Танкером Marinera, который захватили США, владеет бизнесмен из оккупированного Крыма, - СМИ

Захваченный США нефтяной танкер Marinera (прежнее название Bella 1) принадлежит российской компании "Буревестмарин". Ее директор и единственный владелец - предприниматель из оккупированного Крыма Илья Бугай.

Что известно?

Издание ссылается на данные Глобальной интегрированной системы судоходной информации Международной морской организации (ИМО) и ЕГРЮО.

Его компания была зарегистрирована в Рязани всего полгода назад.

"С 2018 года Бугай также занимает должность гендиректора в компании "Руснефтехимторг", которая занимается торговлей нефтепродуктами. В 2020 году компания заработала 4 млрд рублей, затем выручка сильно сократилась, и в 2024 году (последние доступные данные) компания понесла убытки", - пишет СМИ.

Согласно информации его соцсетей, в 2008 году Бугай окончил Крымский федеральный университет, а сейчас проживает в Москве.

Что предшествовало?

Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.

МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.

