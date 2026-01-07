Козицкий назвал пост Садового популизмом: ОВА проверит все объекты критической инфраструктуры
Кабинет Министров Украины заранее и публично предупреждал об изменении подходов к определению критичности объектов электроснабжения. Львовская ОГА в ближайшие несколько дней проведет проверку всех объектов критической инфраструктуры.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Львовской ОГА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что еще в июле 2024 года в Постановление были внесены изменения, которыми четко определено: в перечень объектов, имеющих гарантированное приоритетное электроснабжение, входят объекты критической инфраструктуры с присоединенной мощностью от 100 кВт.
Львов имел время для подготовки
Это решение, о котором все общины знали заранее и имели достаточно времени — более года — чтобы подготовиться:
- установить генераторы
- обеспечить запас топлива
- пересмотреть схемы резервного питания
- привести объекты в соответствие с новыми требованиями.
Львовская областная военная администрация неоднократно официально информировала органы местного самоуправления, в том числе руководство Львовской громады, об этих изменениях и их последствиях.
"В течение более полутора лет украинские энергетики фактически делали невозможное - удерживали питание для объектов, которые являются критически важными для общин области. Но сейчас ситуация в энергосистеме - одна из самых сложных за все время полномасштабной войны.
Перекладывать ответственность на правительство постфактум и называть это "нонсенсом" - это не о защите горожан. Это - популизм, который не добавляет ни одного киловата в сеть и ни одного генератора в заведение", - добавляет Козицкий.
По его мнению, вместо публичных обвинений стоит направить усилия на реальную подготовку объектов, прозрачно отчитаться перед обществом о выполнении требований и перестать искать виновных там, где решения были известны заранее.
"Энергетическая устойчивость - это общая ответственность. И она начинается не с постов в Facebook, а с конкретных управленческих решений.
Учитывая, что отдельные органы местного самоуправления фактически публично признали, что их отчеты о готовности работы критически важных объектов в кризисных условиях далеки от правды, Львовская ОГА в ближайшие несколько дней проведет проверку всех объектов критической инфраструктуры", - резюмирует он.
Что предшествовало?
- В декабре премьер Свириденко заявила, что правительство пересматривает список объектов критической инфраструктуры.
- 7 января мэр Львова Садовый заявил, что с ночи часть больниц и весь коммунальный электротранспорт отключили от электроэнергии. Это произошло из-за того, что правительство изменило подход к определению критичности предприятий.
- Впоследствии он сообщил, что подача электроэнергии на критическую инфраструктуру во Львове восстановлена.
- Свириденко, в свою очередь, заявила, что правительство запретило отключать свет в больницах, возможные нарушения во Львове будут проверены.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
там стільки зелебобиків вариться з початку повномасштабки і без ротації
Усьо ж за Регламентом КМУ!! Тупо сидіти на посаді, лупати очима і нести на марафоні, якусь галіматню!! А записи у їх трудових книжках про посади, це святе, для Виплат ПЕНСІЙ за їх «пахоту»!!
А если таже власть о заоблачных планах, о не существующих победах и достижениях - перемога.