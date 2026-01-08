Вэнс: Задержанный нефтяной танкер Bella 1 пытался выдать себя за российский, чтобы избежать санкций

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал нефтяной танкер Bella 1 фиктивным российским судном, которое пыталось выдать себя за российское, чтобы избежать правосудия.

По словам Вэнса, танкер "по сути, пытался выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы избежать санкций". Он подчеркнул, что судно лишь имитировало связь с Россией.

Как отмечается, в прошлом месяце Bella 1 не позволил американским службам подняться на борт. В конце декабря танкер сменил название на Marinera и перешел под российскую регистрацию, рассчитывая на защиту со стороны РФ.

В США заявляют, что танкер Marinera не имел на борту нефти, однако принадлежит к так называемому "теневому флоту", который используют для транспортировки подсанкционной нефти, в частности - из Венесуэлы.

Что предшествовало?

Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.

МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.

