Вследствие атаки РФ по Кривому Рогу повреждены 29 многоэтажек, есть отключение электричества и водоснабжения

Российские войска вечером осуществили комбинированную ракетно-дроновую атаку по городу, поразив двумя ракетами "Искандер-М" жилой сектор. Вследствие удара пострадали по меньшей мере 17 человек, в том числе дети, значительные разрушения понесла гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

Комбинированная ракетно-дроновая атака

Вечером произошла комбинированная ракетно-дроновая атака по нашему городу. Два "Искандера-М" попали в сектор жилой застройки.

На данный момент уже 17 пострадавших от вражеского обстрела. Среди них трое детей и 8 женщин.

В больницах города сейчас находится 15 раненых. Один мужчина в тяжелом состоянии, еще один – в крайне тяжелом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести. Всем им врачи оказывают всю необходимую помощь и борются за их жизнь.

Продолжается аварийно-спасательная операция. На месте работают все необходимые экстренные и коммунальные службы.

Повреждения

По информации на данный момент, повреждены 29 многоэтажных домов, из них около десятка – очень серьезно, один из домов фактически разрушен. Также повреждены до 10 объектов бизнеса и автомобили. Кроме жилой застройки, поражен объект инфраструктуры.

Отключения по городу

На данный момент 115 823 абонента отключены от электричества, при том, что полчаса назад было отключено 161 тысяча – 45 177 переключили на другие линии.

По водоснабжению. Половина города на генераторах, систему удерживаем, но давление будет ниже. Без электричества 4 большие котельные – это около 1400 домов. Котельная ЮГЗО в работе, к утру планируем восстановить теплоснабжение во всех 335 домах.

Штаб помощи

Штаб помощи людям развернут и работает, завезены все необходимые строительные материалы. Те, чьи квартиры пострадали, могут получить – ОСБ, пленку, рейки и прочее. Также принимаются заявления на материальную помощь от города – уже принято 16 заявлений.

Штаб будет работать всю ночь и завтра столько, сколько будет нужно. Помощь будет оказана всем, кто в ней нуждается.

"Ситуация сложная. Работают все – спасатели, медики, энергетики, тепловики, коммунальщики. Благодарю каждого!" - подчеркнул Вилкул.