РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11174 посетителя онлайн
Новости Теневой флот России
4 694 43

Экипаж задержанного танкера Bella-1, на котором находились россияне, будут судить в США, - Белый дом

Танкер Bella I

Соединенные Штаты планируют судить сотрудников танкера Marinera/Bella-1, захваченного в Северной Атлантике, который шел из Венесуэлы под российским флагом. На борту находились граждане РФ.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Суд над экипажем

Она напомнила, что это было судно венесуэльского "теневого флота", которое перевозило нефть, подпадающую под санкции.

"В отношении судна был выдан судебный ордер на арест, который распространяется и на экипаж, а значит, теперь экипаж подлежит судебному преследованию за любые соответствующие нарушения федерального законодательства. При необходимости их доставят в США для судебного преследования", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

Левитт добавила, что США "не боятся" эскалации отношений с Россией после захвата танкера под российским флагом и что американский президент Трамп "будет выполнять федеральное законодательство США несмотря ни на что".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания присоединилась к операции США против танкера Bella I под российским флагом

Что предшествовало

  • Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.
  • МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.

Читайте также: РФ заявила, что США не имели права задерживать танкер Bella-1 под российским флагом

Автор: 

Венесуэла (270) россия (98607) суд (25361) США (28880) танкер (200)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+32
показать весь комментарий
07.01.2026 19:47 Ответить
+23
показать весь комментарий
07.01.2026 19:49 Ответить
+12
у Мадуро співкамерники намалювались ...
показать весь комментарий
07.01.2026 19:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
07.01.2026 19:47 Ответить
На машині мАЦквіч, волга чи уаз?
показать весь комментарий
07.01.2026 20:03 Ответить
Автомобілі Москвич, Волга і уаз також не російські. Москвич,якщо я не помиляюся вкрали в Німеччині, а ''волга'' і УАЗ купили в США. В московитів своє тільки брехня і вихваляння.
показать весь комментарий
07.01.2026 20:48 Ответить
Краще на самокаті!
показать весь комментарий
07.01.2026 20:09 Ответить
показать весь комментарий
07.01.2026 19:49 Ответить
Сорян за кацапську - У кого что болит,тот о том и говорит!
показать весь комментарий
07.01.2026 20:32 Ответить
""наконец то, я ждал эту возможность всю жизнь!!!"" - смахывая слезу добавил Журавлёв.
показать весь комментарий
07.01.2026 21:07 Ответить
І кацапів судитимуть ?!
показать весь комментарий
07.01.2026 19:49 Ответить
Ще і як. Тинялись по океанах на незареєстрованому судні, без відповідних документів, тікали від погоні, усі бухі в хламіну. Це тягне на великій строк...
показать весь комментарий
07.01.2026 20:00 Ответить
показать весь комментарий
07.01.2026 19:49 Ответить
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
показать весь комментарий
07.01.2026 19:51 Ответить
у Мадуро співкамерники намалювались ...
показать весь комментарий
07.01.2026 19:50 Ответить
Випороть холопов у дворі суду, і відправити на расію... вплавь!
показать весь комментарий
07.01.2026 19:50 Ответить
Я б замінила слово" випороть"
показать весь комментарий
07.01.2026 19:51 Ответить
Свєта, а на яке б слово ти замінила?
показать весь комментарий
07.01.2026 20:04 Ответить
виПОРОХати)
показать весь комментарий
07.01.2026 20:24 Ответить
замадурили, що називається 🤣
показать весь комментарий
07.01.2026 19:51 Ответить
***** співчуваю
так тебе ще в твоємо нікчемному житті не *********...
тому застрелися - саме головне легше стане в першу чергу тобі
показать весь комментарий
07.01.2026 19:51 Ответить
Схоже - це і є основний вклад США в припинення війни !
показать весь комментарий
07.01.2026 19:53 Ответить
Дурну енергію Трампа треба направляти в нужноє русло. Но у нас в США друзів немає (так Си-Ен-Ен писало про наших дебилов-дипломатов и елітку).
показать весь комментарий
07.01.2026 19:53 Ответить
Поки не буде жорстких дій, не вірю. Все здається театром… навіть арешт команди. Трамп був у міцній звʼязці з путіним, тому вся возня з Венесуелою видається гарно підготовленим сценарієм. Треба чекати на конкретні справи, тоді буде видно. Хоча початок вже подобається)))
показать весь комментарий
07.01.2026 19:54 Ответить
Цей зв'язок з Путіним бачать лише дурнуваті конспірологи.
показать весь комментарий
07.01.2026 19:56 Ответить
Кацапи, що там "Кузя", ще димить?.
Негайно його до берегів Америки!
Покажить своє "вялічіє".
показать весь комментарий
07.01.2026 19:56 Ответить
Списали кузю у метало брухт, ти все проспав...
показать весь комментарий
07.01.2026 20:03 Ответить
Так, не слідкував за долею плаваючего лайна.
показать весь комментарий
07.01.2026 20:08 Ответить
Той давно на ремонті.
показать весь комментарий
07.01.2026 20:10 Ответить
А куди поділась кацапська Анально Говно Нєтная підводна ******** з екіпажем, яка супроводжувала танкер?
Переповнилась гівном і затонула?
показать весь комментарий
07.01.2026 19:57 Ответить
Та вони подумали "ну його на х, ще й нас зараз виловлять і привселюдно поротимуть. Кожен сам за себе"
показать весь комментарий
07.01.2026 20:13 Ответить
Нехай ху*ло щось почне хрюкати проти Трампа...

