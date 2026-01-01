Свириденко ответила на петицию о дополнительном вознаграждении для военных
Правительство Украины рассматривает возможность введения новых мотивационных механизмов для военнослужащих, однако реализация таких инициатив требует значительных финансовых ресурсов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе премьер-министра Юлии Свириденко на петицию, которую цитирует "Интерфакс-Украина".
Позиция правительства
Свириденко подчеркнула, что правительство осознает необходимость улучшения мотивационных факторов для прохождения военной службы, и этот вопрос является одной из приоритетных задач.
Она напомнила, что Министерство обороны уже ввело дорожную карту имплементации новой модели контрактной службы с повышенными мотивационными факторами.
Эта модель предусматривает увеличение уровня денежного обеспечения военнослужащих в случае заключения нового контракта.
"Правительство полностью поддерживает необходимость внедрения справедливой оценки вклада каждого Защитника и Защитницы Украины в защиту государства. В то же время реализация ваших предложений потребует привлечения значительных дополнительных финансовых ресурсов", - добавляет Свириденко.
Дальнейшие шаги
По словам премьера, вопрос мотивации военнослужащих будет прорабатываться комплексно с учетом реальных финансовых возможностей государства и приоритетных потребностей сектора безопасности и обороны.
Сейчас правительство работает над законодательным урегулированием новой модели прохождения военной службы.
- Также сообщалось, что с января 2026 года учителям повысят зарплаты на 30%.
Карати треба цих кабміндічів та їх стюардес з «корабельними послицями, від аброхамія та корнієнка з ВРУ!!
Про впровадження щорічної прогресивної винагороди та символічного визнання військовослужбовців за кожен рік участі у війні
1. Прогресивна щорічна грошова винагорода Встановити щорічну грошову винагороду за кожен повний рік служби у війні, яка подвоюється щороку.
Рік служби Винагорода
1-й рік 50 000 грн.
2-й рік 100 000 грн.
3-й рік 200 000 грн.
4-й рік 400 000 грн.
• Виплата здійснюється щороку.
• Розрахунок ведеться за фактичний термін служби в умовах війни.
• Ті хто демобілізувався отримують також за роки які відслужили
2. Відзнака "Хрест Довгої Варти" - військова нагорода, що зростає разом зі службою Запровадити державну бойову відзнаку - «Хрест Довгої Варти», яка:
• вручається після першого повного року служби у війні;
• доповнюється новими елементами за кожен наступний рік служби - щитки, зірки, мечі, гравірування тощо;
• Отримує особливвий елемент для тих хто пройшов війну з початку (перших два місяці) до кінця. • стає видимим символом багаторічного служіння, витримки, честі та вірності.
Це - не чергова стрічка до форменого одягу. Це - свідоцтво шляху, який не видно цивільному оку. Це - нова військова традиція, яку країна має закласти вже зараз.
Нагадаю, у держбюджеті на 2026 рік нардепам збільшили компенсації, тоді як військовим знову не підняли зарплати. Це обурило як деяких депутатів, так і військових командирів.
Знайдете і на прогресивну допомогу нашим захисникам.
