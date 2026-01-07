РУС
Это нонсенс! Часть больниц и весь коммунальный электротранспорт Львова с ночи без света из-за изменения критичности, - Садовый

Больницы без света во Львове

С этой ночи во Львове от электроэнергии отключена часть больниц и весь коммунальный электротранспорт.
Это произошло из-за того, что правительство изменило подход к определению критичности предприятий.

Об этом пишет в телеграм-канале мэр города Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

"То есть теперь аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы должны работать по графикам отключений. Это нонсенс!

Я не понимаю, кто додумался отнести больницы и электротранспорт к обычным группам отключений. Но с этой ночи город вынужден работать по новому графику", - отметил он.

Дальнейшие действия

Также Садовый отметил, что с самого утра пытается связаться с членами Кабмина, чтобы немедленно исправить эту ошибку.

"Сейчас экстренно планируем альтернативное усиление работы электротранспорта на маршрутах", - добавил он.

Львов (4694) Садовый Андрей (655) Тарифы на электроэнергию (2334) отключение света (599)
+10
Львівська область єдина в Україні, де більшість мешканців не проголосували за клоуна в 2019.
07.01.2026 08:11 Ответить
+8
Лікарні без світла - це не нонсен, а квартальна бидлократія.
07.01.2026 08:13 Ответить
+6
Хоча Садовий агітував саме за оманського ішака.
07.01.2026 08:17 Ответить
Нонсенс очолювати місто 20 років, містяни жаліються та голосують, оце нонсенс.
07.01.2026 08:04 Ответить
Львівська область єдина в Україні, де більшість мешканців не проголосували за клоуна в 2019.
07.01.2026 08:11 Ответить
Хоча Садовий агітував саме за оманського ішака.
07.01.2026 08:17 Ответить
Так Садовий не має відношення до Львівської області.
07.01.2026 09:20 Ответить
не тільки !!! Львівська область це край який виховав Героїв України Бандеру, Шухевича, Коновальця !!! Львівська область це край на основі якого була сформована 1 українська дивізія Січових Стрільців Галичина, батальйони Роланд і Нахтігаль, що боронили Україну, українців від кацапо-совкової, комуно-нацистької, бнезбожницької окупаційної чуми, біонепотребу !!! це край Героїв ОУН УПА і тд.тп. ...
07.01.2026 08:41 Ответить
Категорично плюсую.
07.01.2026 08:44 Ответить
мова йде про місто, а не про область.
показать весь комментарий
О, зараз потужний ішак оговтається і міцно все виправить!
07.01.2026 08:05 Ответить
вас достатньо ...
07.01.2026 08:08 Ответить
Що змушують працювать понаднормово? А це ж іще навіть не вибори ішака
07.01.2026 08:28 Ответить
ви свій пост написали по часу раніше , а мене хтось там змушує ? ви тут дабраволєц ? і куди ви ішака бажаєте вибирати ?
07.01.2026 08:39 Ответить
Провокаційне питання таваріщ лейтенант але я не відповім - здогадутесь
07.01.2026 08:42 Ответить
здогаДутесь здогаДутусь ...
07.01.2026 08:47 Ответить
Лікарні без світла - це не нонсен, а квартальна бидлократія.
07.01.2026 08:13 Ответить
забавбали кацапи і зе-j2ки, мародери при владі !!!
07.01.2026 08:27 Ответить
Ну не знаю. Тема не розкрита до кінця. "Частина лікарень" - можливо мова йде про приватні лікарні?
07.01.2026 08:28 Ответить
у нашому місті біля лікарень стоять потужні генератори . І чому тільки Садовий гвалт кричить ? Це тільки но в Львові відключили ? Не зовсім зрозуміло що на справді сталося .
показать весь комментарий
Це божевілля
У якій хворій голові це звалилось - щоб відключати світло лікарням?
07.01.2026 08:29 Ответить
В тій голові, в якій війна давно закінчилася і яка стратегічно не має часу мислити.
07.01.2026 08:46 Ответить
Яким чином це допоможе Дніпровщині,як було по 13,5 годин без світла,так і залишилося?
07.01.2026 08:33 Ответить
Як це повязано?
07.01.2026 09:03 Ответить
Спитайте у Свириденчихи.
07.01.2026 09:20 Ответить
Мабуть у всіх маєтках дружини Садового власна генерація була ще у мирні роки. Тепер б'є на жалість: "Тобто тепер апарати штучного дихання..."

Садовий мабуть забув що війна. І влада не потурбувалася за власну генерацію.

Звичайно, черговий прокол нашого Уряду, але ж треба співробітничати з Урядом, а не квапитися у ЗМІ закріплювати свою турботливість про Львів і святість як папа з Риму - трамваї та тролейбуси мають працювати за графіками відключень.
07.01.2026 08:43 Ответить
Шо Садовий? твої зелені "разомдєрєбанщики" вимахуються? ..... потупай ніжками, але не голосно, бо підеш за трухановим
07.01.2026 08:48 Ответить
Головне - щоб на Буковелі не виключали)
07.01.2026 08:49 Ответить
У нас в Василькові під Києвом вже в кінці 2022 року всі лікарні були з генераторами, світло в лікарнях вимикали по 10-12 годин, іноді і на добу. Добре про це знаю, бо в жовтні-грудні 2022 року у мене мама після операції лежала в лікарні, і теж на апараті штучного кисню.....Садовий, на вулиці 2026 рік, Ви досі живете в якомусь іншомі світі....
07.01.2026 08:50 Ответить
Я не здивуюсь, якщо по документам, всі ці відключені лікарні мають потужні генератори, які їм передали безкоштовно благодійники...
07.01.2026 08:59 Ответить
Уввімкни мозрк-генератори на екстренний випадок аварійного відключення.Тут мова йде що лікарні виключили з переліку критичної інфракстутури
07.01.2026 09:06 Ответить
Кабмін доручив обласним військовим адміністраціям зменшити кількість критично важливих об'єктів, яким забезпечено пріоритетне електропостачання, з метою перерозподілу вивільнених обсягів електроенергії для побутових споживачів. Зокрема, частина виключених з переліку об'єктів, які мають альтернативні джерела живлення, зокрема генератори, мають використовувати їх.

Водночас не виключатимуть з переліку критичних заклади охорони здоров'я, заклади освіти, об'єкти життєзабезпечення населення та оборонно-промислового комплексу, обіцяла Юлія Свириденко.

Джерело: https://censor.net/n3590793
07.01.2026 08:50 Ответить
Що ви напали на Андрушу! Сам він бідний, як церковна миша! Пожаліли б людину! )))

Майно родини Садових

Ні власного житла, ні автомобіля Андрій Садовий не має. Все майно родини належить його дружині. Так, Катерина Кіт-Садова вже 11 років є власницею житлового будинку площею 660 кв. м та вартістю 4,5 мільйона гривень. Вона також має дві земельні ділянки у Львові (площею 702 і 301 кв. м), ще одну ділянку вона орендує у Львівської мерії (43 кв. м).

Їздить дружина Садового на двох автівках: Skoda Kodiaq 2017 року та Mersedess Benz V300 2021 року випуску. Mersedess придбали у 2021 році за 2,3 мільйона гривень.

https://hromadske.ua/polityka/242392-miskyy-holova-lvova-sadovyy-zarobyv-za-rik-869-tysiach-hryven-a-druzyna-13-milyoniv-hryven Посилання
07.01.2026 08:56 Ответить
Маючи такі Уряди, нам і ворогів не потрібно, є кому нищити країну і без кацапів.
07.01.2026 08:58 Ответить
А як хвалилася свириденко то!
07.01.2026 09:02 Ответить
Львлву дпвно пора проводить референдум и отделяться от Киева!😎
07.01.2026 09:03 Ответить
Москале,йди до біса
07.01.2026 09:07 Ответить
У 2025 році треба було не про плиточку думати, а про кошти для електротраспорту та лікарень. До того, у Львові таке житлове виробництво, що китайські міста-привиди відпочивають. Місто не бідне, а мер Садовий нагадує венесуельського Мадуро: активи є, а грошей чомусь не вистарчає.
07.01.2026 09:18 Ответить
Добре хоч в метро не відключали.
07.01.2026 09:19 Ответить
"Си́міттєвий колапс" по-новому .
07.01.2026 09:24 Ответить
 
 