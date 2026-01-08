РУС
2 131 36

Вэнс: Задержанный нефтяной танкер Bella 1 пытался выдать себя за российский, чтобы избежать санкций

Вице-президент США Джей Ди Венс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал нефтяной танкер Bella 1 фиктивным российским судном, которое пыталось выдать себя за российское, чтобы избежать правосудия.

Об этом он сказал в интервью Fox News, передает Цензор.НЕТ.

По словам Вэнса, танкер "по сути, пытался выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы избежать санкций". Он подчеркнул, что судно лишь имитировало связь с Россией.

Как отмечается, в прошлом месяце Bella 1 не позволил американским службам подняться на борт. В конце декабря танкер сменил название на Marinera и перешел под российскую регистрацию, рассчитывая на защиту со стороны РФ.

В США заявляют, что танкер Marinera не имел на борту нефти, однако принадлежит к так называемому "теневому флоту", который используют для транспортировки подсанкционной нефти, в частности - из Венесуэлы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига о задержании корабля под российским флагом в Северной Атлантике: Подчеркивает решительное лидерство США

Что предшествовало?

  • Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.
  • МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экипаж задержанного танкера Bella-1, на котором были россияне, будут судить в США, - Белый дом

Автор: 

россия (98620) танкер (200) Джей Ди Вэнс (174)
+5
І субмарина була венесуельська.
08.01.2026 10:54 Ответить
+5
аааа то кацапська підлодка та військовий корабель заганяли той танкер в пастку ... А там і амери пітянулись ! А **** ? Стратєгія , тахтіка ....
08.01.2026 10:56 Ответить
+4
капитан, алехандр сидоранчес.
старпом ванес івановес.
08.01.2026 10:58 Ответить
Ти ба, американці не злякалися тряпки кацапів, яка має вигляд їхнього прапора, що прицепили на танкер. Каравул. Що робити кацапу? Його зброя залякування і брехня не подіяла. США не злякалися навіть їм підводного човна та декілька ржавих посудин, які кацапи називають гордістю росію - флотом.
08.01.2026 10:54 Ответить
08.01.2026 10:54 Ответить
08.01.2026 10:58 Ответить
Іхтам нєт и як завжди.
08.01.2026 11:22 Ответить
якщо не кацапський так навіщо було таскати туди військові кораблі і підводний човен ?
08.01.2026 10:55 Ответить
08.01.2026 10:56 Ответить
Кацапи ж під санкціями - танкер хотів захисту від рашки
08.01.2026 10:57 Ответить
яке намагалося видати себе за російське, щоб уникнути правосуддя. Джерело: https://censor.net/ua/n3594395
Тобто санкцій проти росіян США не ввели ? І малюка прибрали ?
08.01.2026 10:57 Ответить
Мені особисто , тай (я думаю-усім) цікаво - що там на тому танкері без нафти
Ну є невідома кількість якихось росіян ....
І що це все
де інформація ?
08.01.2026 10:58 Ответить
Наприкінці грудня берегова охорона США спробувала перехопити судно Bella 1 у Карибському морі, яке прямувало до Венесуели по нафту. Втім,https://tsn.ua/svit/pidsanktsiynyy-tanker-pokazav-trykolor-rf-zmusyv-flot-ssha-vidstupyty-2990273.html підсанкційний танкер показав триколор РФ і змусив американський флот відступити.

New York Times з посиланням на власні джерела повідомило, що https://tsn.ua/svit/rosiia-prosyt-ssha-ne-chipaty-dyvnyy-tanker-shcho-plyv-do-venesuely-nyt-2990906.html Росія просила США не чіпати цей танкер.

Згодом стало відомо, що https://tsn.ua/svit/ryzyk-priamoho-zitknennia-rosiyskyy-vmf-prykryvaye-tanker-za-iakym-stezat-ssha-2994158.html Кремль відправив військовий флот прикривати свій танкер від американців.

Проте США все ж провели операцію з захоплення пов'язаного https://tsn.ua/svit/ssha-namahaiutsia-zakhopyty-tanker-pid-rosiyskym-praporom-shcho-vidomo-2994485.html з Венесуелою танкера Marinera, що йде під російським прапором.

Своєю чергою американський чиновник розповів NBC News, що нафтовий танкер Marinera був взятий під контроль і перебуває під вартою США. За його словами, операцію очолило Міністерство внутрішньої безпеки за підтримки військовослужбовців.
08.01.2026 11:03 Ответить
Слово хремль пишиться з маленької букви. Хтоб вже пояснив тому ТСН
https://tsn.ua/svit/u-rosiyi-vpershe-vidreahuvaly-na-zakhoplennia-tankeriv-shcho-zaiavyly-2994668.html
08.01.2026 11:06 Ответить
так, на кацапію теж санкції накладені.

