С января 2026 года украинским учителям повысят зарплаты на 30%, - Свириденко
Кабинет Министров реализует поэтапное повышение оплаты труда в сфере образования, чтобы сделать профессию учителя более конкурентоспособной. С января 2026 года заработная плата учителей вырастет на 30%.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
Повышение заработных плат
По словам Свириденко, для реализации решения в бюджете уже предусмотрено финансирование на первые 8 месяцев 2026 года.
91,8 млрд грн образовательной субвенции распределено между местными бюджетами, дополнительно 21,4 млрд грн перенаправлено для корректного обеспечения повышения без увеличения общих расходов госбюджета.
С сентября 2026 года предусмотрено повышение заработной платы педагогам еще на 20%.
Доплаты
"Профинансировали ежемесячные доплаты для учителей. Более 409 тысяч педагогов будут получать ежемесячные доплаты за работу в неблагоприятных условиях труда в период с января по август 2026 года, из них 25,5 тыс. – в прифронтовых громадах. Для этого предусмотрено 10,37 млрд грн в рамках бюджета Министерства образования и науки Украины", – рассказала глава правительства.
Параллельно продолжается обновление образовательных программ и внедрение современных подходов в рамках реформы Новой украинской школы. Как отметила Свириденко, финансовые решения должны непосредственно влиять на повышение качества образования.
Обустройство укрытий
Кроме этого, правительство обновило порядок и условия предоставления субвенции на обустройство укрытий.
"Государство будет напрямую финансировать объекты с готовностью от 60% (вместо 40%), без увеличения стоимости проектов за счет госбюджета", - рассказала Свириденко.
Распределение на новые объекты будет осуществляться в соответствии с предельными объемами, определенными для территорий по уровням риска безопасности в системе образования:
- очень высокий - 40%,
- высокий - 35%,
- умеренный и удовлетворительный - 25% (доля для территорий с умеренным и удовлетворительным уровнями риска существенно увеличена с 10% до 25%).
Військові точно не будуть. Тому їм ***, а не підвищення грошового забезпечення.
Чому вирішили ще підвищити?!🤔
Хабар на майбутнє?
На виборах вчителі завжди сидять в виборчих комісіях.
Складають списки, виписують бюлетені, проводять підрахунок голосів.
ми таки непереможні!
заїжджає москальська бронегрупа в українське місто, а українські вчителі їм такі - сьогодні ДИКТАНТ!
що би він вже більше не пропонував?
і шо цікаво - а вони візьмуть...
Для країн з низьким рівнем доходу поріг підвищили з 2,15 до 3 доларів на день.
У країнах із доходами нижче середнього - таких, як Україна - бідністю вважають життя на суму менше ніж 4,20 долара на день (приблизно 175 грн на день).
Світовий банк оцінив загальний рівень бідності в Україні в 29%, що становить близько 9 млн людей, тобто майже третина населення країни живе за межею бідності, визначеної як дохід нижче прожиткового мінімуму.
"Позавчорашня селекторна нарада з представниками енергокомпаній України і Свириденко була не найкращим днем в житті цієї зеленської маріонетки. Падіння середнього місячного чеку на електроенергію склало 41%, видатки на обслуговування - 60%. Фактично фінансовий ефект п'ятикратного (!) підвищення ціни на електроенергію за роки правління Зеленського повністю втрачено для енергокомпаній. Існування енергетичного "острівка" на західних областях, куди вливається імпортована енергія з Європи - ще один дестабілізуючий фактор. Єдиною реакцією "уряду" України на все це була заява Свириденко про 30% підвищення зарплати вчителям, без пояснення джерел фінансування. "