Це нонсенс! Частина лікарень та весь комунальний електротранспорт Львова з ночі без світла через зміну критичності, - Садовий

З цієї ночі у Львові від електроенергії відключено частину лікарень та весь комунальний електротранспорт.

Це сталося через те, що Уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств.

Про це пише у телеграм-каналі мер міста Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Тобто тепер апарати штучного дихання, трамваї та тролейбуси мають працювати за графіками відключень. Це нонсенс!

Я не розумію, хто додумався зарахувати лікарні та електротранспорт до звичайних груп відключень. Але з цієї ночі місто змушене працювати за новим графіком", - зауважив він.

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Подальші дії

Також Садовий зазначив, що з самого ранку намагається зв’язатися з членами Кабміну, щоб негайно виправити цю помилку.

"Наразі екстрено плануємо альтернативне підсилення роботи електротранспорту на маршрутах", - додав він.

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