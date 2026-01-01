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Новини Виплати військовим
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Свириденко відповіла на петицію щодо додаткової винагороди для військових

Свириденко відреагувала на петицію щодо додаткової винагороди для військових

Уряд України розглядає можливість запровадження нових мотиваційних механізмів для військовослужбовців, однак реалізація таких ініціатив потребує значних фінансових ресурсів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді прем’єр-міністра Юлії Свириденко на петицію, яку цитує "Інтерфакс-Україна".

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Позиція уряду

Свириденко наголосила, що уряд усвідомлює необхідність покращення мотиваційних чинників для проходження військової служби, і це питання є одним із пріоритетних завдань.

Вона нагадала, що Міністерство оборони вже запровадило дорожню карту імплементації нової моделі контрактної служби з підвищеними мотиваційними чинниками.

Ця модель передбачає збільшення рівня грошового забезпечення військовослужбовців у разі укладення нового контракту.

"Уряд цілком підтримує необхідність впровадження справедливої оцінки вкладу кожного Захисника і Захисниці України у захист держави. Водночас реалізація ваших пропозицій потребуватиме залучення значного додаткового фінансового ресурсу", - додає Свириденко.

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Подальші кроки

За словами прем’єра, питання мотивації військовослужбовців буде опрацьовуватися комплексно з урахуванням реальних фінансових можливостей держави та пріоритетних потреб сектору безпеки й оборони.

Наразі уряд працює над законодавчим врегулюванням нової моделі проходження військової служби.

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Автор: 

військовослужбовці (5312) петиція (349) Свириденко Юлія (985)
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Топ коментарі
+27
Яка проблема, забрати в депутатів, суддів, прокурорів, та й крім них в Україні є в кого позабирали зайві кошти, які вони отримують, але не заробили
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01.01.2026 15:27 Відповісти
+15
Де брати гроші. Треба урізати депутатам, різним міністрам,суддям,прокурорам а саме головне не красти.
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01.01.2026 15:29 Відповісти
+15
Один із наймолодших обласних прокурорів України звільнився та виїхав у Швецію: він отримав пенсію ще до 30-річчя та через суд підняв її до 156 тис. грн. Ось де гроші шукайте.
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01.01.2026 15:33 Відповісти

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