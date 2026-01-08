1 498 3
В Киеве раздаются взрывы, над городом работает ПВО, - Кличко
На фоне воздушной тревоги в Киеве прогремели взрывы.
Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ударных БПЛА, информирует Цензор.НЕТ.
"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях", - написал киевский городской голова Виталий Кличко в телеграм-канале.
Новость дополняется.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
так як ви немаєте права на життя 🤬