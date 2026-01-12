Трамп про "атаку" України на резиденцію Путіна: "Не знаю, чи це правда"

Американський президент Дональд Трамп стверджує, що не знає, чи була справді "атака" України на резиденцію кремлівського диктатора Володимира Путіна на Валдаї.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Нова заява президента США

Трампа запитали, чи все ще він довіряє Путіну після інциденту, коли той заявив, що Україна буцімто випустила ракету по його будинку (раніше російська сторона стверджувала про "атаку" БПЛА - ред.), а натомість американська розвідка вказує, що цього не було.

У відповідь президент США згадав, як у день запису інтерв'ю (7 січня - ред.) російські кораблі "страшенно швидко втекли" під час того, як США затримували танкер Bella 1, що йшов з Венесуели під російським прапором.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Занепокоєні" через "атаку" на резиденцію Путіна мають засудити удари РФ по Україні, - МЗС

Тепер же у Трампа перепитали, чому російський диктатор не сказав йому правду про "атаку" на свою резиденцію.

"Я не знаю. Я не знаю, чи це була правда, чи ні. Він сказав мені, що його будинок був атакований [...] що мене б не порадувало", - відповів американський керівник.

Він не навів інших деталей, оскільки тему перервав телефонний дзвінок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін не нападатиме повторно на Україну, - Трамп

Нагадаємо, що ще 5 січня президент США заявляв, що не вірить в "українську атаку" по резиденції Путіна на Валдаї.

Що відомо про "атаку" дронів на резиденцію Путіна?

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Новгородській області РФ в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.

Президент України Володимир Зеленський згодом заперечив інформацію про нібито український удар по держрезиденції Путіна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ця інформація викликала у нього "велике обурення" і назвав можливу атаку "невчасною" в нинішніх умовах.

У МЗС України звернули увагу, що РФ досі не надала жодних доказів атаки.

У Кремлі вважають, що докази не потрібні.

Також у Путіна заявили, що позиція РФ щодо України після "атаки" стане жорсткішою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ заявило про удар "Орєшніком" по Україні: це "відповідь" на "атаку" резиденції Путіна