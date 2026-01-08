РУС
В Киеве раздаются взрывы, над городом работает ПВО, - Кличко

Атака на Киев

На фоне воздушной тревоги в Киеве прогремели взрывы.

Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ударных БПЛА, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях", - написал киевский городской голова Виталий Кличко в телеграм-канале. 

Новость дополняется. 

беспилотник (4713) атака (892) Шахед (1798)