але питання в іншому!!!
що ж такого цікавого було в трюмах цього "нафтовоза"?
золото? кокаїн? награбоване?
януковощ камазами вивозив.
мадура танкерами.
08.01.2026 11:00 Ответить
Тіньовий флот Росії - це група танкерів, які використовуються для обходу санкцій проти Росії через вторгнення до України, що займаються експортом нафти та нафтопродуктів. Станом на вересень 2025 року, кожен шостий танкер планети належав до тіньового флоту РФ, це 17 % кількості діючих танкерів.
08.01.2026 11:02 Ответить
до дупи строни зміна реєстрації на кацапську/порту припски на сочі
головне - ІМО-номер корита, він єдиний, унікальний та на усе життя корита, незалежно від приписки/реєстрації/судновласника/фрахтувальника/перевізника/керуючої компанії тощо
саме за ІМО-номером на корито наладено санкції, а там хоч прапор марсу та венери підіймай - усе до дупи - зливай оливу, кацапи ви припливли
от цікавить інше - екіпаж корита, чиїх країн громадяни?
08.01.2026 11:03 Ответить
За останні три роки Росія стала тіньовою морською державою. Флот ржавіючих танкерів під химерними прапорами дозволяє їй обходити західні нафтові санкції. Армада зростає і тепер її використовують не лише для прихованого перевезення головного російського експортного товару, але й для саботажу та гібридних операцій проти Європи.
08.01.2026 11:05 Ответить
які три роки? кацапи з іраном нафтобізнес мутили ще з 80-х минулого сторіччя
а з Венесуелою вже не менше чверті сторіччя, напряму підтримуючи наркокартелі та забезпечуючи їх нарко- та нафтодолярами
так сам як і китай це робив та робить із венесуелою вже давненько
08.01.2026 11:08 Ответить
цим танкером володіла фірма з рязані з єдиним працівником (він же директор), якимсь бугаєм з криму
08.01.2026 11:05 Ответить
Призвіще маєте?

цікаво про мову- по українські призвіще ( хфамилия ) , А КАЦАПИ , коли писали свій недоАзик,це не зрозуміли , і ввели слово ПРОЗВИЩЕ як ник.
08.01.2026 11:11 Ответить
кацапи у себе це корито зареєстрували за наступними даними

08.01.2026 11:13 Ответить
бугай єво фамілійо
08.01.2026 11:19 Ответить
Тобто українці мають натуральні призвіща, а кацапи - туда ОВ добавляють і кричать що українців вигадав Ленін
Прізвище від ШІ

Бугай є українським прізвищем, що походить від слова «бугай» - племінного бика, і зазвичай надавалося сильним, кремезним чоловікам або тим, хто мав стосунок до тваринництва; також «бугай» називають басовий музичний інструмент (бербеницю) та птаха родини чаплевих. Прізвище поширене і пов'язане з тюркським словом, що означає «бик»
08.01.2026 11:23 Ответить
Яке *******.
08.01.2026 11:14 Ответить
Тобто кацапи у танкерах ще і наличку перевозять . В обхід світового контролю , а тою наличкою потім своїм військовим та заводам сплачують війни . Так було і в Сирії
Щоб Гаага не здогадалась
08.01.2026 11:18 Ответить
Від цих відмазок тхне такою гніллю що ппц..
08.01.2026 11:14 Ответить
Венс- кацапська хвойда - заробляє гроши потихеньку від Трампа Збирає на президентську компанію
08.01.2026 11:19 Ответить
Якщо флот тіньовий ,та ще більше під санкціями ,то чому він спокійно ходить ?
08.01.2026 11:15 Ответить
є така річ - "договорняк" називається
08.01.2026 11:20 Ответить
Ось так і працюють "санкції".Написали папірець і розійшлись.
08.01.2026 11:25 Ответить
Схоже Трамп плотно на *********** кукані сидить
08.01.2026 11:23 Ответить
Послухаєш оцю трампівську челядь і виникає підозра, що так брехати вони навчилися у своїх кремлівських придворних "колег" - лаврових, піськових, ведмедевих...
08.01.2026 11:24 Ответить
Нафарбований утирок,робить кацапам реверанс?
08.01.2026 11:27 Ответить
Да, пираты обыкновенные, на реи их
08.01.2026 11:28 Ответить
Маринерра- Марикьяре
можно пародію на росіян зробити з цієї пісні
https://youtu.be/zZt3g2tOhyQ?si=tskDj2wfWq8sr2dY
08.01.2026 11:32 Ответить
 
 