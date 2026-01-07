Экипаж задержанного танкера Bella-1, на котором находились россияне, будут судить в США, - Белый дом
Соединенные Штаты планируют судить сотрудников танкера Marinera/Bella-1, захваченного в Северной Атлантике, который шел из Венесуэлы под российским флагом. На борту находились граждане РФ.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, информирует Цензор.НЕТ.
Суд над экипажем
Она напомнила, что это было судно венесуэльского "теневого флота", которое перевозило нефть, подпадающую под санкции.
"В отношении судна был выдан судебный ордер на арест, который распространяется и на экипаж, а значит, теперь экипаж подлежит судебному преследованию за любые соответствующие нарушения федерального законодательства. При необходимости их доставят в США для судебного преследования", - сказала пресс-секретарь Белого дома.
Левитт добавила, что США "не боятся" эскалации отношений с Россией после захвата танкера под российским флагом и что американский президент Трамп "будет выполнять федеральное законодательство США несмотря ни на что".
Что предшествовало
- Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.
- МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.
