В Україну доставили трансформатор з німецької ТЕЦ. ФОТО

В Україну доставили трансформатор від електростанції німецького міста Карлсруе для стабілізації електропостачання на тлі російських атак на українську енергосистему.

Про це йдеться в повідомленні Посольства Німеччини в Україні.

"Цей трансформатор передала теплоелектростанція Райнгафен-Карлсруе (Rheinhafen-Dampfkraftwerk Karlsruhe). В Україну трансформатор доставили завдяки підтримці GIZ Ukraine", – сказано в повідомленні.

Там нагадали, що Німецько-українське енергетичне партнерство реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.

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Наприкінці грудня повідомлялося, що Україна зараз імпортує електроенергію з Європи в цілодобовому режимі максимальною потужністю до 1,6 ГВт у пікові години, що не покриває максимально дозволеної потужності імпорту внаслідок мережевих обмежень.

До того повідомлялося, під час проведення аукціону на імпорт електроенергії в Україну запити потенційних компаній-постачальників значно перевищили обсяг виставленої на розподіл пропозиції.

Нагадаємо, Україна в грудні 2025 року збільшила імпорт електроенергії на 53% порівняно з листопадом – до майже 640 тис. МВт-год.

Також стало відомо, що комунальними підприємствами, приватними та державними компаніями в Україні за 2025 рік введено 762 МВт нової газової генерації.