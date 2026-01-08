Унаслідок атаки РФ по Кривому Рогу пошкоджено 29 багатоповерхівок, є відключення електрики та водопостачання
Російські війська ввечері здійснили комбіновану ракетно-дронову атаку по місту, влучивши двома ракетами "Іскандер-М" у житловий сектор. Внаслідок удару постраждали щонайменше 17 людей, зокрема діти, значних руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.
Комбінована ракетно-дронова атака
Увечері відбулася комбінована ракетно-дронова атака по нашому місту. Два Іскандери-М влучили у сектор житлової забудови.
На зараз вже 17 постраждалих від ворожого обстрілу. Серед них троє дітей та 8 жінок.
У лікарнях міста зараз перебуває 15 поранених. Один чоловік у тяжкому стані, ще один – у вкрай тяжкому стані. Інші у стані середньої тяжкості. Всім їм лікарі надають всю необхідну допомогу і борються за їхнє життя.
Триває аврарійно-рятувальна операція. На місці працюють усі необхідні екстрені та комунальні служби.
Пошкодження
За інформацією на зараз пошкоджено 29 багатоповерхових будинків, з них із десяток – дуже серйозно, один із будинків фактично зруйнований. Також пошкоджено до 10 об'єктів бізнесу та автомобілі. Окрім житлової забудови уражений об'єкт інфраструктури.
Відключення по місту
- На зараз 115 823 абонентів відключено від електрики, при тому, що пів години тому було відключено 161 тисячу - 45 177 переключили на інші лінії.
- З водопостачання. Половина міста на генераторах, систему утримуємо, але тиск буде нижчим. Без електрики 4 великі котельні – це близько 1400 будинків. Котельня ПівдГЗК у роботі, до ранку плануємо відновити теплопостачання у всіх 335 будинках.
Штаб допомоги
Штаб допомоги людям розгорнуто та працює, завезено всі необхідні будівельні матеріали. Ті, чиї квартири постраждали можуть отримати – ОСБ, плівка, рейки та інші. Також приймаються заяви на матеріальну допомогу від міста – вже прийнято 16 заяв.
Штаб працюватиме всю ніч і завтра стільки, скільки буде потрібно. Допомога буде надана всім, хто її потребує.
"Ситуація складна. Працюють усі – рятувальники, медики, енергетики, тепловики, комунальники. Дякую кожному!", - наголосив Вілкул.
Будь ласка, зачекайте...
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