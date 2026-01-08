Российская атака на Запорожье: жителям советуют ограничить пользование мобильной связью

В Запорожье произошло масштабное отключение электроэнергии из-за российской атаки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Специалисты энергетической компании уже работают над восстановлением и стабилизацией системы. Водоснабжение и больницы переведены на генераторы, а критическая инфраструктура функционирует.

По состоянию на 23:10 в городе запущено 120 пунктов несокрушимости, где жители могут получить помощь и зарядить устройства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ вечером 7 января запустила ударные дроны по Украине (обновлено)

Действия энергетиков и критическая инфраструктура

В данное время специалисты Облернерго работают над выяснением характера повреждений и стабилизацией системы.

Просим сохранять спокойствие. Вместе – все преодолеем", – отметили в "Запоріжжяобленерго".

В то же время Укрзалізниця сообщила об оперативном реагировании на отключение электроэнергии:

все поезда переходят на резервную теплотягу,

средства сигнализации и связи работают от резервного питания,

вокзалы питаются от генераторов,

в пунктах несокрушимости доступны горячий чай, зарядки и Starlink.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К почасовым отключениям могут добавить еще одну очередь из-за сильных морозов, - "Укрэнерго"

Проблемы с мобильной связью и рекомендации

Из-за масштабного отключения мобильная связь работает в аварийном режиме. Базовые станции переведены на аккумуляторные батареи, которых хватит примерно на 8 часов. Операторы совместно с местными властями разворачивают генераторы для сохранения связи.

Жителей призывают ограничить пользование мобильной связью без крайней необходимости и использовать национальный роуминг, GPON или интернет-мессенджеры. Из-за перегрузки сети возможно временное ухудшение качества связи, - написал в Телеграме глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Также он добавил, что из-за отключения электроэнергии в городе не слышен сигнал воздушной тревоги. В случае воздушной угрозы, горожан через громкоговорители будет информировать патрульная полиция Запорожской области.

Читайте: Россия вдвое увеличила количество ударов по портам Украины, - Минпром

Ранее мы сообщали, что из-за российской атаки по энергетической инфраструктуре вечером 7 января блэкаут произошел и в Днепропетровской области.

Из-за массового отключения электроэнергии в Днепре полностью остановил работу метрополитен, вынудив персонал спасать пассажиров из подземных ловушек. Власти региона сообщают об остановке ключевых объектов инфраструктуры, что непосредственно угрожает стабильному водоснабжению крупных районов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кривом Роге после атаки российских БПЛА возможны серьезные аварийные отключения света, - Вилкул