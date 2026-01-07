РУС
Сибига о задержании корабля под российским флагом в Северной Атлантике: Подчеркивает решительное лидерство США

Сибига о задержании корабля под российским флагом

Министр иностранных дел Андрей Сибига приветствовал задержание Соединенными Штатами корабля под российским флагом в Северной Атлантике.

Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Задержание корабля под российским флагом в Северной Атлантике подчеркивает решительное лидерство Соединенных Штатов и президента Трампа.

Мы приветствуем такой подход в отношениях с Россией: действовать, а не бояться", - написал он.

Читайте также: Экипаж задержанного танкера Bella-1, на котором были россияне, будут судить в США, - Белый дом

Сибига подчеркнул, что это также касается мирного процесса и приближения длительного мира.

Что предшествовало

  • Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.
  • МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.

