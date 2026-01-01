Відсьогодні стартує програма "Скринінг здоров’я 40+": як вона працюватиме?

З 1 січня в Україні стартує Скринінг здоров’я 40+ - національна програма із раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету і проблем психічного здоровʼя.

Про це повідомила у телеграм-каналі прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Суть програми

Вона дозволить українцям та українкам від 40 років і старше пройти обстеження та вчасно виявляти ризики хронічних хвороб. Вартість скринінгу покриває держава.

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"Користувачам застосунку Дія віком від 40 років (включно) запрошення пройти скринінг надійде на 30-й день після дня народження. Прийміть запрошення для участі в програмі Скринінг 40+ у застосунку, замовте Дія.Картку в застосунку або використайте вже наявну. Кошти - 2000 грн - надійдуть на картку протягом 7 днів. Отримавши їх, запишіться на скринінг в одному із медзакладів-учасників програми", - пояснила Свириденко.

Як отримати?

"Якщо у вас немає Дії, після 30-го дня з дня народження зверніться до банку-партнера (наразі – Приват-Банк) для оформлення пластикової картки зі спеціальним рахунком, а потім – до ЦНАП. Обстеження доступні в державних, комунальних і приватних медзакладах - незалежно від місця реєстрації", - додала вона.

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