Британия присоединилась к операции США против танкера Bella I под российским флагом

Великобритания оказала поддержку Соединенным Штатам в проведении операции по перехвату подсанкционного нефтяного танкера Bella I (также известного как Marinera), который направлялся в сторону России.

По официальной информации, участие Лондона заключалось в заранее спланированной военной помощи, которая включала предоставление инфраструктуры и поддержку американских сил. Операция стала частью международных усилий по противодействию обходу санкций против России и связанных с ней сетей поставок.

Какую роль сыграла Великобритания

Министерство обороны Великобритании подтвердило, что способствовало успешному захвату судна. В частности, США получили возможность использовать британские базы для размещения своих военных средств.

Морская фаза операции проходила с участием танкера обеспечения Королевского флота RFA Tideforce, а Королевские военно-воздушные силы осуществляли воздушное наблюдение и разведку в районе проведения действий.

"Наши вооруженные силы продемонстрировали высокий профессионализм, поддержав успешный перехват США судна Bella I на пути в Россию", – заявил министр обороны Великобритании Джон Гилли.

Почему танкер Bella I стал объектом операции

По словам главы британского Минобороны, судно имело проблемную репутацию и ранее использовалось в схемах обхода международных санкций. Он подчеркнул, что Bella I была частью сети, связанной с российско-иранским сотрудничеством, которое, по оценкам Запада, способствует финансированию конфликтов и дестабилизации в различных регионах мира, в частности в Украине.

В США сообщили, что Береговая охрана провела две отдельные операции, в результате которых были задержаны подсанкционные танкеры Bella I и Sophia. Оба судна либо направлялись в Венесуэлу, либо недавно посещали ее порты.

Накануне стало известно, что Bella I был официально внесен в государственный реестр судов Российской Федерации. Танкер начал ходить под российским флагом, а портом его присылки указан Сочи. Также сообщалось, что Россия привлекала военно-морские силы, включая подводную лодку, для сопровождения судна.

Ранее российская сторона направила в США дипломатическую ноту с просьбой прекратить преследование танкера, который пытался избежать задержания в Атлантическом океане вблизи Венесуэлы.

