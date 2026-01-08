Вэнс: Задержанный нефтяной танкер Bella 1 пытался выдать себя за российский, чтобы избежать санкций
Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал нефтяной танкер Bella 1 фиктивным российским судном, которое пыталось выдать себя за российское, чтобы избежать правосудия.
Об этом он сказал в интервью Fox News, передает Цензор.НЕТ.
По словам Вэнса, танкер "по сути, пытался выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы избежать санкций". Он подчеркнул, что судно лишь имитировало связь с Россией.
Как отмечается, в прошлом месяце Bella 1 не позволил американским службам подняться на борт. В конце декабря танкер сменил название на Marinera и перешел под российскую регистрацию, рассчитывая на защиту со стороны РФ.
В США заявляют, что танкер Marinera не имел на борту нефти, однако принадлежит к так называемому "теневому флоту", который используют для транспортировки подсанкционной нефти, в частности - из Венесуэлы.
Что предшествовало?
- Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.
- МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.
старпом ванес івановес.
Тобто санкцій проти росіян США не ввели ? І малюка прибрали ?
Ну є невідома кількість якихось росіян ....
І що це все
де інформація ?
New York Times з посиланням на власні джерела повідомило, що https://tsn.ua/svit/rosiia-prosyt-ssha-ne-chipaty-dyvnyy-tanker-shcho-plyv-do-venesuely-nyt-2990906.html Росія просила США не чіпати цей танкер.
Згодом стало відомо, що https://tsn.ua/svit/ryzyk-priamoho-zitknennia-rosiyskyy-vmf-prykryvaye-tanker-za-iakym-stezat-ssha-2994158.html Кремль відправив військовий флот прикривати свій танкер від американців.
Проте США все ж провели операцію з захоплення пов'язаного https://tsn.ua/svit/ssha-namahaiutsia-zakhopyty-tanker-pid-rosiyskym-praporom-shcho-vidomo-2994485.html з Венесуелою танкера Marinera, що йде під російським прапором.
Своєю чергою американський чиновник розповів NBC News, що нафтовий танкер Marinera був взятий під контроль і перебуває під вартою США. За його словами, операцію очолило Міністерство внутрішньої безпеки за підтримки військовослужбовців.
https://tsn.ua/svit/u-rosiyi-vpershe-vidreahuvaly-na-zakhoplennia-tankeriv-shcho-zaiavyly-2994668.html
але питання в іншому!!!
що ж такого цікавого було в трюмах цього "нафтовоза"?
золото? кокаїн? награбоване?
януковощ камазами вивозив.
мадура танкерами.
головне - ІМО-номер корита, він єдиний, унікальний та на усе життя корита, незалежно від приписки/реєстрації/судновласника/фрахтувальника/перевізника/керуючої компанії тощо
саме за ІМО-номером на корито наладено санкції, а там хоч прапор марсу та венери підіймай - усе до дупи - зливай оливу, кацапи ви припливли
от цікавить інше - екіпаж корита, чиїх країн громадяни?
а з Венесуелою вже не менше чверті сторіччя, напряму підтримуючи наркокартелі та забезпечуючи їх нарко- та нафтодолярами
так сам як і китай це робив та робить із венесуелою вже давненько
