РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8738 посетителей онлайн
Новости
1 984 30

С января 2026 года украинским учителям повысят зарплаты на 30%, - Свириденко

свириденко

Кабинет Министров реализует поэтапное повышение оплаты труда в сфере образования, чтобы сделать профессию учителя более конкурентоспособной. С января 2026 года заработная плата учителей вырастет на 30%.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Повышение заработных плат

По словам Свириденко, для реализации решения в бюджете уже предусмотрено финансирование на первые 8 месяцев 2026 года.

91,8 млрд грн образовательной субвенции распределено между местными бюджетами, дополнительно 21,4 млрд грн перенаправлено для корректного обеспечения повышения без увеличения общих расходов госбюджета.

С сентября 2026 года предусмотрено повышение заработной платы педагогам еще на 20%.

Читайте также: На базе вузов будут создавать исследовательские центры оборонного направления, – Минобразования

Доплаты

"Профинансировали ежемесячные доплаты для учителей. Более 409 тысяч педагогов будут получать ежемесячные доплаты за работу в неблагоприятных условиях труда в период с января по август 2026 года, из них 25,5 тыс. – в прифронтовых громадах. Для этого предусмотрено 10,37 млрд грн в рамках бюджета Министерства образования и науки Украины", – рассказала глава правительства.

Параллельно продолжается обновление образовательных программ и внедрение современных подходов в рамках реформы Новой украинской школы. Как отметила Свириденко, финансовые решения должны непосредственно влиять на повышение качества образования.

Обустройство укрытий

Кроме этого, правительство обновило порядок и условия предоставления субвенции на обустройство укрытий.

"Государство будет напрямую финансировать объекты с готовностью от 60% (вместо 40%), без увеличения стоимости проектов за счет госбюджета", - рассказала Свириденко.

Распределение на новые объекты будет осуществляться в соответствии с предельными объемами, определенными для территорий по уровням риска безопасности в системе образования:

  • очень высокий - 40%,
  • высокий - 35%,
  • умеренный и удовлетворительный - 25% (доля для территорий с умеренным и удовлетворительным уровнями риска существенно увеличена с 10% до 25%).

Читайте также: На образование в проекте бюджета на следующий год запланировано 274 миллиарда. Это на 75 миллиардов больше, чем в этом году, - Минфин

Автор: 

образование (2297) учитель (504) Свириденко Юлия (334) заработная плата (2413)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Грошей на ЗСУ нема, але на обіцянки є
показать весь комментарий
27.12.2025 01:57 Ответить
+13
Походу, ЗЄ знає хто буде за нього знов голосувати.

Військові точно не будуть. Тому їм ***, а не підвищення грошового забезпечення.
показать весь комментарий
27.12.2025 02:00 Ответить
+13
Вчителі і так отримували по 4000 доларів на місяць💰.
Чому вирішили ще підвищити?!🤔
Хабар на майбутнє?
На виборах вчителі завжди сидять в виборчих комісіях.
Складають списки, виписують бюлетені, проводять підрахунок голосів.
показать весь комментарий
27.12.2025 02:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
4 штуки баксів?
показать весь комментарий
27.12.2025 01:55 Ответить
Ага. І ще +30%.
показать весь комментарий
27.12.2025 02:16 Ответить
Тобто 5200 S
показать весь комментарий
27.12.2025 08:31 Ответить
Міндіч з урядовцями і зеленським, щомісяця на московитів «двушечки» млн доларів США відправляв з України! А Свириденко🤑, аж на 30% оклад учителям підняла🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
27.12.2025 02:35 Ответить
$4000 + 30%. Круто!
показать весь комментарий
27.12.2025 01:56 Ответить
Нормуль. Щоправда за курсом 1998 року
показать весь комментарий
27.12.2025 02:05 Ответить
Грошей на ЗСУ нема, але на обіцянки є
показать весь комментарий
27.12.2025 01:57 Ответить
Цікаво чи в "уряді" є хоча один дорослий, чи там теж всі одноклітинні, разом з цією керівницею. В країні кровава війна на знищення ядерним ворогом, а керманичі роздають гроші поза ЗСУ, на вибори. З такою роздачею грошей вибори вже проведе путін.
показать весь комментарий
27.12.2025 04:41 Ответить
Походу, ЗЄ знає хто буде за нього знов голосувати.

