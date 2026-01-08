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Новини Тіньовий флот Росії
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МЗС перевіряє інформацію про українців на борту захопленого США танкера Marinera

росія,танкер

У МЗС України повідомили, що наразі з’ясовують дані щодо перебування українських громадян на борту танкера Marinera (раніше Bella 1), який був захоплений американською стороною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо.Свобода".

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У відомстві зазначили, що уточнюють відповідну інформацію у США. Після завершення перевірки українська сторона пообіцяла надати додаткові коментарі.

Що передувало?

  • Раніше стало відомо що 7 січня США захопили у Північній Атлантиці танкер під російським прапором Bella-1/Marinera. Танкер йшов з Венесуели до Росії.
  • МЗС РФ підтвердило, що на танкері перебували громадяни Росії. Там вимагали від США забезпечити "гуманне та гідне поводження" з їх громадянами на судні, поважати їхні права та інтереси, а також не перешкоджати якнайшвидшому поверненню росіян з судна на Батьківщину.

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МЗС (4359) США (26971) танкер (603)
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Топ коментарі
+19
Що перевіряти? То вже не українці!
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08.01.2026 17:32 Відповісти
+16
лугандони теж з 14-го нашими паспортами прикриваються, біометрику умудрилися отримати, як і крисчани
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08.01.2026 17:38 Відповісти
+14
Там могли бути кримчани які так і користуються українськими морськими документами. Не розумію чому наші відповідні органи до цього часу не анулювали такі посвідчення.
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08.01.2026 17:35 Відповісти

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