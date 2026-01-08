1 109 0
Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы
Вечером 8 января российские войска запустили ударные дроны для атаки по Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских БПЛА
В 18:49 - группа БПЛА из Днепропетровщины в Харьковскую область.
В 19:17 - сообщается о дронах на Днепропетровщине:
- в направлении г. Днепр с юго-востока;
- курсом на Павлоград с юга.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
- Ранее мы сообщали, что в Днепре из-за блэкаута продлили каникулы в школах.
