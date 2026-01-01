С сегодняшнего дня стартует программа "Скрининг здоровья 40+": как она будет работать?

С 1 января в Украине стартует Скрининг здоровья 40+ - национальная программа по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем психического здоровья.

Об этом сообщила в телеграм-канале премьер-министр Юлия Свириденко.

Суть программы

Она позволит украинцам и украинкам от 40 лет и старше пройти обследование и вовремя выявлять риски хронических заболеваний. Стоимость скрининга покрывает государство.

"Пользователям приложения Дія в возрасте от 40 лет (включительно) приглашение пройти скрининг придет на 30-й день после дня рождения. Примите приглашение для участия в программе Скрининг 40+ в приложении, закажите Дія.Картку в приложении или используйте уже имеющуюся. Средства - 2000 грн - поступят на карту в течение 7 дней. Получив их, запишитесь на скрининг в одном из медучреждений-участников программы", - пояснила Свириденко.

Как получить?

"Если у вас нет Дії, после 30-го дня со дня рождения обратитесь в банк-партнер (на данный момент - Приват-Банк) для оформления пластиковой карты со специальным счетом, а затем - в ЦНАП. Обследования доступны в государственных, коммунальных и частных медучреждениях - независимо от места регистрации", - добавила она.

