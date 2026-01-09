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Новини Атака БПЛА на резиденцію Путіна Удар Орєшніком по Львову
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Міноборони РФ заявило про удар "Орєшніком" по Україні: це "відповідь" на "атаку" резиденції Путіна

РФ вдарила Орєшіком по Україні: Що кажуть у Міноборони РФ?

У Міноборони РФ заявили, що завдали удару по Україні балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Подробиці

"ЗС РФ у відповідь на атаку Києва по резиденції Путіна завдали масованого удару, у тому числі "Орєшніком", по критичних об'єктах України", - цитують вони Міноборони.

Також в окупантів запевнили, що було нібито уражено об'єкти виробництва БПЛА ЗСУ, використані при "атаці" на резиденцію Путіна, а також об'єкти інфраструктури, що забезпечують ВПК.

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Що передувало?

Напередодні моніторингові канали попереджали про можливу загрозу пуску ракети "Орєшнік" по Україні. Згодом у Львові пролунала серія вибухів.

Місцева влада каже, що наразі невідомо, чи був це Орєшнік.

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Що відомо про "атаку" дронів на резиденцію Путіна?

  • Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Новгородській області РФ в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.
  • Президент України Володимир Зеленський згодом заперечив інформацію про нібито український удар по держрезиденції Путіна.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що ця інформація викликала у нього "велике обурення" і назвав можливу атаку "невчасною" в нинішніх умовах.
  • У МЗС України звернули увагу, що РФ досі не надала жодних доказів атаки.
  • У Кремлі вважають, що докази не потрібні.
  • Також у Путіна заявили, що позиція РФ щодо України після "атаки" стане жорсткішою.
  • Трамп сказав, що США не знайшли доказів атаки України на резиденцію Путіна.

Читайте: Лукашенко каже, що Білорусь нібито може отримати від РФ "максимум десяток" "Орєшників"

Автор: 

обстріл (35247) Міноборони рф (748) балістичні ракети (668) Орєшнік (66)
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Топ коментарі
+22
Хто там рвав собі недорвану клинтонам на острові сраку на прапор Британії шо як шо Параша підпише угоду то він сраку дає шо вона більше не нападе? Орді не треба приводу бо привід вона сама вигадає.
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09.01.2026 08:24 Відповісти
+17
Кацапосволота обстріляла Україну "скворєшніком" через власноруч криво зліплений фейк. Дна немає. Ну а як інакше,якщо повна безкарність?
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09.01.2026 08:14 Відповісти
+15
Виходить зря зелена влада стояла но колінах та клялась мамой Зеленського, що вони би ніколи не насмілились стрілять в сторону САМОГО Путіна. Всі смарагдові соплі малоросов з комплексом меншовартості накрились мідним тазом.
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09.01.2026 08:22 Відповісти

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