РУС
Новости Атака беспилотников
Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Россия атакует Украину ударными БПЛА

Вечером 8 января российские войска запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских БПЛА

В 18:49 - группа БПЛА из Днепропетровщины в Харьковскую область.

В 19:17 - сообщается о дронах на Днепропетровщине:

  • в направлении г. Днепр с юго-востока;
  • курсом на Павлоград с юга.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

