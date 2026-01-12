Трамп про "атаку" України на резиденцію Путіна: "Не знаю, чи це правда"

Президент США Дональд Трамп

Американський президент Дональд Трамп стверджує, що не знає, чи була справді "атака" України на резиденцію кремлівського диктатора Володимира Путіна на Валдаї.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Нова заява президента США

Трампа запитали, чи все ще він довіряє Путіну після інциденту, коли той заявив, що Україна буцімто випустила ракету по його будинку (раніше російська сторона стверджувала про "атаку" БПЛА - ред.), а натомість американська розвідка вказує, що цього не було.

У відповідь президент США згадав, як у день запису інтерв'ю (7 січня - ред.) російські кораблі "страшенно швидко втекли" під час того, як США затримували танкер Bella 1, що йшов з Венесуели під російським прапором.

Тепер же у Трампа перепитали, чому російський диктатор не сказав йому правду про "атаку" на свою резиденцію.

"Я не знаю. Я не знаю, чи це була правда, чи ні. Він сказав мені, що його будинок був атакований [...] що мене б не порадувало", - відповів американський керівник.

Він не навів інших деталей, оскільки тему перервав телефонний дзвінок.

  • Нагадаємо, що ще 5 січня президент США заявляв, що не вірить в "українську атаку" по резиденції Путіна на Валдаї.

Що відомо про "атаку" дронів на резиденцію Путіна?

  • Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Новгородській області РФ в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.
  • Президент України Володимир Зеленський згодом заперечив інформацію про нібито український удар по держрезиденції Путіна.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що ця інформація викликала у нього "велике обурення" і назвав можливу атаку "невчасною" в нинішніх умовах.
  • У МЗС України звернули увагу, що РФ досі не надала жодних доказів атаки.
  • У Кремлі вважають, що докази не потрібні.
  • Також у Путіна заявили, що позиція РФ щодо України після "атаки" стане жорсткішою.

Тобто амерська розвідка бреше !! Цирк на дроті !!))
12.01.2026 17:13 Відповісти
Снова єта праклятая ніапрєдєльоннасть! (с) Вже за э баул цей рудий покидьок.
12.01.2026 17:12 Відповісти
Про обстріли України ракетами і кокошніками а також про щоденне вбивство українських дітей чомусь ніхто не говорить, зате і всії прямо істерія що хтось начебто посмів покуситися на вбивство найбільшого людоїда в світі
12.01.2026 17:16 Відповісти
12.01.2026 17:12 Відповісти
це руде чмо не знає, що пуйло з мадурою організували наркотичний шлях "із варяг в грєки"?

через рашку йшов кокаін в Європу, а
через бананосуелу йшов чероїн в Західну півкулю, у т.ч. в США

.
12.01.2026 20:15 Відповісти
12.01.2026 17:13 Відповісти
А як їй довіряти можна, якщо трампонутий йому особисто сказав
показати весь коментар
12.01.2026 17:17 Відповісти
А якщо це правда, так це погано, надо як москалі по лікарням, дитсадам, житловим будинкам, тоді нормально, а якщо по валізах ху...ла, то це вже тероризм, а пристрелити ху...ло, то ми вже терористи
12.01.2026 17:14 Відповісти
Кремлівський краснопикий козел-агент!
12.01.2026 17:15 Відповісти
Слизький як вугор цей през
12.01.2026 17:15 Відповісти
без мила до ***** влізе! )
12.01.2026 17:25 Відповісти
Мені на пару рочків менше ніж йому й я теж іноді вранці просинаюсь й запитую у домашніх - не пам'таєте , я собачок вигулювала учора?
А тут такий стрес - особисто взяв на себе виправдання вбивства агентом міграційної служби ДО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА РІШЕННЯ СУДУ ...
Що точно не покращить його рейтинг .

Пам"ятаємо "Иван Васильевич меняет профессию"? -«Аз есмь царь!»
Й фінальна сцена цього кіно - КОГО ТАМ ВИЛЄЧАТ?

А страшніше інше - през України в 1.7 раз молодше , а також вважє себе ЦАРЕМ
12.01.2026 18:21 Відповісти
Нарешті!
12.01.2026 20:00 Відповісти
12.01.2026 17:16 Відповісти
О! Сьогодні трампон встав з іншої ноги. Раніше казав шо це фейк...
12.01.2026 17:16 Відповісти
Та ні, ноги тут не при чому, просто йому ху... ло все пояснило
12.01.2026 17:19 Відповісти
Просто йому наснилися половці з печенєгами.
12.01.2026 19:18 Відповісти
Навіть як шо це в було то шо, підчас війни не можно? А де це записано? Е якась конвенція? Предявить.
12.01.2026 17:19 Відповісти
"жєнщіна, ви як то там опрєділяйтесь! то була, то не була!" )
12.01.2026 17:24 Відповісти
Маразм така штука - сьогодні одне, а завтра те саме вже інше!
12.01.2026 17:41 Відповісти
...Він не навів інших деталей, оскільки тему перервав телефонний дзвінок... Мабуть ***** подзвонив?
12.01.2026 17:43 Відповісти
Про удар тварями орешніком теж не знає? Під@ар
12.01.2026 17:51 Відповісти
трамп правду знает сто пудов. а вот агент краснов очень сомневается...
12.01.2026 18:01 Відповісти
В що,цей мерзотник не може бути військовою ціллю?
12.01.2026 18:02 Відповісти
У ЗЕлі є дуже вірний спосіб підняти свій рейтинг, в прямому єтері у відосику віддати чіткий наказ про атаку всіма засобами ( і ракетами і безпілотниками) на всі резиденції *****, включно з кремлем.
12.01.2026 19:22 Відповісти
Знову напад маразму, викликайте санітарів!
12.01.2026 19:33 Відповісти
Треба йому показати, як виглядає реальна українська атака. Правда з безхребетним Сциклом Зе, такого ми не побачимо.
12.01.2026 19:36 Відповісти
Діду, тобі ж твої спецслужби вже доповідали, що "замах на Путлера" то відверта брехня, чи деменція таки бере своє?
12.01.2026 21:54 Відповісти
 
 