Это нонсенс! Часть больниц и весь коммунальный электротранспорт Львова с ночи без света из-за изменения критичности, - Садовый

С этой ночи во Львове от электроэнергии отключена часть больниц и весь коммунальный электротранспорт.

Это произошло из-за того, что правительство изменило подход к определению критичности предприятий.

Об этом пишет в телеграм-канале мэр города Андрей Садовый.

Что известно?

"То есть теперь аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы должны работать по графикам отключений. Это нонсенс!

Я не понимаю, кто додумался отнести больницы и электротранспорт к обычным группам отключений. Но с этой ночи город вынужден работать по новому графику", - отметил он.

Дальнейшие действия

Также Садовый отметил, что с самого утра пытается связаться с членами Кабмина, чтобы немедленно исправить эту ошибку.

"Сейчас экстренно планируем альтернативное усиление работы электротранспорта на маршрутах", - добавил он.

