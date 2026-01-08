Дрон атаковал танкер у берегов Турции, судно шло в РФ, - СМИ
Недалеко от побережья Турции в Черном море дрон атаковал нефтяной танкер Elbus, шедший под флагом Палау.
Об этом пишет Ortadoğu, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Атака произошла примерно в 30 милях от побережья округа Абана в районе Кастамону.
В результате удара была повреждена верхняя часть танкера. После получения сигнала о помощи были направлены аварийные службы и береговая охрана.
Предварительно, никто из экипажа не пострадал.
Сейчас поврежденное судно буксируют в порт Инеболу.
После технического осмотра будет проведено расследование для определения источника атаки и ущерба.
Данные системы автоматической идентификации (AIS) свидетельствуют, что после атаки танкер резко изменил курс и направился к побережью Турции.
Куда направлялось судно?
По данным портала Милитарный, танкер направлялся в российский порт Новороссийск, где должен был загрузиться нефтью.
