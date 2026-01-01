Свириденко відповіла на петицію щодо додаткової винагороди для військових

Уряд України розглядає можливість запровадження нових мотиваційних механізмів для військовослужбовців, однак реалізація таких ініціатив потребує значних фінансових ресурсів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді прем’єр-міністра Юлії Свириденко на петицію, яку цитує "Інтерфакс-Україна".

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Позиція уряду

Свириденко наголосила, що уряд усвідомлює необхідність покращення мотиваційних чинників для проходження військової служби, і це питання є одним із пріоритетних завдань.

Вона нагадала, що Міністерство оборони вже запровадило дорожню карту імплементації нової моделі контрактної служби з підвищеними мотиваційними чинниками.

Ця модель передбачає збільшення рівня грошового забезпечення військовослужбовців у разі укладення нового контракту.

"Уряд цілком підтримує необхідність впровадження справедливої оцінки вкладу кожного Захисника і Захисниці України у захист держави. Водночас реалізація ваших пропозицій потребуватиме залучення значного додаткового фінансового ресурсу", - додає Свириденко.

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Подальші кроки

За словами прем’єра, питання мотивації військовослужбовців буде опрацьовуватися комплексно з урахуванням реальних фінансових можливостей держави та пріоритетних потреб сектору безпеки й оборони.

Наразі уряд працює над законодавчим врегулюванням нової моделі проходження військової служби.

Також повідомлялося, що з січня 2026 року вчителям підвищать зарплати на 30%.

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