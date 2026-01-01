Свириденко ответила на петицию о дополнительном вознаграждении для военных

Правительство Украины рассматривает возможность введения новых мотивационных механизмов для военнослужащих, однако реализация таких инициатив требует значительных финансовых ресурсов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе премьер-министра Юлии Свириденко на петицию, которую цитирует "Интерфакс-Украина".

Позиция правительства

Свириденко подчеркнула, что правительство осознает необходимость улучшения мотивационных факторов для прохождения военной службы, и этот вопрос является одной из приоритетных задач.

Она напомнила, что Министерство обороны уже ввело дорожную карту имплементации новой модели контрактной службы с повышенными мотивационными факторами.

Эта модель предусматривает увеличение уровня денежного обеспечения военнослужащих в случае заключения нового контракта.

"Правительство полностью поддерживает необходимость внедрения справедливой оценки вклада каждого Защитника и Защитницы Украины в защиту государства. В то же время реализация ваших предложений потребует привлечения значительных дополнительных финансовых ресурсов", - добавляет Свириденко.

Дальнейшие шаги

По словам премьера, вопрос мотивации военнослужащих будет прорабатываться комплексно с учетом реальных финансовых возможностей государства и приоритетных потребностей сектора безопасности и обороны.

Сейчас правительство работает над законодательным урегулированием новой модели прохождения военной службы.

