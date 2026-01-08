РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6522 посетителя онлайн
Новости Атака на Запорожье Атака беспилотников на Запорожье
1 642 9

Российская атака на Запорожье: жителям советуют ограничить пользование мобильной связью

Блэкаут в Запорожье 7 января

В Запорожье произошло масштабное отключение электроэнергии из-за российской атаки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Специалисты энергетической компании уже работают над восстановлением и стабилизацией системы. Водоснабжение и больницы переведены на генераторы, а критическая инфраструктура функционирует.

По состоянию на 23:10 в городе запущено 120 пунктов несокрушимости, где жители могут получить помощь и зарядить устройства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ вечером 7 января запустила ударные дроны по Украине (обновлено)

Действия энергетиков и критическая инфраструктура

В данное время специалисты Облернерго работают над выяснением характера повреждений и стабилизацией системы.

Просим сохранять спокойствие. Вместе – все преодолеем", – отметили в "Запоріжжяобленерго".

В то же время Укрзалізниця сообщила об оперативном реагировании на отключение электроэнергии:

  • все поезда переходят на резервную теплотягу,

  • средства сигнализации и связи работают от резервного питания,

  • вокзалы питаются от генераторов,

  • в пунктах несокрушимости доступны горячий чай, зарядки и Starlink.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К почасовым отключениям могут добавить еще одну очередь из-за сильных морозов, - "Укрэнерго"

Проблемы с мобильной связью и рекомендации

Из-за масштабного отключения мобильная связь работает в аварийном режиме. Базовые станции переведены на аккумуляторные батареи, которых хватит примерно на 8 часов. Операторы совместно с местными властями разворачивают генераторы для сохранения связи.

Жителей призывают ограничить пользование мобильной связью без крайней необходимости и использовать национальный роуминг, GPON или интернет-мессенджеры. Из-за перегрузки сети возможно временное ухудшение качества связи, - написал в Телеграме глава Запорожской ОВА Иван Федоров. 

Также он добавил, что из-за отключения электроэнергии в городе не слышен сигнал воздушной тревоги. В случае воздушной угрозы, горожан через громкоговорители будет информировать патрульная полиция Запорожской области.

Читайте: Россия вдвое увеличила количество ударов по портам Украины, - Минпром

Ранее мы сообщали, что из-за российской атаки по энергетической инфраструктуре вечером 7 января блэкаут произошел и в Днепропетровской области.

Из-за массового отключения электроэнергии в Днепре полностью остановил работу метрополитен, вынудив персонал спасать пассажиров из подземных ловушек. Власти региона сообщают об остановке ключевых объектов инфраструктуры, что непосредственно угрожает стабильному водоснабжению крупных районов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кривом Роге после атаки российских БПЛА возможны серьезные аварийные отключения света, - Вилкул

Автор: 

беспилотник (4710) Запорожье (2864) атака (888) Федоров Иван (476) отключение света (606) Шахед (1795)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Головне, щоб не обмежили доступ до "телемарафону"... В "пунктах незламності", будуть трансляції?
показать весь комментарий
08.01.2026 00:13 Ответить
Треба робити "телевізорні" в "пунктах незламності" і продавати туди квитки,за "вовіну тищу".
показать весь комментарий
08.01.2026 00:37 Ответить
Щоб ти , дурню , у тих палатках і віку свого дожив (( Знайшов місце і час де показати свій інтелект .
показать весь комментарий
08.01.2026 00:47 Ответить
Прикинь , а українці в Берліні організували "пункти незламності" для німців коли ідіоти місцеві кабелі силові спалили . 1. Я не свідок сонцесяйного . 2. Ти проти того щоб люди мали змогу десь зігрітися і повідомити рідним що живі ? ((
показать весь комментарий
08.01.2026 00:42 Ответить
Нічого, як налагодять зв'язок - зможуть почитати потужні новини про чергову зустріч Зеленського, на 90% готові гарантії після миру і те що на москву летіли 200 дронів і підірвали бочку з пальним в якомусь селі.
показать весь комментарий
08.01.2026 00:13 Ответить
Ми краще почитаємо де вчергове трумп потужно припинив війну і поспілкувався з ****** , а той йому поскаржився на 200 дронів на мацкву (( Що тобі не так , тролю ? Ти статтю хоч прочитав ?
показать весь комментарий
08.01.2026 00:31 Ответить
показать весь комментарий
08.01.2026 00:15 Ответить
З першим -згідний . Друге -не заперечую ! Тепер питання - а до чого це до конкретної статті ? Яким чином цей твій коментар змінить ситуацію у зруйнованому місті ? Ти забувся іще Порошенка сюди приплести , тоді б точно всі підстанції одночасно відновили роботу ((
показать весь комментарий
08.01.2026 00:39 Ответить
и к чему тут этот чудо?
показать весь комментарий
08.01.2026 00:55 Ответить
 
 