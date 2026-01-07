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Новини Відключення електроенергії
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Козицький назвав допис Садового популізмом: ОВА перевірить всі об’єкти критичної інфраструктури

У Львові відновили подачу світла на критичну інфраструктуру

Кабінет Міністрів України заздалегідь і публічно попереджав про зміну підходів до визначення критичності об’єктів електропостачання. Львівська ОВА у найближчі декілька днів проведе перевірку всіх об'єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомив у телеграм-каналі очільник Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

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Він зауважив, що ще у липні 2024 року внесли зміни у Постанову, якими чітко визначили: до переліку об’єктів, які мають гарантоване пріоритетне електропостачання, належать об’єкти критичної інфраструктури з приєднаною потужністю від 100 кВт.

Львів мав час для підготовки

Це рішення, про яке всі громади знали заздалегідь і мали достатньо часу, - понад рік, - щоб підготуватися:

  •  встановити генератори
  •  забезпечити запас пального
  •  переглянути схеми резервного живлення
  •  привести об’єкти у відповідність до нових вимог.

Львівська обласна військова адміністрація неодноразово офіційно інформувала органи місцевого самоврядування, у тому числі керівництво Львівської громади, про ці зміни та їхні наслідки.

"Протягом понад півтора року українські енергетики фактично робили неможливе - утримували живлення для об'єктів, які є критично важливими для громад області. Але зараз ситуація в енергосистемі - одна з найскладніших за весь час повномасштабної війни.

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Перекладати відповідальність на Уряд постфактум і називати це "нонсенсом" - це не про захист містян. Це - популізм, який не додає жодного кіловата в мережу і жодного генератора в заклад", - додає Козицький.

На його думку, замість публічних звинувачень варто спрямувати зусилля на реальну підготовку об’єктів, прозоро прозвітувати громаді про виконання вимог і перестати шукати винних там, де рішення були відомі наперед.

"Енергетична стійкість – це спільна відповідальність. І вона починається не з постів у Facebook, а з конкретних управлінських рішень.

З огляду на те, що окремі органи місцевого самоврядування фактично публічно визнали, що їхні звіти про готовність роботи критично важливих об'єктів в кризових умовах далекі від правди, Львівська ОВА у найближчі декілька днів проведе перевірку всіх об'єктів критичної інфраструктури", - резюмує він.

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Що передувало?

  • У грудні прем'єрка Свириденко заявила, що уряд переглядає список об’єктів критичної інфраструктури.
  • 7 січня мер Львова Садовий заявив, що від ночі частину лікарень та весь комунальний електротранспорт відключили від електроенергії. Це сталося через те, що Уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств.
  • Згодом він повідомив, що подачу електроенергії на критичну інфраструктуру у Львові відновлено.
  • Свириденко своєю чергою заявила, що уряд заборонив відключати світло в лікарнях, можливі порушення у Львові перевірять.

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Автор: 

лікарня (1406) Львів (3335) енергетика (3933) відключення світла (1725)
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Топ коментарі
+12
а для чого тоді військова адміністрація в тилу які її функції просто пиляти бюджет окопи то місцева ,захист критичних обьектів то місцева просто диву даєшся зелені мерзотники
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07.01.2026 12:24 Відповісти
+12
Україну заздалегідь попереджали про напад вигрібухи. Чому Боневтік і Кабмін не підготували Україну до війни і не захистили електростанції?
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07.01.2026 12:35 Відповісти
+9
А як назвати допис цього справжнього козлицького, з якого толку, як від козла молока?
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07.01.2026 12:24 Відповісти

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