Российская атака на Запорожье: жителям советуют ограничить пользование мобильной связью
В Запорожье произошло масштабное отключение электроэнергии из-за российской атаки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Специалисты энергетической компании уже работают над восстановлением и стабилизацией системы. Водоснабжение и больницы переведены на генераторы, а критическая инфраструктура функционирует.
По состоянию на 23:10 в городе запущено 120 пунктов несокрушимости, где жители могут получить помощь и зарядить устройства.
Действия энергетиков и критическая инфраструктура
В данное время специалисты Облернерго работают над выяснением характера повреждений и стабилизацией системы.
Просим сохранять спокойствие. Вместе – все преодолеем", – отметили в "Запоріжжяобленерго".
В то же время Укрзалізниця сообщила об оперативном реагировании на отключение электроэнергии:
-
все поезда переходят на резервную теплотягу,
-
средства сигнализации и связи работают от резервного питания,
-
вокзалы питаются от генераторов,
-
в пунктах несокрушимости доступны горячий чай, зарядки и Starlink.
Проблемы с мобильной связью и рекомендации
Из-за масштабного отключения мобильная связь работает в аварийном режиме. Базовые станции переведены на аккумуляторные батареи, которых хватит примерно на 8 часов. Операторы совместно с местными властями разворачивают генераторы для сохранения связи.
Жителей призывают ограничить пользование мобильной связью без крайней необходимости и использовать национальный роуминг, GPON или интернет-мессенджеры. Из-за перегрузки сети возможно временное ухудшение качества связи, - написал в Телеграме глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Также он добавил, что из-за отключения электроэнергии в городе не слышен сигнал воздушной тревоги. В случае воздушной угрозы, горожан через громкоговорители будет информировать патрульная полиция Запорожской области.
Ранее мы сообщали, что из-за российской атаки по энергетической инфраструктуре вечером 7 января блэкаут произошел и в Днепропетровской области.
Из-за массового отключения электроэнергии в Днепре полностью остановил работу метрополитен, вынудив персонал спасать пассажиров из подземных ловушек. Власти региона сообщают об остановке ключевых объектов инфраструктуры, что непосредственно угрожает стабильному водоснабжению крупных районов.
