РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8401 посетитель онлайн
Новости Выплаты военным
1 946 33

Свириденко ответила на петицию о дополнительном вознаграждении для военных

Свириденко отреагировала на петицию о дополнительном вознаграждении для военных

Правительство Украины рассматривает возможность введения новых мотивационных механизмов для военнослужащих, однако реализация таких инициатив требует значительных финансовых ресурсов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе премьер-министра Юлии Свириденко на петицию, которую цитирует "Интерфакс-Украина".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Позиция правительства

Свириденко подчеркнула, что правительство осознает необходимость улучшения мотивационных факторов для прохождения военной службы, и этот вопрос является одной из приоритетных задач.

Она напомнила, что Министерство обороны уже ввело дорожную карту имплементации новой модели контрактной службы с повышенными мотивационными факторами.

Эта модель предусматривает увеличение уровня денежного обеспечения военнослужащих в случае заключения нового контракта.

"Правительство полностью поддерживает необходимость внедрения справедливой оценки вклада каждого Защитника и Защитницы Украины в защиту государства. В то же время реализация ваших предложений потребует привлечения значительных дополнительных финансовых ресурсов", - добавляет Свириденко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня стартует программа "Скрининг здоровья 40+": как она будет работать?

Дальнейшие шаги

По словам премьера, вопрос мотивации военнослужащих будет прорабатываться комплексно с учетом реальных финансовых возможностей государства и приоритетных потребностей сектора безопасности и обороны.

Сейчас правительство работает над законодательным урегулированием новой модели прохождения военной службы.

Читайте также: Последствия "Миндичгейта": Наблюдательный совет "Энергоатома" получил новых независимых членов

Автор: 

военнослужащие (6469) петиция (372) Свириденко Юлия (335)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Яка проблема, забрати в депутатів, суддів, прокурорів, та й крім них в Україні є в кого позабирали зайві кошти, які вони отримують, але не заробили
показать весь комментарий
01.01.2026 15:27 Ответить
+11
Де брати гроші. Треба урізати депутатам, різним міністрам,суддям,прокурорам а саме головне не красти.
показать весь комментарий
01.01.2026 15:29 Ответить
+9
Один із наймолодших обласних прокурорів України звільнився та виїхав у Швецію: він отримав пенсію ще до 30-річчя та через суд підняв її до 156 тис. грн. Ось де гроші шукайте.
показать весь комментарий
01.01.2026 15:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
свіриденко ,нех...шастати по раді ...у відставку !!! ...
показать весь комментарий
01.01.2026 15:24 Ответить
Fire Point отримує мільярди від держави на БПЛА ціна яких завищена в три рази, ось так в держави скрізь крадуть мільярди доларів яких потім не вистачає ні на що!
показать весь комментарий
01.01.2026 15:47 Ответить
Свириденко з КабМіндічами і далі ґвалтують владу в Україні, як московіти, українців на ТОТ ОРДЛО!!
Карати треба цих кабміндічів та їх стюардес з «корабельними послицями, від аброхамія та корнієнка з ВРУ!!
показать весь комментарий
01.01.2026 16:18 Ответить
Яка проблема, забрати в депутатів, суддів, прокурорів, та й крім них в Україні є в кого позабирали зайві кошти, які вони отримують, але не заробили
показать весь комментарий
01.01.2026 15:27 Ответить
Ці копійки серед мільярдів. Ну, хіба що заради демонстрації справедливості.
показать весь комментарий
01.01.2026 15:45 Ответить
Спробуйте, вони глотку перегризуть за копійку, не кажучи за більшу суму. Хоча основні доходи складають хабарі.
показать весь комментарий
01.01.2026 15:54 Ответить
Де брати гроші. Треба урізати депутатам, різним міністрам,суддям,прокурорам а саме головне не красти.
показать весь комментарий
01.01.2026 15:29 Ответить
Усе зможуть, окрім останнього, заради цього вони йшли у владу
показать весь комментарий
01.01.2026 15:57 Ответить
Один із наймолодших обласних прокурорів України звільнився та виїхав у Швецію: він отримав пенсію ще до 30-річчя та через суд підняв її до 156 тис. грн. Ось де гроші шукайте.
показать весь комментарий
01.01.2026 15:33 Ответить
Що тут шукати, чиновники, депутати, судді, прокурори, митники та інші - це оплот нашої державності, там не можна економити.
показать весь комментарий
01.01.2026 15:37 Ответить
Подавай у відставку і там дивись свої серіали, тупа п**да😠
показать весь комментарий
01.01.2026 15:33 Ответить
Петиція правильно називається
Про впровадження щорічної прогресивної винагороди та символічного визнання військовослужбовців за кожен рік участі у війні

1. Прогресивна щорічна грошова винагорода Встановити щорічну грошову винагороду за кожен повний рік служби у війні, яка подвоюється щороку.
Рік служби Винагорода
1-й рік 50 000 грн.
2-й рік 100 000 грн.
3-й рік 200 000 грн.
4-й рік 400 000 грн.
• Виплата здійснюється щороку.
• Розрахунок ведеться за фактичний термін служби в умовах війни.
• Ті хто демобілізувався отримують також за роки які відслужили

2. Відзнака "Хрест Довгої Варти" - військова нагорода, що зростає разом зі службою Запровадити державну бойову відзнаку - «Хрест Довгої Варти», яка:
• вручається після першого повного року служби у війні;
• доповнюється новими елементами за кожен наступний рік служби - щитки, зірки, мечі, гравірування тощо;
• Отримує особливвий елемент для тих хто пройшов війну з початку (перших два місяці) до кінця. • стає видимим символом багаторічного служіння, витримки, честі та вірності.

