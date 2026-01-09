Славутич залишився без світла після російської атаки, - міський голова

Під час масованого комбінованого удару РФ по Україні в ніч на 9 січня місто Славутич, що на Київщині, опинилося в стані повного блекауту. Про це повідомив міський голова Юрій Фомічев, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Блекаут у Славутичі: що відомо

За словами міського голови, наразі енергопостачання в місті відсутнє. Фахівці вже розпочали роботу над з'ясуванням причин знеструмлення та масштабами пошкоджень.

"Місто знеструмлено. Причину з'ясовуємо", – прокоментував ситуацію Фомічев.

Очільник Славутича підкреслив, що ворог здійснює цілеспрямовану атаку на об'єкти критичної інфраструктури по всій країні. Ситуація ускладнюється екстремальними погодними умовами, які спостерігаються в регіоні.

Також читайте: "Людям потрібні тепло і світло": Порошенко передав Дніпру зарядні станції, генератори та буржуйки

Росія атакувала критичну інфраструктуру Львівщини

Пізно ввечері 8 січня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Львову, застосувавши балістичну ракету.

За даними військових, атака була спрямована по об’єктах інфраструктури міста. Швидкість ворожої повітряної цілі сягала близько 13 тисяч кілометрів на годину, що характерно для балістичного озброєння.

У Повітряному командуванні "Захід" повідомили, що удар було завдано о 23:47. Ракета рухалася по балістичній траєкторії, а її тип наразі встановлюється фахівцями після вивчення уламків та інших елементів.

Інформації про постраждалих наразі немає. Цивільні об’єкти та житлові будинки міста не постраждали, - додав мер Львова Андрій Садовий.

"Чи був це "Орєшнік" — наразі не відомо. Інформацію нададуть військові", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі через блекаут подовжили канікули у школах

Максим Козицький у телеграмі також написав, що у Львові вже провели лабораторні дослідження на місці ракетної атаки. Радіаційний фон у межах норми. Перевищення рівня шкідливих речовин у повітрі не виявили.

Напередодні російські війська завдали ударів по Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілів зафіксовано пошкодження об’єктів інфраструктури у Дніпровському, Криворізькому та Павлоградському районах. На місцях виникли пожежі.

Читайте також: Прем’єрка Свириденко попередила про позапланові відключення світла через погоду