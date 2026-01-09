Масований удар по Києву: 4 загиблих, 26 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків (оновлено)
У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
Загиблі та постраждалі
Станом на 4:40 9 січня відомо про чотирьох загиблих. Постраждали 19 людей. 14 із них медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці.
"Серед загиблих один медик. Четверо медпрацівників постраждали", - зазначив Кличко.
Є пошкодження критичної інфраструктури. В деяких районах міста перебої з електропостачанням та водою. Під ворожим ударом опинилися:
- Дарницький;
- Деснянський;
- Дніпровський;
- Печерський.
Станом на 07:00 зафіксовані пошкодження у Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Шевченківському, Печерському та Голосіївському районах міста. Пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки, дитячий садок, гаражні кооперативи, автомобілі та обʼєкти інфраструктури.
Наразі відомо про 4 загиблих та 24 поранених, серед яких медики та працівники ДСНС: поліцейські документують наслідки ворожої атаки на Київ
Дарницький район
У Дарницькому районі у дворі житлового будинку сталося падіння БпЛА.
Частково пошкоджений одноповерховий магазин поруч та скління вікон поруч розташованого дев’ятиповерхового житлового будинку.
Також внаслідок влучання уламків БпЛА, сталось загоряння у двох житлових будинках та гаражах.
Деснянський район
У Деснянському районі внаслідок влучання БпЛА у дах 18-поверхового житлового будинку виникло загоряння. Також пожежа сталася в 5-поверховому житловому будинку. Ще в одній пʼятиповерхівці виникло задимлення в під’їзді.
Крім того, у Деснянському районі пошкоджень зазнали територія торгівельного центру та санаторію.
Дніпровський район
У Дніпровському районі уламки БпЛА впали на дах одноповерхової нежитлової будівлі. Також внаслідок падіння уламків БпЛА загоряння сталося в 16-поверховому та в девʼятиповерховому житлових будинках.
Вибуховою хвилею частково зруйнований дах триповерхового житлового будинку.
Крім того, у Дніпровському районі уламки впали на дитячий майданчик у дворі житлового будинку та біля трамвайного депо.
Печерський район
У Печерському районі внаслідок падіння уламків БпЛА сталося часткове руйнування фасаду девʼятиповерхового житлового будинку.
Також пошкоджено нежитлову багатоповерхову будівлю.
ОНОВЛЕННЯ
"На цей час підтверджена загибель однієї людини у Дарницькому районі — це 56-річний медик, та трьох осіб у Дніпровському районі – серед них 41-річний чоловік, жінка 49 років, ще одне тіло буде ідентифіковане за результатами проведених експертиз.
Кількість потерпілих становить 26 громадян, серед них: поліцейський, пʼятеро працівників ДСНС та четверо медиків", - повідомили в Нацполіції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Який він майже друг Україні.
А я думаю,аби він пригрозив пуйлу,цієї атаки б не було
А так..
Одна справа під захистом авіаносної групи іржаве корито на абордаж взяти,інша справа за Україну вписатися.
Ніхто нам не допоможе крім самих себе.