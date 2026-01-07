РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10903 посетителя онлайн
Новости Отключение электроэнергии
786 5

К почасовым отключениям могут добавить еще одну очередь из-за сильных морозов, - "Укрэнерго"

світло

Снижение температуры воздуха традиционно приводит к росту потребления электроэнергии, однако погодный фактор является прогнозируемым.

Об этом сообщил председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко в комментарии "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, энергосистема была полностью готова к прохождению зимнего периода еще в начале октября.

Ситуацию значительно осложнили массированные атаки российской армии по энергетической инфраструктуре, из-за которых в настоящее время действуют вынужденные ограничения электроснабжения.

Зайченко отметил, что в случае понижения температуры воздуха до минус 20 градусов и удержания таких показателей в течение нескольких дней, "Укрэнерго" будет вынуждено усилить ограничения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Электроснабжение больниц и транспорта Львова не налажено, - мэр Садовый. ВИДЕО

Усиление мер ограничения

"Для сбалансирования и обеспечения безаварийной работы энергосистемы мы будем вынуждены несколько усилить меры ограничения. Ориентировочно - это плюс одна очередь к графикам почасовых отключений", - сообщил он.

В то же время глава "Укрэнерго" подчеркнул, что ключевым риском для энергосистемы Украины остаются именно атаки РФ, последствия которых невозможно спрогнозировать, особенно в условиях сильных морозов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Козицкий назвал пост Садового популизмом: ОВА проверит все объекты критической инфраструктуры

Автор: 

Укрэнерго (734) отключение света (599)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А нащо електрика коли тепло і сонце ☀️?
показать весь комментарий
07.01.2026 17:41 Ответить
морозы будут максимум неделю,а черги оставят)
показать весь комментарий
07.01.2026 17:41 Ответить
В Європі треба дороги гріти щоб сухі були.
показать весь комментарий
07.01.2026 17:43 Ответить
Кому потрібні українчики-нехай мерзнуть та сидять в темноті а 4 хаби працюють на валюту бо міндічі ще є і хочуть міліардів баксів і "двушку" треба відправити на московію кураторам.
показать весь комментарий
07.01.2026 17:47 Ответить
Та, господи, ахмєтовські бл#ді, що хочуть те і роблять . По графіку одній черзі вмикають, іншій ні, хоча графіки однакові.
показать весь комментарий
07.01.2026 18:10 Ответить
 
 