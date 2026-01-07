Це нонсенс! Частина лікарень та весь комунальний електротранспорт Львова з ночі без світла через зміну критичності, - Садовий
З цієї ночі у Львові від електроенергії відключено частину лікарень та весь комунальний електротранспорт.
Це сталося через те, що Уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств.
Про це пише у телеграм-каналі мер міста Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Тобто тепер апарати штучного дихання, трамваї та тролейбуси мають працювати за графіками відключень. Це нонсенс!
Я не розумію, хто додумався зарахувати лікарні та електротранспорт до звичайних груп відключень. Але з цієї ночі місто змушене працювати за новим графіком", - зауважив він.
Подальші дії
Також Садовий зазначив, що з самого ранку намагається зв’язатися з членами Кабміну, щоб негайно виправити цю помилку.
"Наразі екстрено плануємо альтернативне підсилення роботи електротранспорту на маршрутах", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
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