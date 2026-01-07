РФ заявила, что США не имели права задерживать танкер Bella-1 под российским флагом
В Министерстве транспорта России заявили, что США не имели права задерживать танкер Marinera, также известный как Bella-1, который плыл в Атлантическом океане под российским флагом.
Об этом говорится в заявлении министерства, передает Цензор.НЕТ.
Реакция россиян
"Ни одно государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях других государств", - заявили в российском министерстве.
Там уточнили, что военнослужащие США 7 января в открытом море высадились на судно Marinera и связь с ним потеряна.
В РФ напомнили, что 24 декабря 2025 года судно Marinera получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации, а в соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах открытого моря действует режим свободы судоходства.
Что предшествовало
- Напомним, 7 января Соединенные Штаты захватили нефтяной танкер Marinera, связанный с Венесуэлой.
- 30 декабря стало известно, что на борту судна небрежно нарисовали российский флаг, очевидно, пытаясь требовать защиты от Москвы. А уже 31-го танкер был официально переименован с Bella 1 на Marinera и зарегистрирован в России. Его порт приписки - Сочи.
-
Правительство России направило официальную дипломатическую ноту с просьбой к США прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1, который направлялся в Венесуэлу и сейчас убегает от американской береговой охраны в Атлантическом океане. Москва заявила, что судно сейчас плавает под российским флагом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
просто кацапи мовчки зглатують
і шо?
зайвохромосомні дуже просять наступного разу не затримувати їхні танкери, 🚫⛔❌
а топити разом з командою і капітаном, 👎👎👎
бо якщо морячки розпатякають звідки і кому вони підсанкційну нафту перли і хтось отримає санкцій замість нафти,😱😨😰
то
це погано відіб'ється на міжнародній репутації рашистів у світідоведеться виплачувати компенсації в обсягах на порядок більше, ніж той танкер, нафта і команда коштує
Напишіть скаргу в ООН!😂
А, може, ще будуть? Є привід.
ввєді вайска в США чи ти мінєччік?
Всюди і скрізь.
З причиною і просто так.
З ранку, в обід і увечері.
Любого віку і статі.
Нищити!
Нищити всіх!
СЛАВА УКРАЇНІ!
"В начале января 2024 появилась информация о том, что взлом росреестра подтвердил: население россии - 82 миллиона граждан."