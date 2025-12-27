З січня 2026 року вчителям підвищать зарплати на 30%, - Свириденко

Кабінет Міністрів реалізує поетапне підвищення оплати праці в освіті, щоб зробити професію вчителя більш конкурентною. Із січня 2026 року заробітні плати вчителів зростуть на 30%.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Підвищення заробітних плат

За словами Свириденко, для реалізації рішення у бюджеті вже передбачене фінансування на перші 8 місяців 2026 року.

91,8 млрд грн освітньої субвенції розподілено між місцевими бюджетами, додатково 21,4 млрд грн переспрямовано для коректного забезпечення підвищення без збільшення загальних видатків держбюджету.

Із вересня 2026 передбачено підвищення заробітної плати педагогам ще на 20%.

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Доплати

"Профінансували щомісячні доплати для вчителів. Понад 409 тисяч педагогів отримуватимуть щомісячні доплати за роботу в несприятливих умовах праці у період з січня по серпень 2026 року, з них 25,5 тис. — у прифронтових громадах. Для цього передбачено 10,37 млрд грн у межах бюджету Міністерство освіти і науки України", - розповіла глава уряду.

Паралельно триває оновлення освітніх програм та впровадження сучасних підходів у межах реформи Нової української школи. Як зазначила Свириденко, фінансові рішення мають безпосередньо впливати на підвищення якості освіти.

Облаштування укриттів

Крім цього, уряд оновив порядок та умови надання субвенції на облаштування укриттів.

"Держава напряму фінансуватиме об’єкти з готовністю від 60% (замість 40%), без збільшення вартості проєктів за рахунок держбюджету", - розповіла Свириденко.

Розподіл на нові об'єкти буде здійснюватися відповідно до граничних обсягів, визначених для територій за рівнями ризику безпеки в системі освіти:

дуже високий - 40%,

високий - 35%,

помірний та задовільний - 25% (частка для територій з помірним та задовільним рівнями ризику суттєво збільшена з 10% до 25%).

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