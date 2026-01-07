РФ заявила, что США не имели права задерживать танкер Bella-1 под российским флагом

В Министерстве транспорта России заявили, что США не имели права задерживать танкер Marinera, также известный как Bella-1, который плыл в Атлантическом океане под российским флагом.

Об этом говорится в заявлении министерства, передает Цензор.НЕТ.

Реакция россиян

"Ни одно государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях других государств", - заявили в российском министерстве.

Там уточнили, что военнослужащие США 7 января в открытом море высадились на судно Marinera и связь с ним потеряна.

В РФ напомнили, что 24 декабря 2025 года судно Marinera получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации, а в соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах открытого моря действует режим свободы судоходства.

Что предшествовало

Напомним, 7 января Соединенные Штаты захватили нефтяной танкер Marinera, связанный с Венесуэлой.

30 декабря стало известно, что на борту судна небрежно нарисовали российский флаг, очевидно, пытаясь требовать защиты от Москвы. А уже 31-го танкер был официально переименован с Bella 1 на Marinera и зарегистрирован в России. Его порт приписки - Сочи.

Правительство России направило официальную дипломатическую ноту с просьбой к США прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1, который направлялся в Венесуэлу и сейчас убегает от американской береговой охраны в Атлантическом океане. Москва заявила, что судно сейчас плавает под российским флагом.

