Сибига о задержании корабля под российским флагом в Северной Атлантике: Подчеркивает решительное лидерство США

Министр иностранных дел Андрей Сибига приветствовал задержание Соединенными Штатами корабля под российским флагом в Северной Атлантике.

Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Задержание корабля под российским флагом в Северной Атлантике подчеркивает решительное лидерство Соединенных Штатов и президента Трампа.



Мы приветствуем такой подход в отношениях с Россией: действовать, а не бояться", - написал он.

Сибига подчеркнул, что это также касается мирного процесса и приближения длительного мира.

Что предшествовало