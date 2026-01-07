Козицький назвав допис Садового популізмом: ОВА перевірить всі об’єкти критичної інфраструктури

Кабінет Міністрів України заздалегідь і публічно попереджав про зміну підходів до визначення критичності об’єктів електропостачання. Львівська ОВА у найближчі декілька днів проведе перевірку всіх об'єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомив у телеграм-каналі очільник Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

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Він зауважив, що ще у липні 2024 року внесли зміни у Постанову, якими чітко визначили: до переліку об’єктів, які мають гарантоване пріоритетне електропостачання, належать об’єкти критичної інфраструктури з приєднаною потужністю від 100 кВт.

Львів мав час для підготовки

Це рішення, про яке всі громади знали заздалегідь і мали достатньо часу, - понад рік, - щоб підготуватися:

встановити генератори

забезпечити запас пального

переглянути схеми резервного живлення

привести об’єкти у відповідність до нових вимог.

Львівська обласна військова адміністрація неодноразово офіційно інформувала органи місцевого самоврядування, у тому числі керівництво Львівської громади, про ці зміни та їхні наслідки.

"Протягом понад півтора року українські енергетики фактично робили неможливе - утримували живлення для об'єктів, які є критично важливими для громад області. Але зараз ситуація в енергосистемі - одна з найскладніших за весь час повномасштабної війни.

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Перекладати відповідальність на Уряд постфактум і називати це "нонсенсом" - це не про захист містян. Це - популізм, який не додає жодного кіловата в мережу і жодного генератора в заклад", - додає Козицький.

На його думку, замість публічних звинувачень варто спрямувати зусилля на реальну підготовку об’єктів, прозоро прозвітувати громаді про виконання вимог і перестати шукати винних там, де рішення були відомі наперед.

"Енергетична стійкість – це спільна відповідальність. І вона починається не з постів у Facebook, а з конкретних управлінських рішень.

З огляду на те, що окремі органи місцевого самоврядування фактично публічно визнали, що їхні звіти про готовність роботи критично важливих об'єктів в кризових умовах далекі від правди, Львівська ОВА у найближчі декілька днів проведе перевірку всіх об'єктів критичної інфраструктури", - резюмує він.

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Що передувало?

У грудні прем'єрка Свириденко заявила, що уряд переглядає список об’єктів критичної інфраструктури.

7 січня мер Львова Садовий заявив, що від ночі частину лікарень та весь комунальний електротранспорт відключили від електроенергії. Це сталося через те, що Уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств.

Згодом він повідомив, що подачу електроенергії на критичну інфраструктуру у Львові відновлено.

Свириденко своєю чергою заявила, що уряд заборонив відключати світло в лікарнях, можливі порушення у Львові перевірять.

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