Козицкий назвал пост Садового популизмом: ОВА проверит все объекты критической инфраструктуры

Кабинет Министров Украины заранее и публично предупреждал об изменении подходов к определению критичности объектов электроснабжения. Львовская ОГА в ближайшие несколько дней проведет проверку всех объектов критической инфраструктуры.

Он отметил, что еще в июле 2024 года в Постановление были внесены изменения, которыми четко определено: в перечень объектов, имеющих гарантированное приоритетное электроснабжение, входят объекты критической инфраструктуры с присоединенной мощностью от 100 кВт.

Львов имел время для подготовки

Это решение, о котором все общины знали заранее и имели достаточно времени — более года — чтобы подготовиться:

установить генераторы

обеспечить запас топлива

пересмотреть схемы резервного питания

привести объекты в соответствие с новыми требованиями.

Львовская областная военная администрация неоднократно официально информировала органы местного самоуправления, в том числе руководство Львовской громады, об этих изменениях и их последствиях.

"В течение более полутора лет украинские энергетики фактически делали невозможное - удерживали питание для объектов, которые являются критически важными для общин области. Но сейчас ситуация в энергосистеме - одна из самых сложных за все время полномасштабной войны.

Перекладывать ответственность на правительство постфактум и называть это "нонсенсом" - это не о защите горожан. Это - популизм, который не добавляет ни одного киловата в сеть и ни одного генератора в заведение", - добавляет Козицкий.

По его мнению, вместо публичных обвинений стоит направить усилия на реальную подготовку объектов, прозрачно отчитаться перед обществом о выполнении требований и перестать искать виновных там, где решения были известны заранее.

"Энергетическая устойчивость - это общая ответственность. И она начинается не с постов в Facebook, а с конкретных управленческих решений.

Учитывая, что отдельные органы местного самоуправления фактически публично признали, что их отчеты о готовности работы критически важных объектов в кризисных условиях далеки от правды, Львовская ОГА в ближайшие несколько дней проведет проверку всех объектов критической инфраструктуры", - резюмирует он.

Что предшествовало?

В декабре премьер Свириденко заявила, что правительство пересматривает список объектов критической инфраструктуры.

7 января мэр Львова Садовый заявил, что с ночи часть больниц и весь коммунальный электротранспорт отключили от электроэнергии. Это произошло из-за того, что правительство изменило подход к определению критичности предприятий.

Впоследствии он сообщил, что подача электроэнергии на критическую инфраструктуру во Львове восстановлена.

Свириденко, в свою очередь, заявила, что правительство запретило отключать свет в больницах, возможные нарушения во Львове будут проверены.

