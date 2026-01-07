Это нонсенс! Часть больниц и весь коммунальный электротранспорт Львова с ночи без света из-за изменения критичности, - Садовый
С этой ночи во Львове от электроэнергии отключена часть больниц и весь коммунальный электротранспорт.
Это произошло из-за того, что правительство изменило подход к определению критичности предприятий.
Об этом пишет в телеграм-канале мэр города Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
"То есть теперь аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы должны работать по графикам отключений. Это нонсенс!
Я не понимаю, кто додумался отнести больницы и электротранспорт к обычным группам отключений. Но с этой ночи город вынужден работать по новому графику", - отметил он.
Дальнейшие действия
Также Садовый отметил, что с самого утра пытается связаться с членами Кабмина, чтобы немедленно исправить эту ошибку.
"Сейчас экстренно планируем альтернативное усиление работы электротранспорта на маршрутах", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У якій хворій голові це звалилось - щоб відключати світло лікарням?
Мабуть у всіх маєтках дружини Садового власна генерація була ще у мирні роки. Тепер б'є на жалість: "Тобто тепер апарати штучного дихання..."
Садовий мабуть забув що війна. І влада не потурбувалася за власну генерацію.
Звичайно, черговий прокол нашого Уряду, але ж треба співробітничати з Урядом, а не квапитися у ЗМІ закріплювати свою турботливість про Львів і святість як папа з Риму - трамваї та тролейбуси мають працювати за графіками відключень.
Водночас не виключатимуть з переліку критичних заклади охорони здоров'я, заклади освіти, об'єкти життєзабезпечення населення та оборонно-промислового комплексу, обіцяла Юлія Свириденко.
Джерело: https://censor.net/n3590793
Майно родини Садових
Ні власного житла, ні автомобіля Андрій Садовий не має. Все майно родини належить його дружині. Так, Катерина Кіт-Садова вже 11 років є власницею житлового будинку площею 660 кв. м та вартістю 4,5 мільйона гривень. Вона також має дві земельні ділянки у Львові (площею 702 і 301 кв. м), ще одну ділянку вона орендує у Львівської мерії (43 кв. м).
Їздить дружина Садового на двох автівках: Skoda Kodiaq 2017 року та Mersedess Benz V300 2021 року випуску. Mersedess придбали у 2021 році за 2,3 мільйона гривень.
https://hromadske.ua/polityka/242392-miskyy-holova-lvova-sadovyy-zarobyv-za-rik-869-tysiach-hryven-a-druzyna-13-milyoniv-hryven Посилання