Венс: Затриманий нафтовий танкер Bella 1 намагався видати себе за російський, щоб уникнути санкцій

Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав нафтовий танкер Bella 1 фіктивним російським судном, яке намагалося видати себе за російське, щоб уникнути правосуддя.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами Венса, танкер "по суті, намагався видати себе за російський нафтовий танкер, щоб уникнути санкцій". Він підкреслив, що судно лише імітувало зв’язок із Росією.

Як зазначається, минулого місяця Bella 1 не дозволив американським службам піднятися на борт. Наприкінці грудня танкер змінив назву на Marinera та перейшов під російську реєстрацію, розраховуючи на захист з боку РФ.

У США заявляють, що танкер Marinera не мав на борту нафти, однак належить до так званого "тіньового флоту", який використовують для транспортування підсанкційної нафти, зокрема з Венесуели.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга про затримання корабля під російським прапором у Північній Атлантиці: Підкреслює рішуче лідерство США

Що передувало?

Раніше стало відомо що 7 січня США захопили у Північній Атлантиці танкер під російським прапором Bella-1/Marinera. Танкер йшов з Венесуели до Росії.

МЗС РФ підтвердило, що на танкері перебували громадяни Росії. Там вимагали від США забезпечити "гуманне та гідне поводження" з їх громадянами на судні, поважати їхні права та інтереси, а також не перешкоджати якнайшвидшому поверненню росіян з судна на Батьківщину.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Екіпаж затриманого танкера Bella-1, на якому були росіяни, судитимуть в США, - Білий дім