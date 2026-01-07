Сибига о задержании корабля под российским флагом в Северной Атлантике: Подчеркивает решительное лидерство США
Министр иностранных дел Андрей Сибига приветствовал задержание Соединенными Штатами корабля под российским флагом в Северной Атлантике.
Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Задержание корабля под российским флагом в Северной Атлантике подчеркивает решительное лидерство Соединенных Штатов и президента Трампа.
Мы приветствуем такой подход в отношениях с Россией: действовать, а не бояться", - написал он.
Сибига подчеркнул, что это также касается мирного процесса и приближения длительного мира.
Что предшествовало
- Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.
- МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.
