К почасовым отключениям могут добавить еще одну очередь из-за сильных морозов, - "Укрэнерго"
Снижение температуры воздуха традиционно приводит к росту потребления электроэнергии, однако погодный фактор является прогнозируемым.
Об этом сообщил председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко в комментарии "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, энергосистема была полностью готова к прохождению зимнего периода еще в начале октября.
Ситуацию значительно осложнили массированные атаки российской армии по энергетической инфраструктуре, из-за которых в настоящее время действуют вынужденные ограничения электроснабжения.
Зайченко отметил, что в случае понижения температуры воздуха до минус 20 градусов и удержания таких показателей в течение нескольких дней, "Укрэнерго" будет вынуждено усилить ограничения.
Усиление мер ограничения
"Для сбалансирования и обеспечения безаварийной работы энергосистемы мы будем вынуждены несколько усилить меры ограничения. Ориентировочно - это плюс одна очередь к графикам почасовых отключений", - сообщил он.
В то же время глава "Укрэнерго" подчеркнул, что ключевым риском для энергосистемы Украины остаются именно атаки РФ, последствия которых невозможно спрогнозировать, особенно в условиях сильных морозов.
