Славутич остался без света после российской атаки, - городской голова
Во время массированного комбинированного удара РФ по Украине в ночь на 9 января город Славутич Киевской области оказался в состоянии полного блэкаута. Об этом сообщил городской голова Юрий Фомичев, информирует Цензор.НЕТ.
Блэкаут в Славутиче: что известно
По словам городского головы, в настоящее время энергоснабжение в городе отсутствует. Специалисты уже приступили к работе по выяснению причин отключения электроэнергии и масштабов повреждений.
"Город обесточен. Причину выясняем", – прокомментировал ситуацию Фомичев.
Глава Славутича подчеркнул, что враг осуществляет целенаправленную атаку на объекты критической инфраструктуры по всей стране. Ситуация осложняется экстремальными погодными условиями, которые наблюдаются в регионе.
