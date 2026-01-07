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Сибіга про затримання корабля під російським прапором у Північній Атлантиці: Підкреслює рішуче лідерство США
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга привітав затримання Сполученими Штатами корабля під російським прапором у Північній Атлантиці.
Про це Сибіга написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Затримання корабля під російським прапором у Північній Атлантиці підкреслює рішуче лідерство Сполучених Штатів і Президента Трампа.
Ми вітаємо такий підхід у відносинах з Росією: діяти, а не боятися", - нипасай він.
Сибіга наголосив, що це також стосується мирного процесу і наближення тривалого миру.
Що передувало
- Раніше стало відомо що 7 січня США захопили у Північній Атлантиці танкер під російським прапором Bella-1/Marinera. Танкер йшов з Венесуели до Росії.
- МЗС РФ підтвердило, що на танкері перебували громадяни Росії. Там вимагали від США забезпечити "гуманне та гідне поводження" з їх громадянами на судні, поважати їхні права та інтереси, а також не перешкоджати якнайшвидшому поверненню росіян з судна на Батьківщину.
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