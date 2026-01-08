Дрон атаковал танкер у берегов Турции, судно шло в РФ, - СМИ

Недалеко от побережья Турции в Черном море дрон атаковал нефтяной танкер Elbus, шедший под флагом Палау.

Об этом пишет Ortadoğu, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Атака произошла примерно в 30 милях от побережья округа Абана в районе Кастамону.

В результате удара была повреждена верхняя часть танкера. После получения сигнала о помощи были направлены аварийные службы и береговая охрана.

Предварительно, никто из экипажа не пострадал.

Читайте также: Минюст США отслеживает другие суда после захвата танкера Marinera, - генпрокурор Бонди

Сейчас поврежденное судно буксируют в порт Инеболу.

После технического осмотра будет проведено расследование для определения источника атаки и ущерба.

Данные системы автоматической идентификации (AIS) свидетельствуют, что после атаки танкер резко изменил курс и направился к побережью Турции.

Читайте: Танкером Marinera, который захватили США, владеет бизнесмен из оккупированного Крыма, - СМИ

Куда направлялось судно?

По данным портала Милитарный, танкер направлялся в российский порт Новороссийск, где должен был загрузиться нефтью.

Читайте также: Венс: Задержанный нефтяной танкер Bella 1 пытался выдать себя за российский, чтобы избежать санкций