рузкіх треба вбивати.
Всюди і скрізь.
З причиною і просто так.
З ранку, в обід і увечері.
Любого віку і статі.
Нищити!
Нищити всіх!

СЛАВА УКРАЇНІ!
показать весь комментарий
07.01.2026 18:27 Ответить
Ха-ха-ха,Трамп таки поймал путинскую девочку Бэллу и надругался над ней прямо на глазах охранников.
показать весь комментарий
07.01.2026 18:27 Ответить
над Софією теж
показать весь комментарий
07.01.2026 18:29 Ответить
Школа що ложку як сувенір не взяли.
показать весь комментарий
07.01.2026 18:28 Ответить
Рускій міністр транспорту іди *****
показать весь комментарий
07.01.2026 18:29 Ответить
і шо?
показать весь комментарий
07.01.2026 18:30 Ответить
❗️В росії закликають дати військову відповідь США - вдарити торпедами та затопити пару американських військових кораблів. В погрозах розійшовся депутат російської держдуми Журавльов.
показать весь комментарий
07.01.2026 18:32 Ответить
шось нове, аквафреш не рятує, боже, шо робиться
показать весь комментарий
07.01.2026 18:31 Ответить
Хай подякують, що не СБУ
показать весь комментарий
07.01.2026 18:34 Ответить
чего бздите ??? ******* разок и они разбегуться !!! сделайте 2026 год веселее !!!
показать весь комментарий
07.01.2026 18:36 Ответить
@ (мова оригіналу):
"В начале января 2024 появилась информация о том, что взлом росреестра подтвердил: население россии - 82 миллиона граждан."
показать весь комментарий
07.01.2026 18:43 Ответить
 
 