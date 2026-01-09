Славутич остался без света после российской атаки, - городской голова

Во время массированного комбинированного удара РФ по Украине в ночь на 9 января город Славутич Киевской области оказался в состоянии полного блэкаута. Об этом сообщил городской голова Юрий Фомичев, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Блэкаут в Славутиче: что известно

По словам городского головы, в настоящее время энергоснабжение в городе отсутствует. Специалисты уже приступили к работе по выяснению причин отключения электроэнергии и масштабов повреждений.

"Город обесточен. Причину выясняем", – прокомментировал ситуацию Фомичев.

Глава Славутича подчеркнул, что враг осуществляет целенаправленную атаку на объекты критической инфраструктуры по всей стране. Ситуация осложняется экстремальными погодными условиями, которые наблюдаются в регионе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия атаковала Киев: есть погибшие и раненые (обновлено)