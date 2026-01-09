РУС
Славутич остался без света после российской атаки, - городской голова

Блэкаут в Славутиче

Во время массированного комбинированного удара РФ по Украине в ночь на 9 января город Славутич Киевской области оказался в состоянии полного блэкаута. Об этом сообщил городской голова Юрий Фомичев, информирует Цензор.НЕТ.

Блэкаут в Славутиче: что известно

По словам городского головы, в настоящее время энергоснабжение в городе отсутствует. Специалисты уже приступили к работе по выяснению причин отключения электроэнергии и масштабов повреждений.

"Город обесточен. Причину выясняем", – прокомментировал ситуацию Фомичев.

Глава Славутича подчеркнул, что враг осуществляет целенаправленную атаку на объекты критической инфраструктуры по всей стране. Ситуация осложняется экстремальными погодными условиями, которые наблюдаются в регионе.

Россия атаковала Киев: есть погибшие и раненые (обновлено)

Пульнути тим всратим "орєшніком' в нікуди лише щоб показати трампону "отвєтку" за танкер. Реально ї@бануте плем'я андрофагів.
09.01.2026 04:15 Ответить
 
 