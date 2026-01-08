МЗС перевіряє інформацію про українців на борту захопленого США танкера Marinera

У МЗС України повідомили, що наразі з’ясовують дані щодо перебування українських громадян на борту танкера Marinera (раніше Bella 1), який був захоплений американською стороною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо.Свобода".

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У відомстві зазначили, що уточнюють відповідну інформацію у США. Після завершення перевірки українська сторона пообіцяла надати додаткові коментарі.

Що передувало?

Раніше стало відомо що 7 січня США захопили у Північній Атлантиці танкер під російським прапором Bella-1/Marinera. Танкер йшов з Венесуели до Росії.

МЗС РФ підтвердило, що на танкері перебували громадяни Росії. Там вимагали від США забезпечити "гуманне та гідне поводження" з їх громадянами на судні, поважати їхні права та інтереси, а також не перешкоджати якнайшвидшому поверненню росіян з судна на Батьківщину.

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