Це - не чергова стрічка до форменого одягу. Це - свідоцтво шляху, який не видно цивільному оку. Це - нова військова традиція, яку країна має закласти вже зараз.
показать весь комментарий
01.01.2026 15:34 Ответить
Нас, хто з першого дня повномасштабки на фронті - живих й так вже залишилося три з половиною каліки.
Ми нічого ні в кого просити не збираємося.
Вам краще башляти прокурорам з депутатами - справа ваша, клоуни.
показать весь комментарий
01.01.2026 15:36 Ответить
гнилі Zельоні гниди
показать весь комментарий
01.01.2026 15:34 Ответить
От гниди зелені !! На депутатів та їх помічників,міністрів,прокурорів,суддів та ще богатьох гнид є,а на Захисників нема !!))
показать весь комментарий
01.01.2026 15:36 Ответить
"...однак реалізація таких ініціатив потребує значних фінансових ресурсів." - це тіпа послала *****?
показать весь комментарий
01.01.2026 15:38 Ответить
на "тисячу зе" гроші є, а для війскових "потребує значних фінансових ресурсів"

трускавецька єкономічна академія
показать весь комментарий
01.01.2026 15:43 Ответить
Нема грошей? Чомусь для суддів, прокурорів і поліції гроші є завжди.
показать весь комментарий
01.01.2026 15:44 Ответить
Чому тільки для них, депутатів і держслужбовців вона теж не кривдить
показать весь комментарий
01.01.2026 15:48 Ответить
Що ця тупа курка може сказати окрім написаного литвиним?
показать весь комментарий
01.01.2026 15:45 Ответить
Свириденко: "Все зроблю для військових, однак у першу чергу у нас обслуговуються ті, хто мав відношення до мого призначення і може мене контролювати тобто депутати, уряд, судді, та усі спецслужби. Ну а потім ми потурбуємося про військовослужбовців, які воюють. Але почнемо зі штабу МОУ, генералів, ну і так далі
показать весь комментарий
01.01.2026 15:45 Ответить
Уряд "зелених зрадників України розглядає можливість , як найдовше і найменше платити захисникам України.
показать весь комментарий
01.01.2026 15:50 Ответить
На гнилий "говномафон" понад 1,5 млрд, знайшлося знайшли? Також близько 80 мільйонів гривень знайшли на державний телеканал "Рада".
Нагадаю, у https://www.stopcor.org/ukr/section-politika/news-nardepam-po-120-tisyach-vijskovim-nul-yaki-pidvischennya-viplat-zaklali-u-byudzhet-2026-03-12-2025.html держбюджеті на 2026 рік нардепам збільшили компенсації, тоді як https://www.stopcor.org/ukr/tag-ukrainski-vijskovi.html військовим знову не підняли зарплати. Це обурило як деяких депутатів, так і військових командирів.
Знайдете і на прогресивну допомогу нашим захисникам.
показать весь комментарий
01.01.2026 15:55 Ответить
Пошукайте по тцк там не тільки на винагороди вистачить а і підняти мінімалку військовим до 2 тисяч зелені на місяць! Покидьки зелені.
показать весь комментарий
01.01.2026 16:03 Ответить
Зелена шашель прогризла дірки у всьому бюджеті тільки не в тому що стосується ОПи ії менеджерів, міністрів, депутатів, прокурорів, суддів, поліцаїв, та всіх їхніх радників, сраколизів та інш. шушери.
показать весь комментарий
01.01.2026 16:04 Ответить
а нічого, що у військового гарантована зарплатня десь 750 грн -2 тисячі (оклад за звання), все інше - посадовий оклад 2-6 тисяч, і інше: надбавки і премії, які не гарантовані? Причому премія десь 50-80% зарплатні
показать весь комментарий
01.01.2026 16:04 Ответить
По Міндічу: Проста дєнєг жалко на всякую херню. Но ви дєржітєсь там. Всего вам хорошего!
показать весь комментарий
01.01.2026 16:14 Ответить
мені так подобається, коли смокталка стюардеса дебілка свириденка, щось там булькає!
от, чесно!
от!
кому смоктати?
дєрьмак, то зрозуміло!
кому ще?
показать весь комментарий
01.01.2026 16:18 Ответить
***** зеленая
показать весь комментарий
01.01.2026 16:21 Ответить
Які ще військові? А де тоді брати для Міндіча і йому подібних?
показать весь комментарий
01.01.2026 16:21 Ответить
На такому стулі хіба можна працювати?

показать весь комментарий
01.01.2026 16:25 Ответить
Потужна тьотка
показать весь комментарий
01.01.2026 16:27 Ответить
 
 