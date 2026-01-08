РУС
Новости Теневой флот России
740 12

Минюст США отслеживает другие суда после захвата танкера Marinera, - генпрокурор Бонди

unity, танкер

Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что американский Минюст отслеживает еще несколько судов после захвата береговой охраной танкера Marinera.

Об этом она написала в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Бонди, любое лицо на любом судне, которое не выполняет законные приказы Береговой охраны или других федеральных служащих, "будет подвергнуто преследованию в полном соответствии с законом".

Она уточнила, что из-за "невыполнения приказов Береговой охраны" в отношении экипажа танкера Marinera уже начато расследование, а в дальнейшем "будут предъявлены уголовные обвинения".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вэнс: Задержанный нефтяной танкер Bella 1 пытался выдать себя за российский, чтобы избежать санкций

Как сообщалось, в среду американская береговая охрана захватила танкер Marinera под российским флагом в Северной Атлантике. Европейское командование ВС США (EUCOM) подтвердило проведение операции по задержанию судна.

По данным Mirror и Daily Mail, в настоящее время танкер направляется к территориальным водам Великобритании. Белый дом также сообщил, что экипаж судна предстанет перед федеральным судом США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига о задержании корабля под российским флагом в Северной Атлантике: Подчеркивает решительное лидерство США

Представительница Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что судно было арестовано на основании ордера федерального суда, а его экипаж является субъектом судебного преследования за нарушение применимого федерального законодательства и при необходимости будет доставлен в США.

По ее словам, танкер захватили в связи с нарушением американских санкций. В Белом доме назвали Marinera судном "теневого флота Венесуэлы", которое под прежним названием Bella 1 якобы перевозило подсанкционные нефтепродукты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экипаж задержанного танкера Bella-1, на котором были россияне, будут судить в США, - Белый дом

Что предшествовало?

  • Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.
  • МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания присоединилась к операции США против танкера Bella I под российским флагом

Автор: 

США (28897) танкер (200)
У гру "можєм павтаріть", виявляється, можна грати удвох.
показать весь комментарий
08.01.2026 11:59 Ответить
Не захоплення а затримання. Там ще й підлодка є, якщо не знаєте що з нею робити,можете запитати нашого Малюка.
показать весь комментарий
08.01.2026 12:01 Ответить
Мабуть рудий дідуган почав захоплюватися піратськими романами. Наступний крок - співпраця з сомалійськими піратами
показать весь комментарий
08.01.2026 12:10 Ответить
Дурень той, хто не розуміє гумору. Окрім того, саме кацапи переходять на особисті образи. Лікуйтеся, хоча бидлізм та кацапізм є хвороби невилікувані. Вам і електрошок не допоможе.
показать весь комментарий
08.01.2026 12:18 Ответить
Це просто якесь свято. Російські ******** мають виконувати міжнародне і морське право. Не будуть більше возити підсанкційну нафту Венесуели і Ірану. А керівники Венесуели і Ірану, повіривши в захист росіян, бикували проти США? Прийшла черга відповідати перед своїми народами, навіщо в те болото потягнули свої країни?
показать весь комментарий
08.01.2026 12:48 Ответить
Тут треба писати шо трамп попирає міжнародне право
показать весь комментарий
08.01.2026 12:50 Ответить
Нет он все правильно делает!😀Во всяком случае с унижением России!👍💯
показать весь комментарий
08.01.2026 13:06 Ответить
 
 