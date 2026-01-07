Сибіга про затримання корабля під російським прапором у Північній Атлантиці: Підкреслює рішуче лідерство США

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга привітав затримання Сполученими Штатами корабля під російським прапором у Північній Атлантиці.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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"Затримання корабля під російським прапором у Північній Атлантиці підкреслює рішуче лідерство Сполучених Штатів і Президента Трампа.



Ми вітаємо такий підхід у відносинах з Росією: діяти, а не боятися", - нипасай він.

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Сибіга наголосив, що це також стосується мирного процесу і наближення тривалого миру.

Що передувало