Унаслідок атаки РФ по Кривому Рогу пошкоджено 29 багатоповерхівок, є відключення електрики та водопостачання

Російські війська ввечері здійснили комбіновану ракетно-дронову атаку по місту, влучивши двома ракетами "Іскандер-М" у житловий сектор. Внаслідок удару постраждали щонайменше 17 людей, зокрема діти, значних руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

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Комбінована ракетно-дронова атака

Увечері відбулася комбінована ракетно-дронова атака по нашому місту. Два Іскандери-М влучили у сектор житлової забудови.

На зараз вже 17 постраждалих від ворожого обстрілу. Серед них троє дітей та 8 жінок.

У лікарнях міста зараз перебуває 15 поранених. Один чоловік у тяжкому стані, ще один – у вкрай тяжкому стані. Інші у стані середньої тяжкості. Всім їм лікарі надають всю необхідну допомогу і борються за їхнє життя.

Триває аврарійно-рятувальна операція. На місці працюють усі необхідні екстрені та комунальні служби.

Пошкодження

За інформацією на зараз пошкоджено 29 багатоповерхових будинків, з них із десяток – дуже серйозно, один із будинків фактично зруйнований. Також пошкоджено до 10 об'єктів бізнесу та автомобілі. Окрім житлової забудови уражений об'єкт інфраструктури.

Відключення по місту

На зараз 115 823 абонентів відключено від електрики, при тому, що пів години тому було відключено 161 тисячу - 45 177 переключили на інші лінії.

З водопостачання. Половина міста на генераторах, систему утримуємо, але тиск буде нижчим. Без електрики 4 великі котельні – це близько 1400 будинків. Котельня ПівдГЗК у роботі, до ранку плануємо відновити теплопостачання у всіх 335 будинках.

Штаб допомоги

Штаб допомоги людям розгорнуто та працює, завезено всі необхідні будівельні матеріали. Ті, чиї квартири постраждали можуть отримати – ОСБ, плівка, рейки та інші. Також приймаються заяви на матеріальну допомогу від міста – вже прийнято 16 заяв.

Штаб працюватиме всю ніч і завтра стільки, скільки буде потрібно. Допомога буде надана всім, хто її потребує.

"Ситуація складна. Працюють усі – рятувальники, медики, енергетики, тепловики, комунальники. Дякую кожному!", - наголосив Вілкул.