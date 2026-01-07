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Новини Тіньовий флот Росії
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Сибіга про затримання корабля під російським прапором у Північній Атлантиці: Підкреслює рішуче лідерство США

Сибіга про затримання корабля під російським прапором

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга привітав затримання Сполученими Штатами корабля під російським прапором у Північній Атлантиці.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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"Затримання корабля під російським прапором у Північній Атлантиці підкреслює рішуче лідерство Сполучених Штатів і Президента Трампа.

Ми вітаємо такий підхід у відносинах з Росією: діяти, а не боятися", - нипасай він.

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Сибіга наголосив, що це також стосується мирного процесу і наближення тривалого миру.

Що передувало

  • Раніше стало відомо що 7 січня США захопили у Північній Атлантиці танкер під російським прапором Bella-1/Marinera. Танкер йшов з Венесуели до Росії.
  • МЗС РФ підтвердило, що на танкері перебували громадяни Росії. Там вимагали від США забезпечити "гуманне та гідне поводження" з їх громадянами на судні, поважати їхні права та інтереси, а також не перешкоджати якнайшвидшому поверненню росіян з судна на Батьківщину.

Автор: 

корабель (1686) росія (70901) США (26964) Сибіга Андрій (1055)
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