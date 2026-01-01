РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9814 посетителей онлайн
Новости
1 353 14

С сегодняшнего дня стартует программа "Скрининг здоровья 40+": как она будет работать?

Бесплатный скрининг здоровья

С 1 января в Украине стартует Скрининг здоровья 40+ - национальная программа по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем психического здоровья.

Об этом сообщила в телеграм-канале премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Суть программы

Она позволит украинцам и украинкам от 40 лет и старше пройти обследование и вовремя выявлять риски хронических заболеваний. Стоимость скрининга покрывает государство.

Читайте также: По 2000 гривен на медобследование: Кабмин утвердил условия программы стоимостью 10 миллиардов

"Пользователям приложения Дія в возрасте от 40 лет (включительно) приглашение пройти скрининг придет на 30-й день после дня рождения. Примите приглашение для участия в программе Скрининг 40+ в приложении, закажите Дія.Картку в приложении или используйте уже имеющуюся. Средства - 2000 грн - поступят на карту в течение 7 дней. Получив их, запишитесь на скрининг в одном из медучреждений-участников программы", - пояснила Свириденко.

Как получить?

"Если у вас нет Дії, после 30-го дня со дня рождения обратитесь в банк-партнер (на данный момент - Приват-Банк) для оформления пластиковой карты со специальным счетом, а затем - в ЦНАП. Обследования доступны в государственных, коммунальных и частных медучреждениях - независимо от места регистрации", - добавила она.

Читайте также: Расходы на медицину в 2026 году вырастут до 259 миллиардов. Куда направят средства? ИНФОГРАФИКА

Автор: 

здоровье (1398) медицина (2563) Свириденко Юлия (335)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
тю, так вона вже роки 4 як йде. ВЛК називається, скрінять по повній, зцілюють
показать весь комментарий
01.01.2026 13:35 Ответить
+4
Придатний!!!!!!!!🤣
показать весь комментарий
01.01.2026 13:41 Ответить
+3
вигадали спосіб загнати людей на автоматичну ВЛК
показать весь комментарий
01.01.2026 13:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тю, так вона вже роки 4 як йде. ВЛК називається, скрінять по повній, зцілюють
показать весь комментарий
01.01.2026 13:35 Ответить
А чому такого, як Ви, ідіота не зцілили?

Чи Ви -- безнадійний випадок?
показать весь комментарий
01.01.2026 13:49 Ответить
сказали що всі сили на вас пішли - дуже тяжкий випадок був, дебілізм крайнього ступеня з відсутністю мозку, і бажанням багато писати..
показать весь комментарий
01.01.2026 13:51 Ответить
Перзидента треба первірити першим, на предмет психічного здоровя.
показать весь комментарий
01.01.2026 13:38 Ответить
Зелебобика з татаровими, міндічами та єрмаками треба перших перевірити. А цю шмару Сведенеко з її коханцем Міловановим взагалі треба перевіряти з ранку і до вечора, бажано терморектальним методом
показать весь комментарий
01.01.2026 13:41 Ответить
Придатний!!!!!!!!🤣
показать весь комментарий
01.01.2026 13:41 Ответить
вигадали спосіб загнати людей на автоматичну ВЛК
показать весь комментарий
01.01.2026 13:42 Ответить
Коротенько про цю ініціативу

показать весь комментарий
01.01.2026 13:46 Ответить
показать весь комментарий
01.01.2026 13:52 Ответить
показать весь комментарий
01.01.2026 13:47 Ответить
''Нинішня прем'єрка, тоді ще міністерка економіки, сиділа з підручниками з економіки та займалася зумом з якимись незрозумілими тьюторами. Про що тут взагалі говорити, якщо президент у розпал війни обирає таких людей на ключові посади в країні? Разом із тим у неї завжди знаходився час на улюблений серіал "Корона", поки вона вирішувала, кому давати бронь, а кому ні. Тобто кому жити, а кому - ні. І у цей час чоловіки гинули на війні". Джерело: https://censor.net/ua/b3593267
показать весь комментарий
01.01.2026 13:52 Ответить
Працюватиме або просто херово, або дуже херово!
показать весь комментарий
01.01.2026 13:57 Ответить
чоловіки будуть проходити скринінг при тцк )
показать весь комментарий
01.01.2026 13:58 Ответить
Що тільки не придумають,як би загнати на ВЛК!
показать весь комментарий
01.01.2026 14:04 Ответить
 
 