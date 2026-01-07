Козицький назвав допис Садового популізмом: ОВА перевірить всі об’єкти критичної інфраструктури
Кабінет Міністрів України заздалегідь і публічно попереджав про зміну підходів до визначення критичності об’єктів електропостачання. Львівська ОВА у найближчі декілька днів проведе перевірку всіх об'єктів критичної інфраструктури.
Про це повідомив у телеграм-каналі очільник Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
Він зауважив, що ще у липні 2024 року внесли зміни у Постанову, якими чітко визначили: до переліку об’єктів, які мають гарантоване пріоритетне електропостачання, належать об’єкти критичної інфраструктури з приєднаною потужністю від 100 кВт.
Львів мав час для підготовки
Це рішення, про яке всі громади знали заздалегідь і мали достатньо часу, - понад рік, - щоб підготуватися:
- встановити генератори
- забезпечити запас пального
- переглянути схеми резервного живлення
- привести об’єкти у відповідність до нових вимог.
Львівська обласна військова адміністрація неодноразово офіційно інформувала органи місцевого самоврядування, у тому числі керівництво Львівської громади, про ці зміни та їхні наслідки.
"Протягом понад півтора року українські енергетики фактично робили неможливе - утримували живлення для об'єктів, які є критично важливими для громад області. Але зараз ситуація в енергосистемі - одна з найскладніших за весь час повномасштабної війни.
Перекладати відповідальність на Уряд постфактум і називати це "нонсенсом" - це не про захист містян. Це - популізм, який не додає жодного кіловата в мережу і жодного генератора в заклад", - додає Козицький.
На його думку, замість публічних звинувачень варто спрямувати зусилля на реальну підготовку об’єктів, прозоро прозвітувати громаді про виконання вимог і перестати шукати винних там, де рішення були відомі наперед.
"Енергетична стійкість – це спільна відповідальність. І вона починається не з постів у Facebook, а з конкретних управлінських рішень.
З огляду на те, що окремі органи місцевого самоврядування фактично публічно визнали, що їхні звіти про готовність роботи критично важливих об'єктів в кризових умовах далекі від правди, Львівська ОВА у найближчі декілька днів проведе перевірку всіх об'єктів критичної інфраструктури", - резюмує він.
Що передувало?
- У грудні прем'єрка Свириденко заявила, що уряд переглядає список об’єктів критичної інфраструктури.
- 7 січня мер Львова Садовий заявив, що від ночі частину лікарень та весь комунальний електротранспорт відключили від електроенергії. Це сталося через те, що Уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств.
- Згодом він повідомив, що подачу електроенергії на критичну інфраструктуру у Львові відновлено.
- Свириденко своєю чергою заявила, що уряд заборонив відключати світло в лікарнях, можливі порушення у Львові перевірять.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль