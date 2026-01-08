Дрон атакував танкер біля берегів Туреччини, судно йшло до РФ, - ЗМІ

Неподалік узбережжя Туреччини в Чорному морі дрон атакував нафтовий танкер Elbus, що йшов під прапором Палау.

Про це пише Ortadoğu, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Атака сталася приблизно за 30 миль від узбережжя округу Абана в районі Кастамону.

Внаслідок удару було пошкоджено верхню частину танкера. Після отримання сигналу про допомогу було направлено аварійні служби та берегову охорону.

Попередньо, ніхто з екіпажу не постраждав.

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Зараз пошкоджене судно буксирують до порту Інеболу.

Після технічного огляду буде проведено розслідування для визначення джерела атаки та збитків.

Дані системи автоматичної ідентифікації (AIS) свідчать, що після атаки танкер різко змінив курс та попрямував до узбережжя Туреччини.

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Куди прямувало судно?

За даними порталу Мілітарний, танкер прямував до російського порту Новоросійськ, де мав завантажитися нафтою.

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