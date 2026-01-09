Міноборони РФ заявило про удар "Орєшніком" по Україні: це "відповідь" на "атаку" резиденції Путіна
У Міноборони РФ заявили, що завдали удару по Україні балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Подробиці
"ЗС РФ у відповідь на атаку Києва по резиденції Путіна завдали масованого удару, у тому числі "Орєшніком", по критичних об'єктах України", - цитують вони Міноборони.
Також в окупантів запевнили, що було нібито уражено об'єкти виробництва БПЛА ЗСУ, використані при "атаці" на резиденцію Путіна, а також об'єкти інфраструктури, що забезпечують ВПК.
Що передувало?
Напередодні моніторингові канали попереджали про можливу загрозу пуску ракети "Орєшнік" по Україні. Згодом у Львові пролунала серія вибухів.
Місцева влада каже, що наразі невідомо, чи був це Орєшнік.
Що відомо про "атаку" дронів на резиденцію Путіна?
- Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна дронами вдарила по резиденції Путіна у Новгородській області РФ в ніч проти 29 грудня. За його словами, РФ уже готує удар у відповідь, а переговорну позицію країна перегляне.
- Президент України Володимир Зеленський згодом заперечив інформацію про нібито український удар по держрезиденції Путіна.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що ця інформація викликала у нього "велике обурення" і назвав можливу атаку "невчасною" в нинішніх умовах.
- У МЗС України звернули увагу, що РФ досі не надала жодних доказів атаки.
- У Кремлі вважають, що докази не потрібні.
- Також у Путіна заявили, що позиція РФ щодо України після "атаки" стане жорсткішою.
- Трамп сказав, що США не знайшли доказів атаки України на резиденцію Путіна.
Топ коментарі
+22 Старый зольдат
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+17 Bill Yard
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+15 Андрій Лавриненко
показати весь коментар09.01.2026 08:22 Відповісти Посилання
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