С января 2026 года украинским учителям повысят зарплаты на 30%, - Свириденко

Кабинет Министров реализует поэтапное повышение оплаты труда в сфере образования, чтобы сделать профессию учителя более конкурентоспособной. С января 2026 года заработная плата учителей вырастет на 30%.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко

Повышение заработных плат

По словам Свириденко, для реализации решения в бюджете уже предусмотрено финансирование на первые 8 месяцев 2026 года.

91,8 млрд грн образовательной субвенции распределено между местными бюджетами, дополнительно 21,4 млрд грн перенаправлено для корректного обеспечения повышения без увеличения общих расходов госбюджета.

С сентября 2026 года предусмотрено повышение заработной платы педагогам еще на 20%.

Доплаты

"Профинансировали ежемесячные доплаты для учителей. Более 409 тысяч педагогов будут получать ежемесячные доплаты за работу в неблагоприятных условиях труда в период с января по август 2026 года, из них 25,5 тыс. – в прифронтовых громадах. Для этого предусмотрено 10,37 млрд грн в рамках бюджета Министерства образования и науки Украины", – рассказала глава правительства.

Параллельно продолжается обновление образовательных программ и внедрение современных подходов в рамках реформы Новой украинской школы. Как отметила Свириденко, финансовые решения должны непосредственно влиять на повышение качества образования.

Обустройство укрытий

Кроме этого, правительство обновило порядок и условия предоставления субвенции на обустройство укрытий.

"Государство будет напрямую финансировать объекты с готовностью от 60% (вместо 40%), без увеличения стоимости проектов за счет госбюджета", - рассказала Свириденко.

Распределение на новые объекты будет осуществляться в соответствии с предельными объемами, определенными для территорий по уровням риска безопасности в системе образования:

очень высокий - 40%,

высокий - 35%,

умеренный и удовлетворительный - 25% (доля для территорий с умеренным и удовлетворительным уровнями риска существенно увеличена с 10% до 25%).

