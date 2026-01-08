РУС
Танкером Marinera, который захватили США, владеет бизнесмен из оккупированного Крыма, - СМИ

Захваченный США нефтяной танкер Marinera (прежнее название Bella 1) принадлежит российской компании "Буревестмарин". Ее директор и единственный владелец - предприниматель из оккупированного Крыма Илья Бугай.

Об этом пишет "Новая газета", передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Издание ссылается на данные Глобальной интегрированной системы судоходной информации Международной морской организации (ИМО) и ЕГРЮО.

Его компания была зарегистрирована в Рязани всего полгода назад. 

"С 2018 года Бугай также занимает должность гендиректора в компании "Руснефтехимторг", которая занимается торговлей нефтепродуктами. В 2020 году компания заработала 4 млрд рублей, затем выручка сильно сократилась, и в 2024 году (последние доступные данные) компания понесла убытки", - пишет СМИ.

Кто владеет танкером Marinera, который захватили США?

Согласно информации его соцсетей, в 2008 году Бугай окончил Крымский федеральный университет, а сейчас проживает в Москве.

Читайте: Минюст США отслеживает другие суда после захвата танкера Marinera, - генпрокурор Бонди

Что предшествовало?

  • Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.
  • МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.

Читайте также: Венс: Задержанный нефтяной танкер Bella 1 пытался выдать себя за российский, чтобы избежать санкций

у 2008 році Бугай закінчив Кримський федеральний університет, Джерело: https://censor.net/ua/n3594420 де це такий був у 2008 році? він створений кацапами після окупації Криму. Цензор, не бреши!
У 2008 році не було Кримського Федерального Университету. Тож цей Бугай не міг його закінчити.
це бивший Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
тож цей Бугай міг його закінчити
у 2008 році Бугай закінчив Кримський федеральний університет, Джерело: https://censor.net/ua/n3594420 де це такий був у 2008 році? він створений кацапами після окупації Криму. Цензор, не бреши!
А ще на цьому танкері екіпаж,20чол.з українськими паспортами(напевно з Криму)7чол. з грузинськими,і 2 з кацапськими.
а в твою макітру не приходить думка, що це Бугай сам бреше в соцмережах, що закінчив цей універ в 2008
виходить Венс дурак
Захоплення танкера рорушую міжнародне право чи як там????🤣🤣🤣🤣
У 2008 році не було Кримського Федерального Университету. Тож цей Бугай не міг його закінчити.
це бивший Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
тож цей Бугай міг його закінчити
тоді правільно написати Таврійський національний університет (згодом перейменуваний окупантами у Кримський Федеральний Университет)
Вони туди напхали мабуть всі учбові заклади Криму. А не тільки безпосередньо Вернадського. Моя донька закінчувала Вернадського. Ще Вернадського
А обладнанням для розвідки ВМС московії, на цьому танкері, володіють ********* з московії !!
Вже не володіє
ну чого ж?
у реєстрах рахується за кацапстаном, тіко арештований США

Бугай? Це ж предки з заходу України…
дідусь та бабуся міністра нападу ********** бєлоусова кияни, поховані у Києві
манкурт - представник ***** дмітрієв киянин, виріс та вчився у Києві...
Шось свідки віри в агента Краснова зовсім принишкли. Кураторам слід в пожежному порядку оновлювати свої методички, а то так всіх вірян можна і втратити.
