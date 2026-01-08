РУС
3 955 25

Дрон атаковал танкер у берегов Турции, судно шло в РФ, - СМИ

Очередной танкер атакован в Черном море: что известно?

Недалеко от побережья Турции в Черном море дрон атаковал нефтяной танкер Elbus, шедший под флагом Палау.

Об этом пишет Ortadoğu, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Атака произошла примерно в 30 милях от побережья округа Абана в районе Кастамону.

В результате удара была повреждена верхняя часть танкера. После получения сигнала о помощи были направлены аварийные службы и береговая охрана.

Предварительно, никто из экипажа не пострадал.

Читайте также: Минюст США отслеживает другие суда после захвата танкера Marinera, - генпрокурор Бонди

Сейчас поврежденное судно буксируют в порт Инеболу.

После технического осмотра будет проведено расследование для определения источника атаки и ущерба.

Данные системы автоматической идентификации (AIS) свидетельствуют, что после атаки танкер резко изменил курс и направился к побережью Турции.

Читайте: Танкером Marinera, который захватили США, владеет бизнесмен из оккупированного Крыма, - СМИ

Куда направлялось судно?

По данным портала Милитарный, танкер направлялся в российский порт Новороссийск, где должен был загрузиться нефтью.

Читайте также: Венс: Задержанный нефтяной танкер Bella 1 пытался выдать себя за российский, чтобы избежать санкций

Автор: 

Топ комментарии
+20
кацапи самі на себе напали - громадянська війна на **********
показать весь комментарий
08.01.2026 16:26 Ответить
+13
ДАВІ *****!

Слава Україні!
показать весь комментарий
08.01.2026 16:26 Ответить
+12
США можна атакувати ліві корита-наливайки, а невідомим дронам хіба не можна?
показать весь комментарий
08.01.2026 16:25 Ответить
Опа-ча. Танкеропад продовжується!
показать весь комментарий
08.01.2026 16:23 Ответить
і хай тепер після Белли-Мірабелли нам хоч хтось щось скаже !

Сі-бебі діють в синхронному плаванні з ВМФ США

.
показать весь комментарий
08.01.2026 16:45 Ответить
солодка парочка))
показать весь комментарий
08.01.2026 16:49 Ответить
Ай-йа-йай! І кто ето сдєлал???
показать весь комментарий
08.01.2026 16:23 Ответить
кацапи самі на себе напали - громадянська війна на **********
показать весь комментарий
08.01.2026 16:26 Ответить
США можна атакувати ліві корита-наливайки, а невідомим дронам хіба не можна?
показать весь комментарий
08.01.2026 16:25 Ответить
якісь пірати чорного моря????
показать весь комментарий
08.01.2026 16:25 Ответить
соціалістичне змагання з піратами Карибського моря

.
показать весь комментарий
08.01.2026 16:46 Ответить
еееххххх.....
нашого джека горобця буданова забрали на службу государєву.
показать весь комментарий
08.01.2026 16:48 Ответить
ДАВІ *****!

Слава Україні!
показать весь комментарий
08.01.2026 16:26 Ответить
якщо оголосити зону, закриту для судноплавства, і проводити там військові навчання, то і пертензій не буде...
показать весь комментарий
08.01.2026 16:29 Ответить
Яких ще "збитків"? Нам що, тепер скидатися по 15 грн, на відшкодування?
показать весь комментарий
08.01.2026 16:29 Ответить
Палає?
показать весь комментарий
08.01.2026 16:36 Ответить
Палає танкер із Палау
показать весь комментарий
08.01.2026 16:54 Ответить
Ну а цей танкер запалау?
показать весь комментарий
08.01.2026 16:37 Ответить
Палау, Палау...

прапорець на аквашреш навіть поміняти не встиг

.
показать весь комментарий
08.01.2026 16:48 Ответить
у Чорному морі вкрай небезпечно обісцяний аквафреш на шток підіймати - дельфінам та чайкам не сподобається
показать весь комментарий
08.01.2026 16:51 Ответить
Так настамнєт і тонєми!
показать весь комментарий
08.01.2026 16:44 Ответить
це все Обама, Байден Трамп !

утім, какая разніца ?

.
показать весь комментарий
08.01.2026 16:50 Ответить
Жоден ̶т̶а̶н̶к̶ танкер не повинен виїхати з казарми
показать весь комментарий
08.01.2026 16:53 Ответить
Що тут не зрозуміло, морський дрон ВМС Брянської НР атакував кадирівське корито (умовно). Гражланская вайна аднака.
показать весь комментарий
08.01.2026 16:53 Ответить
ВСЕ лоханки идущие на ********, должны идти на дно морское...
показать весь комментарий
08.01.2026 16:54 Ответить
Без шуму просто вїб@ли,без мільйона постів як ці американськи котики що три тижні ганяються за мордорським танкером,відео висадки на всіх світових каналах.Тут просто за@уярили і все.
показать весь комментарий
08.01.2026 17:05 Ответить
И как хотите чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с людьми (с)
показать весь комментарий
08.01.2026 17:20 Ответить
Це ж треба так? Самі себе підривають, а потім будуть казати що це Зімбабве напало.. Руки геть від дружньої нам Зімбабве!!
показать весь комментарий
08.01.2026 17:51 Ответить
 
 