Військові точно не будуть. Тому їм ***, а не підвищення грошового забезпечення.
показать весь комментарий
27.12.2025 02:00 Ответить
Він впевнений, що їм буде достатньо амністії.
показать весь комментарий
27.12.2025 02:12 Ответить
" Походу, ЗЄ знає хто буде за нього знов голосувати." Звичайно знає. Навіть знає точно кількість голосів. Залишилась одна маленька деталь, яку нещодавно озвучила агрохламідія-- узаконити "гібридну" модель виборів...
показать весь комментарий
27.12.2025 06:53 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
27.12.2025 08:12 Ответить
Вчителі і так отримували по 4000 доларів на місяць💰.
Чому вирішили ще підвищити?!🤔
Хабар на майбутнє?
На виборах вчителі завжди сидять в виборчих комісіях.
Складають списки, виписують бюлетені, проводять підрахунок голосів.
показать весь комментарий
27.12.2025 02:02 Ответить
Цього разу будуть кпопки тиснуть в дії
показать весь комментарий
27.12.2025 02:03 Ответить
та нема сомнівухи, що ви будете тиснуть кпопки, саме як того разу....
показать весь комментарий
27.12.2025 05:51 Ответить
це скoка щє до $4000 тисяч разом з вовіною тисячю разом з зимовими тягнути?
показать весь комментарий
27.12.2025 02:20 Ответить
$25 на хлібало і в дію...
показать весь комментарий
27.12.2025 02:24 Ответить
ніколи так гарно не жила як при зеленському!
ми таки непереможні!
показать весь комментарий
27.12.2025 02:26 Ответить
бабаня, а там хто дорослий є?
показать весь комментарий
27.12.2025 02:32 Ответить
ТОЧНЯК! Україна буде вчителями воювати. Так ПЕРЕМОЖЕ!

заїжджає москальська бронегрупа в українське місто, а українські вчителі їм такі - сьогодні ДИКТАНТ!
показать весь комментарий
27.12.2025 04:31 Ответить
Якщо вчителям не підвищувати зарплату, то скоріше вчителі рано чи пізно втечуть звідси. А чекати "бронегрупи" будуть місцеві пенсіонери
показать весь комментарий
27.12.2025 06:44 Ответить
А залізничникам - на х.й процентів!!! За кого голосували,те й отримали! Як би не Порошенко!
показать весь комментарий
27.12.2025 05:23 Ответить
а можна я ту свою тисячю грівен - 2 тисячі бубі і міндичю в усі щєлі засуну,
що би він вже більше не пропонував?
і шо цікаво - а вони візьмуть...
показать весь комментарий
27.12.2025 05:43 Ответить
кліптоманія - це непереможне...
показать весь комментарий
27.12.2025 08:23 Ответить
У світі переглянули межі бідності. Тепер людину вважають бідною, якщо вона витрачає менш як 8,30 долара на день, що в гривневому еквіваленті становить близько 345 грн на день або 10 358 грн на місяць.

Для країн з низьким рівнем доходу поріг підвищили з 2,15 до 3 доларів на день.
У країнах із доходами нижче середнього - таких, як Україна - бідністю вважають життя на суму менше ніж 4,20 долара на день (приблизно 175 грн на день).

Світовий банк оцінив загальний рівень бідності в Україні в 29%, що становить близько 9 млн людей, тобто майже третина населення країни живе за межею бідності, визначеної як дохід нижче прожиткового мінімуму.
показать весь комментарий
27.12.2025 05:59 Ответить
Ви не вловили різниці між терміном "люди" і "...люди, які невтомно і наполегливо працюють в уряді і місцевих органах управління..."(С). То різні люди і різний прожитковий мінімум.
показать весь комментарий
27.12.2025 07:10 Ответить
навіщо? в них і так зарплата 4000 доларів на місяць
показать весь комментарий
27.12.2025 07:06 Ответить
А солдатам?
показать весь комментарий
27.12.2025 07:29 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html tZE inform від 27/12:
"Позавчорашня селекторна нарада з представниками енергокомпаній України і Свириденко була не найкращим днем в житті цієї зеленської маріонетки. Падіння середнього місячного чеку на електроенергію склало 41%, видатки на обслуговування - 60%. Фактично фінансовий ефект п'ятикратного (!) підвищення ціни на електроенергію за роки правління Зеленського повністю втрачено для енергокомпаній. Існування енергетичного "острівка" на західних областях, куди вливається імпортована енергія з Європи - ще один дестабілізуючий фактор. Єдиною реакцією "уряду" України на все це була заява Свириденко про 30% підвищення зарплати вчителям, без пояснення джерел фінансування. "
показать весь комментарий
27.12.2025 07:36 Ответить
Ну що братва ? Паржом ?!!!
показать весь комментарий
27.12.2025 08:16 Ответить
 
 