МИД проверяет информацию об украинцах на борту захваченного США танкера Marinera
В МИД Украины сообщили, что в настоящее время выясняют данные о пребывании украинских граждан на борту танкера Marinera (ранее Bella 1), который был захвачен американской стороной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио.Свобода".
В ведомстве отметили, что уточняют соответствующую информацию в США. После завершения проверки украинская сторона пообещала предоставить дополнительные комментарии.
Что предшествовало?
- Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.
- МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.
