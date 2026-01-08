Танкером Marinera, который захватили США, владеет бизнесмен из оккупированного Крыма, - СМИ
Захваченный США нефтяной танкер Marinera (прежнее название Bella 1) принадлежит российской компании "Буревестмарин". Ее директор и единственный владелец - предприниматель из оккупированного Крыма Илья Бугай.
Об этом пишет "Новая газета", передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Издание ссылается на данные Глобальной интегрированной системы судоходной информации Международной морской организации (ИМО) и ЕГРЮО.
Его компания была зарегистрирована в Рязани всего полгода назад.
"С 2018 года Бугай также занимает должность гендиректора в компании "Руснефтехимторг", которая занимается торговлей нефтепродуктами. В 2020 году компания заработала 4 млрд рублей, затем выручка сильно сократилась, и в 2024 году (последние доступные данные) компания понесла убытки", - пишет СМИ.
Согласно информации его соцсетей, в 2008 году Бугай окончил Крымский федеральный университет, а сейчас проживает в Москве.
Что предшествовало?
- Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.
- МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тож цей Бугай міг його закінчити
у реєстрах рахується за кацапстаном, тіко арештований США
манкурт - представник ***** дмітрієв киянин, виріс та вчився у Києві...