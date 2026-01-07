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Новини Відключення електроенергії
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Це нонсенс! Частина лікарень та весь комунальний електротранспорт Львова з ночі без світла через зміну критичності, - Садовий

Лікарні без світла у Львові

З цієї ночі у Львові від електроенергії відключено частину лікарень та весь комунальний електротранспорт.
Це сталося через те, що Уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств.

Про це пише у телеграм-каналі мер міста Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

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"Тобто тепер апарати штучного дихання, трамваї та тролейбуси мають працювати за графіками відключень. Це нонсенс!

Я не розумію, хто додумався зарахувати лікарні та електротранспорт до звичайних груп відключень. Але з цієї ночі місто змушене працювати за новим графіком", - зауважив він.

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Подальші дії

Також Садовий зазначив, що з самого ранку намагається зв’язатися з членами Кабміну, щоб негайно виправити цю помилку.

"Наразі екстрено плануємо альтернативне підсилення роботи електротранспорту на маршрутах", - додав він.

Також читайте: У Київській області зафіксовано порушення строків оприлюднення інформації про графіки відключень

Автор: 

Львів (3334) Садовий Андрій (544) електроенергія (6932) відключення світла (1725)
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Топ коментарі
+26
Львівська область єдина в Україні, де більшість мешканців не проголосували за клоуна в 2019.
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07.01.2026 08:11 Відповісти
+19
Лікарні без світла - це не нонсен, а квартальна бидлократія.
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07.01.2026 08:13 Відповісти
+10
Нонсенс очолювати місто 20 років, містяни жаліються та голосують, оце нонсенс.
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07.01.2026 08:04 Відповісти

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