Чи буде ху*лу знов лізати дупу Трампа та дарити ікру, картину ... ?
показать весь комментарий
07.01.2026 19:58 Ответить
Капитана повесить на фок-рее.Комманду-всех распять в трусиках
показать весь комментарий
07.01.2026 20:00 Ответить
Так підлодка таки не встигла за песиголовцями?
показать весь комментарий
07.01.2026 20:19 Ответить
щось трампло розійшовся.. "пабєдітель міротворец"
показать весь комментарий
07.01.2026 20:23 Ответить
Верно, совсем от рук отбился агент Краснов
показать весь комментарий
07.01.2026 21:13 Ответить
Господар дозволив Краснову пару раз стукнути кулаком по столу, щоб не палиться.
показать весь комментарий
07.01.2026 20:23 Ответить
показать весь комментарий
07.01.2026 20:31 Ответить
а що сказала кацапсінська підлота, пардонірую підлотка,
коли на її очях цю калошу везуть на суд до штатів?
злі язики кажуть, сказала "буль" і злилася в пучіну від гріха подалі.
от тока не розумію рудого тупілова за Гренландію...
показать весь комментарий
07.01.2026 20:29 Ответить
цікаво, скільки касапів в тому екіпажі корита?
показать весь комментарий
07.01.2026 20:33 Ответить
і кожному члена команди винести вирок - як піратів в законі, за традиційною піратською карою, попротягувати під кілем танкеру, кілювати ))
показать весь комментарий
07.01.2026 20:34 Ответить
тепер стає зрозуміло чому кілька днів тому Рубіо закликав усіх американців покинути територію боліт.
показать весь комментарий
07.01.2026 20:36 Ответить
Теперь кацапы реально узнают кто такие черные геи больные спидом
показать весь комментарий
07.01.2026 20:40 Ответить
Аплодую стоя США, продовжуйте не зупиняйтеся. Десь за поребріком хтось погрожував США, але в більшості чується тільки скуління і благання не чіпати.
показать весь комментарий
07.01.2026 20:50 Ответить
Давай Трамп движуху ,а то как то при Обаме и Байдене скучно было! Давай Дед! Фантомас разбушевался!😀Давай Иран,Кубу и когда друзей больше не будет,то и Путина с бункерах!
показать весь комментарий
07.01.2026 20:52 Ответить
 
 