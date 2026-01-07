РУС
Козицкий назвал пост Садового популизмом: ОВА проверит все объекты критической инфраструктуры

Во Львове восстановили подачу света на критическую инфраструктуру

Кабинет Министров Украины заранее и публично предупреждал об изменении подходов к определению критичности объектов электроснабжения. Львовская ОГА в ближайшие несколько дней проведет проверку всех объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Львовской ОГА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что еще в июле 2024 года в Постановление были внесены изменения, которыми четко определено: в перечень объектов, имеющих гарантированное приоритетное электроснабжение, входят объекты критической инфраструктуры с присоединенной мощностью от 100 кВт.

Львов имел время для подготовки

Это решение, о котором все общины знали заранее и имели достаточно времени — более года — чтобы подготовиться:

  •  установить генераторы
  •  обеспечить запас топлива
  •  пересмотреть схемы резервного питания
  •  привести объекты в соответствие с новыми требованиями.

Львовская областная военная администрация неоднократно официально информировала органы местного самоуправления, в том числе руководство Львовской громады, об этих изменениях и их последствиях.

"В течение более полутора лет украинские энергетики фактически делали невозможное - удерживали питание для объектов, которые являются критически важными для общин области. Но сейчас ситуация в энергосистеме - одна из самых сложных за все время полномасштабной войны.

Перекладывать ответственность на правительство постфактум и называть это "нонсенсом" - это не о защите горожан. Это - популизм, который не добавляет ни одного киловата в сеть и ни одного генератора в заведение", - добавляет Козицкий.

По его мнению, вместо публичных обвинений стоит направить усилия на реальную подготовку объектов, прозрачно отчитаться перед обществом о выполнении требований и перестать искать виновных там, где решения были известны заранее.

"Энергетическая устойчивость - это общая ответственность. И она начинается не с постов в Facebook, а с конкретных управленческих решений.

Учитывая, что отдельные органы местного самоуправления фактически публично признали, что их отчеты о готовности работы критически важных объектов в кризисных условиях далеки от правды, Львовская ОГА в ближайшие несколько дней проведет проверку всех объектов критической инфраструктуры", - резюмирует он.

Что предшествовало?

  • В декабре премьер Свириденко заявила, что правительство пересматривает список объектов критической инфраструктуры.
  • 7 января мэр Львова Садовый заявил, что с ночи часть больниц и весь коммунальный электротранспорт отключили от электроэнергии. Это произошло из-за того, что правительство изменило подход к определению критичности предприятий.
  • Впоследствии он сообщил, что подача электроэнергии на критическую инфраструктуру во Львове восстановлена.
  • Свириденко, в свою очередь, заявила, что правительство запретило отключать свет в больницах, возможные нарушения во Львове будут проверены.

+7
А як назвати допис цього справжнього козлицького, з якого толку, як від козла молока?
07.01.2026 12:24 Ответить
+7
а для чого тоді військова адміністрація в тилу які її функції просто пиляти бюджет окопи то місцева ,захист критичних обьектів то місцева просто диву даєшся зелені мерзотники
07.01.2026 12:24 Ответить
+7
Україну заздалегідь попереджали про напад вигрібухи. Чому Боневтік і Кабмін не підготували Україну до війни і не захистили електростанції?
07.01.2026 12:35 Ответить
А як назвати допис цього справжнього козлицького, з якого толку, як від козла молока?
07.01.2026 12:24 Ответить
ЗЕкозицькі при кловану стали господарями Галичини.Слово /господарями/ можна замінити-хазяєвами, господарниками,управителями,намісниками,причому,усі точно без " ". Тому до хрипоти будуть захищати "зегоспідарів".
07.01.2026 12:54 Ответить
Так воно ж недоумкувате, спростувало заяву свириденчихи про заборону відключень лікарень!
07.01.2026 13:41 Ответить
а для чого тоді військова адміністрація в тилу які її функції просто пиляти бюджет окопи то місцева ,захист критичних обьектів то місцева просто диву даєшся зелені мерзотники
07.01.2026 12:24 Ответить
то Ви ще про нелюдські умови Закарпатського котла не чули...
там стільки зелебобиків вариться з початку повномасштабки і без ротації
07.01.2026 12:37 Ответить
zельоний гауляйтер козицький розкрив свій сфінктер на морді
07.01.2026 12:27 Ответить
Підготовка до виборів .
07.01.2026 12:30 Ответить
Садовий, це типовий продовжувач схематозів на посаді, як це робиться у труханова і його продовжувачів від зеленського!!! У них, перебування на посадах, це особисте збагачення з родичами та дивною групою кримінальних осіб!! І як завжди, зеленський з 2019 року, про таке не ЗНАЄ з особами з урядового кварталу, від гончарука і до Свириденко!!
Усьо ж за Регламентом КМУ!! Тупо сидіти на посаді, лупати очима і нести на марафоні, якусь галіматню!! А записи у їх трудових книжках про посади, це святе, для Виплат ПЕНСІЙ за їх «пахоту»!!
07.01.2026 12:31 Ответить
Злодійське бидло наперемаги готуються до виборів.
07.01.2026 12:34 Ответить
Україну заздалегідь попереджали про напад вигрібухи. Чому Боневтік і Кабмін не підготували Україну до війни і не захистили електростанції?
07.01.2026 12:35 Ответить
популізм - якесь слово підозріле, з натяком якімсь влажним
07.01.2026 12:40 Ответить
Если что-то сказать о недостатках власти, так сразу - популизм.
А если таже власть о заоблачных планах, о не существующих победах и достижениях - перемога.
07.01.2026 12:48 Ответить
Козлина зесраная, какая твоя роль в жизнеобеспечении области?
07.01.2026 12:48 Ответить
Совкова система в військовий час передбачала повне підпорядкування цивільної влади військовим,ще в тандемі з комітетами партії,та парткомами.Тепер ЗЕбіл понаставляв ОВА,МВА і під їх дудку не тільки йде підготовка до оборони, ще й бізнес до якого залучені мери,хєри і решта примазаних до ОВА та МВА.
07.01.2026 12:55 Ответить
Прем'єр каже, що лікарні не можна відключати, тобто мер правий, а губернатор заявляє, що можна, а мер популіст. Результат - народ потерпить, йому не звикати!
07.01.2026 13:10 Ответить
 
 