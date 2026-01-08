Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Вечером 8 января российские войска запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских БПЛА

В 18:49 - группа БПЛА из Днепропетровщины в Харьковскую область.

В 19:17 - сообщается о дронах на Днепропетровщине:

в направлении г. Днепр с юго-востока;

курсом на Павлоград с юга.

