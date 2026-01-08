РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11703 посетителя онлайн
Новости Теневой флот России
589 12

МИД проверяет информацию об украинцах на борту захваченного США танкера Marinera

россия,танкер

В МИД Украины сообщили, что в настоящее время выясняют данные о пребывании украинских граждан на борту танкера Marinera (ранее Bella 1), который был захвачен американской стороной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио.Свобода".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В ведомстве отметили, что уточняют соответствующую информацию в США. После завершения проверки украинская сторона пообещала предоставить дополнительные комментарии.

Что предшествовало?

  • Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.
  • МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дрон атаковал танкер у берегов Турции, судно шло в РФ, - СМИ

Автор: 

МИД (7173) США (28897) танкер (200)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що перевіряти? То вже не українці!
показать весь комментарий
08.01.2026 17:32 Ответить
Не таким баранам як ти це вирішувати
показать весь комментарий
08.01.2026 17:42 Ответить
не скигли,баран
показать весь комментарий
08.01.2026 17:48 Ответить
Модер Цензора, що цей бот тут робить?
показать весь комментарий
08.01.2026 17:50 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
08.01.2026 17:53 Ответить
Там могли бути кримчани які так і користуються українськими морськими документами. Не розумію чому наші відповідні органи до цього часу не анулювали такі посвідчення.
показать весь комментарий
08.01.2026 17:35 Ответить
лугандони теж з 14-го нашими паспортами прикриваються, біометрику умудрилися отримати, як і крисчани
показать весь комментарий
08.01.2026 17:38 Ответить
кацапи вже натикали 20 паспортів України, 7 Грузії та лише 3 **********
гру ********** наперед забезпечило екіпаж корита документами прикриття
показать весь комментарий
08.01.2026 17:37 Ответить
да какое прикрытие?, гнид Крымских за жопу взяли, они сразу Украинские поспарта достали.
показать весь комментарий
08.01.2026 17:52 Ответить
нема більше чим зайнятися? треба все покинути і виясняти у кацапів,яка падаль з укрпаспортами працює на кацапські спецслужби і малює на танкері кацапопрапори? ідійоти зеленопикі....
показать весь комментарий
08.01.2026 17:49 Ответить
Малкотисвиня вже знаєш хто там шо робив
показать весь комментарий
08.01.2026 17:56 Ответить
Оформляли через Одесскую крюинговую компанию.
показать весь комментарий
08.01.2026 17:52 Ответить
 
 