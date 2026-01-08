Минюст США отслеживает другие суда после захвата танкера Marinera, - генпрокурор Бонди

Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что американский Минюст отслеживает еще несколько судов после захвата береговой охраной танкера Marinera.

Об этом она написала в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

По словам Бонди, любое лицо на любом судне, которое не выполняет законные приказы Береговой охраны или других федеральных служащих, "будет подвергнуто преследованию в полном соответствии с законом".

Она уточнила, что из-за "невыполнения приказов Береговой охраны" в отношении экипажа танкера Marinera уже начато расследование, а в дальнейшем "будут предъявлены уголовные обвинения".

Как сообщалось, в среду американская береговая охрана захватила танкер Marinera под российским флагом в Северной Атлантике. Европейское командование ВС США (EUCOM) подтвердило проведение операции по задержанию судна.

По данным Mirror и Daily Mail, в настоящее время танкер направляется к территориальным водам Великобритании. Белый дом также сообщил, что экипаж судна предстанет перед федеральным судом США.

Представительница Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что судно было арестовано на основании ордера федерального суда, а его экипаж является субъектом судебного преследования за нарушение применимого федерального законодательства и при необходимости будет доставлен в США.

По ее словам, танкер захватили в связи с нарушением американских санкций. В Белом доме назвали Marinera судном "теневого флота Венесуэлы", которое под прежним названием Bella 1 якобы перевозило подсанкционные нефтепродукты.

Что предшествовало?

Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.

МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.

